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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Мэйчжоу Хакка
0:0
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
14' Желтая карточка
Ulrich Ewolo
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Цзяци Чжан
62' Желтая карточка
Matheus XIII
66' Желтая карточка
Dongsheng Wang
74' Желтая карточка
Yihu Yang
90'+6

Ход матча

14'
 
Ulrich Ewolo
53'
 
Цзяци Чжан
60'
 
Matheus XIII
Мушекви Няша
62'
 
Matheus XIII
66'
 
Dongsheng Wang
70'
Эгбучунам Чисом
Вуканович Алекса
 
74'
Yihu Yang
 
76'
 
Bin Gu
Junsheng Yao
76'
 
Di Gao
Jin Cheng
78'
Wei Wang
Yihu Yang
 
90'
 
Ablikim Abdusalam
Ulrich Ewolo

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
20
Dongsheng
Wang
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Чжэцзян Профессионал

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛКПЭ
5:4
ЛКПЭ
0:1
КЛГП
4:2
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2
ПЛК
1:2
ПЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 7 0.41
Rodrigo Henrique 5 0.29
Косович Небойша 3 (1) 0.18
Хунбо Инь 3 0.18
Guokang Chen 3 0.18
Wei Cui III 2 0.12
Yilin Yang 2 0.12
Дугалич Раде 2 0.12
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Tze-Nam Yue 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 7 (1) 0.39
Мушекви Няша 7 (1) 0.39
Ulrich Ewolo 4 0.22
Di Gao 3 0.17
Цзяци Чжан 1 0.06
Jin Cheng 1 0.06
Ablikim Abdusalam 1 0.06
Matheus XIII 1 (1) 0.06
Yu Dong 0 0
Bin Gu 0 0
Junsheng Yao 0 0
Tianyu Gao 0 0
Dongsheng Wang 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Косович Небойша 2 0
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Yu Dong 3 0
Xin Yue 3 0
Андрияшевич Франко 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Matheus XIII 2 0
Ulrich Ewolo 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Dongsheng Wang 2 0
Di Gao 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
4
17%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
2
8%
1
8%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

28
25
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
14%
4
16%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
25%
3
12%
61-75
3
11%
3
12%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
27%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 16 14 2 0 52 - 10 44
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
4. Мэйчжоу Хакка 17 8 6 3 28 - 15 30
5. Хэнань Цзянье 16 9 3 4 30 - 17 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
9. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 17 1 0 16 10 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
3. Хэнань Цзянье 10 6 1 3 22 - 13 19
4. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
5. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
9. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 7 2 0 20 - 5 23
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
8. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 8 0 0 8 3 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 10 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
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