Стадион: Lotto Park
0'
61' Желтая карточкаНгадеу Майкл
0:1
69' ПенальтиКейперс Уго
72' Желтая карточкаMario Stroeykens
74' Желтая карточкаХон Хён-Сок
85' Желтая карточкаСилва Фабио
90'+7
Ход матча
61'
69'
0:1
72'
74'
85'
56
Zeno
Debast
55
Кана
Марко
99
Силва
Фабио
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Noah Sadiki
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Андерлехт
Гент
34 матча
76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.8%
35.3%
2.9%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 14 побед
53 матча
49.1%
34%
16.9%
26 побед 18 ничьих 9 побед
Первый тайм
39.6%
49.1%
11.3%
21 победа 26 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|3
|0.5
|Амузу Френсис
|2
|0.33
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.17
|Раман Бенито
|1
|0.17
|Мурильо Микаэль
|1
|0.17
|Ашимеру Маджид
|1
|0.17
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Noah Sadiki
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (2)
|0.67
|Кумс Свен
|1
|0.17
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.17
|Марре Сулейман
|1
|0.17
|Тиссудали Тарик
|1
|0.17
|Лемайич Дарко
|1
|0.17
|Хон Хён-Сок
|1
|0.17
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Mario Stroeykens
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Noah Sadiki
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1
Гент
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3
Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|3.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|8.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|11.
|Стандард
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Андерлехт
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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