1:7
Конец матча
0'
9' Undefined phrase: football_event_Сержиньо Солер
0:1
20' ГолJinxian Wang
0:2
45' ГолНеграо Жуниор
0:3
55' ГолТан Лонг
0:4
60' ГолJinxian Wang
0:5
67' ГолСержиньо Солер
77' Желтая карточкаDaogang Yao
0:6
79' ГолНеграо Жуниор
0:7
82' ГолНеграо Жуниор
1:7
90' ГолХайфэн Дин
90'+4
Ход матча
18'
20'
0:1
45'
0:2
46'
46'
55'
0:3
60'
0:4
67'
0:5
77'
79'
0:6
82'
0:7
90'
1:7
Статистика матча
-
1 Голы 7
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
34
Jiajun
Pang
24
Yu
Zhang
32
Хайфэн
Дин
21
Lin
Cui
19
Yuren
Wei
20
Huaze
Gao
17
Xintao
Song
38
Wei
Zhang2
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
21
Qi
Cui
31
Weihui
Rao
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
- Основной состав
-
34 Jiajun PangВратарь
-
24 Yu ZhangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
- Полузащитник
-
21 Lin CuiПолузащитник
-
19 Yuren WeiПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
17 Xintao SongПолузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Hanru Guo
-
-
11 Xuchen Yao
-
14 Yunhua Chen
-
16 Liu Jing
-
22 Ren Wei
-
23 Jiahui Zhang
-
25 Wei Liao
-
29 Chenyu Yang
-
39 Shipeng Luo
-
42 Yunan Gao
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
28 Henglong Ci
-
15 Dilemet Tudi
-
25 Huapeng Wang
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
34 Yiran He
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Хэбей Форчун
Чанчунь Ятай
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.43
|Хайфэн Дин
|1
|0.07
|Xuchen Yao
|1
|0.07
|Ziye Zhao
|1
|0.07
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|7
|0.54
|Тан Лонг
|5
|0.38
|Erik IV
|4
|0.31
|Сержиньо Солер
|2
|0.15
|Jinxian Wang
|2
|0.15
|Yufeng Zhang
|1
|0.08
|Н'Длову Дино
|1
|0.08
|Окоре Жорес
|1
|0.08
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|2
|1
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jie Sun
|1
|1
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
14%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
4
57%
3
17%
76-90
Пропущено
30
14
10 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
9
30%
3
21%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
7
23%
3
21%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90
Забито
9
25
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 3
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
33%
6
24%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
44%
3
12%
76-90
Пропущено
41
19
15 В 1-м тайме 7
26 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
7%
2
11%
1-15
7
17%
1
5%
16-30
5
12%
4
21%
31-45
10
24%
3
16%
46-60
6
15%
4
21%
61-75
10
24%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|13
|11
|0
|2
|29 - 8
|33
|3.
|Хэнань Цзянье
|13
|8
|2
|3
|26 - 13
|26
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|12
|6
|4
|2
|17 - 12
|22
|6.
|Ченду Беттер Сити
|13
|5
|6
|2
|15 - 12
|21
|7.
|Шанхай СИПГ
|12
|6
|2
|4
|13 - 10
|20
|8.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|10.
|Тянцзинь Тэда
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|11.
|Шэньчжэнь
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|12.
|Ухань Цзалл
|13
|5
|1
|7
|18 - 24
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|2
|0
|10
|6 - 20
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|4.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|5.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|7.
|Тянцзинь Тэда
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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