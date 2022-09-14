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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Шунич Тони
8' Желтая карточка
Yuanjie Su
32' Желтая карточка
Zhao Ke
38' Желтая карточка
Zichang Huang
50' Желтая карточка
Давид Андухар
70' Желтая карточка
Yue Song
83' Желтая карточка
Ба Дунь
90' Желтая карточка
Jinbao Zhong
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Шунич Тони
8'
 
Yuanjie Su
32'
Zhao Ke
 
38'
Zichang Huang
 
46'
Dong Han
Zhao Ke
 
50'
 
Давид Андухар
65'
Цао Гу
Shuai Yang2
 
65'
Jinbao Zhong
Keqiang Chen
 
65'
Yuhao Zhao
Ма Ксянгью
 
68'
Yixin Liu
Dilmurat Mawlanyaz
 
70'
 
Yue Song
74'
 
Zhenghao Wang
Фарлей Роса
74'
 
Taoyu Piao
Мерида Фран
83'
 
Ба Дунь
83'
 
Берич Роберт
Weijun Xie
83'
 
Yingjie Zhao
Ба Дунь
89'
 
Jiarun Gao
Yuanjie Su
90'
Jinbao Zhong
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
17
Пина
Томас
11
Zhao
Ke
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
21
Keqiang
Chen
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
2
Давид
Андухар
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
18
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
Хэнань Цзянье
3-4-3
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед

27 матчей

18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.1%
59.3%
29.6%
3 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.38
Дурадо Энрике 5 (1) 0.31
Zichang Huang 4 0.25
Yihao Zhong 4 0.25
Межеевски Адриан 2 (1) 0.13
Shuai Yang2 2 0.13
Dong Han 2 0.13
Yuhao Zhao 1 0.06
Boxuan Feng 1 0.06
Ма Ксянгью 1 0.06
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.06
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 5 0.28
Weijun Xie 3 0.17
Берич Роберт 2 0.11
Tong Zhou 2 0.11
Фарлей Роса 1 0.06
Мерида Фран 1 0.06
Yuanjie Su 1 0.06
Yan Shi 1 0.06
Радонич Деян 1 0.06
Qiuming Wang 1 0.06
Eder Lima II 1 0.06
Yingjie Zhao 1 0.06
Taoyu Piao 1 0.06
Yinong Tian 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 4 0
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yihao Zhong 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Zichang Huang 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Zhixuan Du 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 4 0
Yan Shi 2 1
Yuanjie Su 3 0
Jiamin Xu 2 0
Yinong Tian 2 0
Ба Дунь 2 0
Jiarun Gao 2 0
Zhenghao Wang 2 0
Yue Song 2 0
Wei Zhang I 0 1
Fan Yang1 0 1
Мерида Фран 1 0
Берич Роберт 1 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Jingqi Fang 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Давид Андухар 1 0
Weijun Xie 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
2
17%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
4
13%
7
33%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
9
30%
5
24%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
14%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
2
12%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 16 14 2 0 52 - 10 44
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
4. Мэйчжоу Хакка 17 8 6 3 28 - 15 30
5. Хэнань Цзянье 16 9 3 4 30 - 17 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
9. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 17 1 0 16 10 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
3. Хэнань Цзянье 10 6 1 3 22 - 13 19
4. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
5. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
9. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 7 2 0 20 - 5 23
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
8. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 8 0 0 8 3 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 10 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Тянцзинь Тэда вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 66%, Тянцзинь Тэда: 34%.
  • 96'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    95'
    Yingjie Zhao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Бонусы букмекеров
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    • 93'
      Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 92'
      Шанс! Пина Томас из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
    • Угловой
      92'
      Yihao Zhong из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 89'
      Тактическая замена. Yuanjie Su уходит с поля и его заменяет Jiarun Gao
    • 88'
      Пина Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Хэнань Цзянье пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Тянцзинь Тэда онлайн

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