Стадион: Lotto Park
0'
0:1
19' ГолТорстейнссон Йон
43' Желтая карточкаДиавара Амаду
54' Желтая карточкаМалинов Кристиян
61' Желтая карточкаСилва Фабио
1:1
71' ГолJulien Duranville
1:2
74' ГолАль-Тамари Мусса
2:2
85' ГолСилва Фабио
90' Желтая карточкаNoah Sadiki
90'+5
Ход матча
19'
43'
54'
61'
71'
74'
85'
2:2
90'
56
Zeno
Debast
27
Noah
Sadiki
99
Силва
Фабио
25
Патрис
Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Zeno DebastЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Noah SadikiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Андерлехт
АХ Лёвен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|4
|0.57
|Амузу Френсис
|2
|0.29
|Рафаэлов Лиор
|1
|0.14
|Ашимеру Маджид
|1
|0.14
|Раман Бенито
|1
|0.14
|Мурильо Микаэль
|1
|0.14
|Julien Duranville
|1
|0.14
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Noah Sadiki
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.43
|Торстейнссон Йон
|3
|0.43
|Мертенс Матье
|2
|0.29
|Nachon Nsingi
|2
|0.29
|Патрис Луи
|1
|0.14
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.14
|Гонсалес Марио
|1
|0.14
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Noah Sadiki
|2
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Mario Stroeykens
|1
|0
|Zeno Debast
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Мендиль Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|7
|7
|0
|0
|15 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Гент
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|8.
|Стандард
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|0:1
|7
|2
|0
|5
|11 - 13
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Вестерло
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Гент
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|0:1
|4
|0
|0
|4
|5 - 10
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б