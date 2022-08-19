Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Оооо... вот это был удар! Тан Лонг должен был забить с этой позиции.

44' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Неграо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Неграо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Оооо... вот это был удар! Неграо Жуниор должен был забить с этой позиции.

39' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Неграо Жуниор и попал в перекладину!

38' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сержиньо Солер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Неграо Жуниор пробил со штрафного прямо в стенку

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Jiajun Pang плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

20' Г О О О О Л - Jinxian Wang первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

20' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Wei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Wei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Яо Вейхуи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Чанчунь Ятай отменен из-за положения "вне игры".

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Wei Zhang не смог попасть в створ ударом издали

6' Erik наказан за толчок Yu Zhang

5' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру