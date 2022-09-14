Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаUlrich Ewolo
53' Undefined phrase: football_event_Цзяци Чжан
62' Желтая карточкаMatheus XIII
66' Желтая карточкаDongsheng Wang
74' Желтая карточкаYihu Yang
90'+6
Ход матча
14'
53'
62'
66'
74'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
7 Yi Guo
-
21 Wei Wang
-
28 Haochang Cai
-
33 Sheng Liu
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
17 Wei LongПолузащитник
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
10 Matheus XIII
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
31 Bin Gu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Чжэцзян Профессионал
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|7
|0.41
|Rodrigo Henrique
|5
|0.29
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.18
|Хунбо Инь
|3
|0.18
|Guokang Chen
|3
|0.18
|Wei Cui III
|2
|0.12
|Yilin Yang
|2
|0.12
|Дугалич Раде
|2
|0.12
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|7 (1)
|0.39
|Мушекви Няша
|7 (1)
|0.39
|Ulrich Ewolo
|4
|0.22
|Di Gao
|3
|0.17
|Цзяци Чжан
|1
|0.06
|Jin Cheng
|1
|0.06
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.06
|Matheus XIII
|1 (1)
|0.06
|Yu Dong
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
|Junsheng Yao
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Dongsheng Wang
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Косович Небойша
|2
|0
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Matheus XIII
|2
|0
|Ulrich Ewolo
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Dongsheng Wang
|2
|0
|Di Gao
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 10
4
17%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
7
29%
29%
2
15%
61-75
2
8%
1
8%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
28
25
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
4
14%
4
16%
1-15
3
11%
7
28%
16-30
5
18%
3
12%
31-45
6
21%
5
20%
46-60
7
25%
3
12%
61-75
3
11%
3
12%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
27%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|16
|14
|2
|0
|52 - 10
|44
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|17
|8
|6
|3
|28 - 15
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|16
|9
|3
|4
|30 - 17
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|9.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|17
|1
|0
|16
|10 - 53
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|8
|0
|0
|8
|3 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|10 (6)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7 (8)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4