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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Андерлехт
2:2
Конец матча
АХ Лёвен
0'
0:1
19' Гол
Торстейнссон Йон
43' Желтая карточка
Диавара Амаду
54' Желтая карточка
Малинов Кристиян
61' Желтая карточка
Силва Фабио
1:1
71' Гол
Julien Duranville
1:2
74' Гол
Аль-Тамари Мусса
2:2
85' Гол
Силва Фабио
90' Желтая карточка
Noah Sadiki
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Zeno
Debast
4
Худт
Уэсли
3
Делькруа
Ханнес
62
Мурильо
Микаэль
27
Noah
Sadiki
21
Диавара
Амаду
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
11
Рафаэлов
Лиор
70
Эспозито
Себастьяно
99
Силва
Фабио
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
15
Уэдраого
Дилан
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Андерлехт
3-5-2
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Андерлехт
АХ Лёвен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 4 0.57
Амузу Френсис 2 0.29
Рафаэлов Лиор 1 0.14
Ашимеру Маджид 1 0.14
Раман Бенито 1 0.14
Мурильо Микаэль 1 0.14
Julien Duranville 1 0.14
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Noah Sadiki 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 3 0.43
Торстейнссон Йон 3 0.43
Мертенс Матье 2 0.29
Nachon Nsingi 2 0.29
Патрис Луи 1 0.14
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.14
Гонсалес Марио 1 0.14

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Noah Sadiki 2 0
Требель Адриен 1 0
Диавара Амаду 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Mario Stroeykens 1 0
Zeno Debast 1 0
Nilson Angulo 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Мендиль Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1
Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Андерлехт - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 0:4 Андерлехт - Брюгге 0:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2
АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 7 7 0 0 15 - 5 21
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Гент 6 3 2 1 10 - 7 11
6. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
8. Стандард 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
10. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
11. Мехелен 7 2 1 4 12 - 14 7
12. Кортрейк 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Вестерло 0:1 7 2 0 5 11 - 13 6
14. Остенде 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Серен Юнайтед 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Эйпен 7 2 0 5 7 - 13 6
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 4 4 0 0 10 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Вестерло 0:1 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Гент 3 2 1 0 6 - 3 7
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
5. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 0:1 4 0 0 4 5 - 10 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Диавара Амаду получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Торстейнссон Йон бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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