Стадион: Женжу Ханггай
0:1
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаШунич Тони
8' Желтая карточкаYuanjie Su
32' Желтая карточкаZhao Ke
38' Желтая карточкаZichang Huang
50' Желтая карточкаДавид Андухар
70' Желтая карточкаYue Song
83' Желтая карточкаБа Дунь
90' Желтая карточкаJinbao Zhong
90'+7
Ход матча
2'
0:1
8'
32'
38'
50'
65'
65'
70'
83'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
19
Guoming
Wang
23
Шунич
Тони
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
17
Пина
Томас
11
Zhao
Ke
29
Yihao
Zhong
21
Keqiang
Chen
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
33
Yue
Song
19
Yuefeng
Bai
18
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
11 Zhao KeПолузащитник
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Нападающий
-
21 Keqiang ChenНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
18 Yuhao ZhaoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
15 Zhixuan Du
-
-
37 Junwei Zheng
-
22 Haoran Wang
-
26 Jiahui Liu
-
32 Dong Han
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
26 Jiamin XuВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Wei Zhang I
-
-
23 Yumiao Qian
-
37 Xuelong Sun
-
-
24 Taoyu Piao
-
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Тянцзинь Тэда
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
75%
5 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 5 побед
27 матчей
18.5%
40.7%
40.8%
5 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.1%
59.3%
29.6%
3 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.38
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.31
|Zichang Huang
|4
|0.25
|Yihao Zhong
|4
|0.25
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.13
|Shuai Yang2
|2
|0.13
|Dong Han
|2
|0.13
|Yuhao Zhao
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Ма Ксянгью
|1
|0.06
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.06
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|5
|0.28
|Weijun Xie
|3
|0.17
|Берич Роберт
|2
|0.11
|Tong Zhou
|2
|0.11
|Фарлей Роса
|1
|0.06
|Мерида Фран
|1
|0.06
|Yuanjie Su
|1
|0.06
|Yan Shi
|1
|0.06
|Радонич Деян
|1
|0.06
|Qiuming Wang
|1
|0.06
|Eder Lima II
|1
|0.06
|Yingjie Zhao
|1
|0.06
|Taoyu Piao
|1
|0.06
|Yinong Tian
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|4
|0
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yihao Zhong
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Шунич Тони
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|4
|0
|Yan Shi
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Jiamin Xu
|2
|0
|Yinong Tian
|2
|0
|Ба Дунь
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Zhenghao Wang
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Wei Zhang I
|0
|1
|Fan Yang1
|0
|1
|Мерида Фран
|1
|0
|Берич Роберт
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Jingqi Fang
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
14%
1
8%
1-15
3
14%
4
33%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
32%
2
17%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
5
24%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
4
13%
7
33%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
9
30%
5
24%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
14%
1-15
3
18%
6
27%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
2
12%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Тянцзинь Тэда 0:0 Гуанчжоу Фули - Тянцзинь Тэда 2:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 0:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|16
|14
|2
|0
|52 - 10
|44
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|17
|8
|6
|3
|28 - 15
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|16
|9
|3
|4
|30 - 17
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|9.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|17
|1
|0
|16
|10 - 53
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|8
|0
|0
|8
|3 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|10 (6)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7 (8)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4