Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Тянцзинь Тэда имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Zhao Ke решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Weijun Xie оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Матч возобновлен

46' Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

41' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Zichang Huang получил желтую карточку от судьи

36' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Yihao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Zhao Ke получил желтую карточку от судьи

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

30' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Мерида Фран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Zhao Ke навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Yue Song получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Yue Song на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Yuanjie Su получил желтую карточку от судьи

7' Yinong Tian навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Zichang Huang . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Г О О О О Л - Шунич Тони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре