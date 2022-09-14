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Китай: Суперлига
2022


Стадион:
Бэйцзин Гоань
3:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
26' Желтая карточка
Haodong Luan
28' Желтая карточка
Junzhe Zhang
1:0
29' Пенальти
Чжанг Сичже
1:1
34' Гол
Yunhua Chen
2:1
36' Гол
Ziming Wang
37' Желтая карточка
Tianyuan Xu
3:1
50' Гол
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Yuda Tian
90'+3

Ход матча

26'
 
Haodong Luan
28'
 
Junzhe Zhang
29'
Чжанг Сичже
1:0
34'
1:1
Yunhua Chen
(Ren Wei)
36'
Ziming Wang
(Marko Dabro)
2:1
37'
 
Tianyuan Xu
50'
Жанг Юнинг
(Tianyi Gao)
3:1
68'
Yongjing Cao
Чжанг Сичже
 
68'
Лю Хуань
Marko Dabro
 
75'
 
Xintao Song
Tianyuan Xu
75'
 
Ziye Zhao
Huaze Gao
85'
Mohemati Naibijiang
Ziming Wang
 
88'
 
Jiahui Zhang
Haodong Luan
90'
Yuda Tian
Жанг Юнинг
 
90'
Yucheng Shi
Tianyi Gao
 
90'
Yuda Tian
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
17
Кан
Сан-У
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
9
Жанг
Юнинг
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
3
Haodong
Luan
6
Junzhe
Zhang
21
Lin
Cui
42
Yunan
Gao
24
Yu
Zhang
7
Tianyuan
Xu
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Хэбей Форчун
4-2-3-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Хэбей Форчун

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
2:1
С
6:3
С
2:0
С
1:4
С
0:1
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 11 (1) 0.65
Чжанг Сичже 3 (1) 0.18
Мемишевич Самир 2 0.12
Дабао Юй 2 0.12
Ziming Wang 2 0.12
Кан Сан-У 1 0.06
Gang Wang 1 0.06
Marko Dabro 1 0.06
Цзинь Пэнксян 1 0.06
Yongjing Cao 1 0.06
Tianyi Gao 0 0
Nebijan Muhmet 0 0
Guobo Liu 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.35
Хайфэн Дин 1 0.06
Xuchen Yao 1 0.06
Yunhua Chen 1 0.06
Ziye Zhao 1 0.06
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 5 0
Чендун Чжан 3 1
Мемишевич Самир 3 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Yang Yu1 2 0
Сень Хоу 1 0
Yongjing Cao 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yuda Tian 1 0
Shaowen Liang 1 0
Mohemati Naibijiang 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 3 1
Ximing Pan 3 0
Tianyuan Xu 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Haodong Luan 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

8
22
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
4
50%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
2
7%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
9
30%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
7
23%
76-90

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
4
15%
1
9%
1-15
6
23%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
5
19%
5
45%
76-90

Пропущено

25
52
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 17
3
12%
5
10%
1-15
3
12%
9
17%
16-30
7
28%
7
13%
31-45
2
8%
13
25%
46-60
4
16%
8
15%
61-75
6
24%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7
Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 16 14 2 0 52 - 10 44
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 16 8 6 2 23 - 15 30
4. Мэйчжоу Хакка 17 8 6 3 28 - 15 30
5. Хэнань Цзянье 16 9 3 4 30 - 17 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
9. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 15 4 7 4 25 - 23 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 17 1 0 16 10 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
3. Хэнань Цзянье 10 6 1 3 22 - 13 19
4. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
5. Шанхай Шеньхуа 9 5 3 1 11 - 6 18
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
9. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 6 1 3 2 7 - 6 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 7 2 0 20 - 5 23
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
6. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
8. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 8 0 0 8 3 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 10 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunhua Chen
  • 91'
    Liu Jing из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    91'
    Yuda Tian грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Tianyi Gao уходит с поля и его заменяет Yucheng Shi
  • 90'
    Тактическая замена. Жанг Юнинг уходит с поля и его заменяет Yuda Tian
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