Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Ухань Цзалл имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Оооо... вот это был удар! Dong Han должен был забить с этой позиции.

47' Dong Han оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Huajun Zhang не смог попасть в створ ударом издали

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Рентиан Ху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

33' Оооо... вот это был удар! Yihao Zhong должен был забить с этой позиции.

31' Межеевски Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

27' Забив гол, Хэнань Цзянье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

24' Dong Han выиграл воздушное противоборство у Chongqiu Ye

22' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Рентиан Ху выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Виана Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Дурадо Энрике оказался удален с поля

16' Chongqiu Ye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Peng Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Рентиан Ху забивает с левой ноги!

9' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Отличная индивидуальная работа от Huajun Zhang , гол забит с изяществом.

3' Г О О О О Л - Huajun Zhang забивает с правой ноги!

3' Форбс Браун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе

2' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.