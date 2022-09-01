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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
0:1
Конец матча
Гент
0'
61' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
0:1
69' Пенальти
Кейперс Уго
72' Желтая карточка
Mario Stroeykens
74' Желтая карточка
Хон Хён-Сок
85' Желтая карточка
Силва Фабио
90'+7
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
55
Кана
Марко
11
Рафаэлов
Лиор
29
Mario
Stroeykens
99
Силва
Фабио
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
7
Хон
Хён-Сок
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
17
Юльсагер
Эндрю
Андерлехт
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Андерлехт
Гент

34 матча

76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.8%
35.3%
2.9%
21 победа 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 14 побед

53 матча

49.1%
34%
16.9%
26 побед 18 ничьих 9 побед

Первый тайм

39.6%
49.1%
11.3%
21 победа 26 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 3 0.5
Амузу Френсис 2 0.33
Рафаэлов Лиор 1 0.17
Раман Бенито 1 0.17
Мурильо Микаэль 1 0.17
Ашимеру Маджид 1 0.17
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Noah Sadiki 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 (2) 0.67
Кумс Свен 1 0.17
Юльсагер Эндрю 1 0.17
Марре Сулейман 1 0.17
Тиссудали Тарик 1 0.17
Лемайич Дарко 1 0.17
Хон Хён-Сок 1 0.17
Торунарига Джордан 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 1 0
Требель Адриен 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Mario Stroeykens 1 0
Zeno Debast 1 0
Nilson Angulo 1 0
Noah Sadiki 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1
Гент
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3
Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1 Гент - Андерлехт 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 14 - 5 18
2. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
3. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
7. Андерлехт 6 3 0 3 9 - 5 9
8. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
10. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
11. Стандард 6 2 1 3 9 - 12 7
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 7 - 12 6
14. Вестерло 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Кортрейк 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
3. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
4. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Андерлехт 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Андерлехт 0:1 Гент онлайн

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