Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Rodrigo Henrique выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

45' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Хунбо Инь . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Yilin Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Мэйчжоу Хакка пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Rodrigo Henrique не смог попасть в створ ударом издали

37' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

37' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Rodrigo Henrique не смог попасть в створ ударом издали

36' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

35' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Tze-Nam Yue выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хунбо Инь оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Оооо... вот это был удар! Вуканович Алекса должен был забить с этой позиции.

21' Вуканович Алекса пробует нанести удар издали, но Chao Gu ловит мяч

20' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Косович Небойша навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

17' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Rodrigo Henrique навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

11' Yihu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Yu Hou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

5' Junsheng Yao не смог попасть в створ ударом издали

4' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Вуканович Алекса пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

4' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру