Стадион: Rizhao International Football Center
3:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаHaodong Luan
28' Желтая карточкаJunzhe Zhang
1:0
29' ПенальтиЧжанг Сичже
1:1
34' ГолYunhua Chen
2:1
36' ГолZiming Wang
37' Желтая карточкаTianyuan Xu
3:1
50' ГолЖанг Юнинг
90' Желтая карточкаYuda Tian
90'+3
Ход матча
26'
28'
29'
1:0
34'
1:1
36'
2:1
37'
50'
3:1
68'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
26
Yang
Bai
17
Кан
Сан-У
30
Marko
Dabro
15
Tianyi
Gao
10
Чжанг
Сичже
20
Ziming
Wang
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
42
Yunan
Gao
24
Yu
Zhang
14
Yunhua
Chen
20
Huaze
Gao
22
Ren
Wei
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
30 Marko DabroПолузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
32 Guobo Liu
-
19 Лю Хуань
-
29 Yuda Tian
-
43 Yucheng Shi
-
3 Yang Yu1
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
24 Yu ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Yunhua ChenПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
-
19 Yuren Wei
-
17 Xintao Song
-
23 Jiahui Zhang
-
45 Ziye Zhao
-
25 Wei Liao
-
29 Chenyu Yang
-
33 Yixuan Yang
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Хэбей Форчун
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|11 (1)
|0.65
|Чжанг Сичже
|3 (1)
|0.18
|Мемишевич Самир
|2
|0.12
|Дабао Юй
|2
|0.12
|Ziming Wang
|2
|0.12
|Кан Сан-У
|1
|0.06
|Gang Wang
|1
|0.06
|Marko Dabro
|1
|0.06
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.06
|Yongjing Cao
|1
|0.06
|Tianyi Gao
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.35
|Хайфэн Дин
|1
|0.06
|Xuchen Yao
|1
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.06
|Ziye Zhao
|1
|0.06
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|5
|0
|Чендун Чжан
|3
|1
|Мемишевич Самир
|3
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Yang Yu1
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|3
|1
|Ximing Pan
|3
|0
|Tianyuan Xu
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
|Haodong Luan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
3
25%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
8
22
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
4
18%
16-30
4
50%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
13%
4
18%
61-75
2
25%
3
14%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
14%
1
14%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
57%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
2
7%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
3
18%
3
10%
31-45
2
12%
9
30%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
4
24%
7
23%
76-90
Забито
26
11
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
4
15%
1
9%
1-15
6
23%
1
9%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
5
19%
5
45%
76-90
Пропущено
25
52
13 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
13 Не пропускали 17
3
12%
5
10%
1-15
3
12%
9
17%
16-30
7
28%
7
13%
31-45
2
8%
13
25%
46-60
4
16%
8
15%
61-75
6
24%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 2:2 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:0 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7
Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|16
|14
|2
|0
|52 - 10
|44
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|16
|8
|6
|2
|23 - 15
|30
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|17
|8
|6
|3
|28 - 15
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|16
|9
|3
|4
|30 - 17
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|8.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|9.
|Шанхай СИПГ
|15
|7
|4
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Чанчунь Ятай
|15
|4
|7
|4
|25 - 23
|19
|12.
|Далянь Ифан
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Ухань Цзалл
|15
|5
|2
|8
|21 - 28
|17
|14.
|Шэньчжэнь
|15
|5
|1
|9
|18 - 33
|16
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|17
|1
|0
|16
|10 - 53
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|4.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|Далянь Ифан
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|7
|2
|0
|20 - 5
|23
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|13.
|Шэньчжэнь
|9
|2
|1
|6
|10 - 25
|7
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|8
|0
|0
|8
|3 - 23
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|10 (6)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Ухань Три Таунс
|Станчу Николае
|7 (8)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4