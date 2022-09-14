Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Yuda Tian грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Кан Сан-У навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хорошую попытку сделал Marko Dabro . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Жанг Юнинг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Tianyuan Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Tianyi Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Tianyuan Xu получил желтую карточку от судьи

34' Г О О О О Л - Yunhua Chen забивает с правой ноги!

34' Ren Wei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

33' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Команда Бэйцзин Гоань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О О Л - Чжанг Сичже из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Yaxiong Bao прыгнул не в ту сторону.

28' Junzhe Zhang получает желтую карточку за игру рукой

27' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Marko Dabro не смог попасть в створ ударом издали

26' Haodong Luan получает желтую карточку за толчок соперника.

25' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Yu Zhang выиграл воздушное противоборство у Жанг Юнинг

23' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Marko Dabro создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' Чжанг Сичже навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дабао Юй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Huaze Gao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Tianyi Gao пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Yunan Gao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру