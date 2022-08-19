  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
1:7
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
9' Undefined phrase: football_event_
Сержиньо Солер
0:1
20' Гол
Jinxian Wang
0:2
45' Гол
Неграо Жуниор
0:3
55' Гол
Тан Лонг
0:4
60' Гол
Jinxian Wang
0:5
67' Гол
Сержиньо Солер
77' Желтая карточка
Daogang Yao
0:6
79' Гол
Неграо Жуниор
0:7
82' Гол
Неграо Жуниор
1:7
90' Гол
Хайфэн Дин
90'+4

Ход матча

9'
 
Сержиньо Солер
18'
Ziye Zhao
Wei Zhang2
 
20'
0:1
Jinxian Wang
45'
0:2
Неграо Жуниор
(Сержиньо Солер)
46'
Ren Wei
Yuren Wei
 
46'
Shipeng Luo
Yu Zhang
 
46'
Xuchen Yao
Huaze Gao
 
55'
0:3
Тан Лонг
60'
0:4
Jinxian Wang
(Тан Лонг)
61'
Wei Liao
Ziye Zhao
 
67'
 
Dilemet Tudi
Jinxian Wang
67'
0:5
Сержиньо Солер
73'
 
Yiran He
Сержиньо Солер
73'
 
Honglin Dong
Zhiyu Yan
73'
 
Huapeng Wang
Weihui Rao
77'
Daogang Yao
 
79'
0:6
Неграо Жуниор
82'
0:7
Неграо Жуниор
(Erik IV)
83'
 
Zhiyun Zheng
Неграо Жуниор
90'
Хайфэн Дин
1:7

Статистика матча

  • 1 Голы 7
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

34
Jiajun
Pang
24
Yu
Zhang
4
Ximing
Pan
6
Junzhe
Zhang
32
Хайфэн
Дин
8
Daogang
Yao
21
Lin
Cui
19
Yuren
Wei
20
Huaze
Gao
17
Xintao
Song
38
Wei
Zhang2
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
8
Jinxian
Wang
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Чанчунь Ятай
4-4-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Чанчунь Ятай

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.43
Хайфэн Дин 1 0.07
Xuchen Yao 1 0.07
Ziye Zhao 1 0.07
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 7 0.54
Тан Лонг 5 0.38
Erik IV 4 0.31
Сержиньо Солер 2 0.15
Jinxian Wang 2 0.15
Yufeng Zhang 1 0.08
Н'Длову Дино 1 0.08
Окоре Жорес 1 0.08
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 2 1
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jie Sun 1 1
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
57%
3
17%
76-90

Пропущено

30
14
10 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
9
30%
3
21%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
7
23%
3
21%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Забито

9
25
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
33%
6
24%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
44%
3
12%
76-90

Пропущено

41
19
15 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
7%
2
11%
1-15
7
17%
1
5%
16-30
5
12%
4
21%
31-45
10
24%
3
16%
46-60
6
15%
4
21%
61-75
10
24%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 13 11 0 2 29 - 8 33
3. Хэнань Цзянье 13 8 2 3 26 - 13 26
4. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 12 6 4 2 17 - 12 22
6. Ченду Беттер Сити 13 5 6 2 15 - 12 21
7. Шанхай СИПГ 12 6 2 4 13 - 10 20
8. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
9. Чжэцзян Профессионал 11 5 3 3 15 - 9 18
10. Тянцзинь Тэда 13 5 3 5 20 - 17 18
11. Шэньчжэнь 12 5 1 6 15 - 19 16
12. Ухань Цзалл 13 5 1 7 18 - 24 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 12 2 0 10 6 - 20 6
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
3. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
4. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Шанхай Шеньхуа 7 4 2 1 8 - 4 14
6. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 6 2 1 3 9 - 13 7
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 7 3
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 8 4 3 1 8 - 5 15
4. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
5. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
7. Тянцзинь Тэда 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
12. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 94'
    Чанчунь Ятай заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 45%, Чанчунь Ятай: 55%.
  • 94'
    Тан Лонг нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Erik. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Чанчунь Ятай начинает контратаку
  • 93'
    Wei Liao нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Yake Wu делает важнейший сейв!
  • 92'
    Ren Wei нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Хайфэн Дин из команды Хэбей Форчун своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ximing Pan успешно блокирует удар.
  • 91'
    Dilemet Tudi нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haikou Mission Hills Football Training Base. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хэбей Форчун 1:7 Чанчунь Ятай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     