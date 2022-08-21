Стадион: Dongxihu Sports Center
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолHuajun Zhang
2:0
9' ГолRentian Hu
16' Красная карточкаДурадо Энрике
2:1
26' ГолZichang Huang
2:2
69' ГолYihao Zhong
90'+4
Ход матча
3'
1:0
9'
2:0
16'
26'
46'
53'
69'
2:2
73'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
19
Guoming
Wang
18
Yuhao
Zhao
23
Шунич
Тони
29
Yihao
Zhong
32
Dong
Han
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
17 Huajun ZhangНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
18 Aoshuang Nie
-
7 Yi Luo
-
36 Xuheng Huang
-
3 Xuan Han
-
32 Chen Yuhao
-
26 Yun Liu
-
29 Da Wen
-
24 Jiali Hu
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
18 Yuhao ZhaoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Yihao ZhongЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Dong HanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
28 Ма Ксянгью
-
37 Junwei Zheng
-
26 Jiahui Liu
-
-
21 Keqiang Chen
-
11 Zhao Ke
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Ухань Цзалл
Хэнань Цзянье
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|7 (1)
|0.5
|Каевич Асмир
|3
|0.21
|Виана Бруно
|3
|0.21
|Peng Li
|2
|0.14
|Rentian Hu
|2
|0.14
|Huajun Zhang
|1
|0.07
|Мин Тянь
|1
|0.07
|Jinghang Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.43
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.36
|Zichang Huang
|4
|0.29
|Yihao Zhong
|4
|0.29
|Dong Han
|2
|0.14
|Межеевски Адриан
|1
|0.07
|Yuhao Zhao
|1
|0.07
|Boxuan Feng
|1
|0.07
|Ма Ксянгью
|1
|0.07
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.07
|Shuai Yang2
|1
|0.07
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jinghang Hu
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Peng Li
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Форбс Браун
|1
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Шангуань Ван
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Шунич Тони
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
13%
2
50%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
2
25%
7
37%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
19
27
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
21%
2
7%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
1
5%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
6
32%
9
33%
76-90
Пропущено
27
16
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|13
|12
|1
|0
|44 - 7
|37
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|13
|6
|5
|2
|17 - 11
|23
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|6.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|7.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|9.
|Бэйцзин Гоань
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|3
|0
|10
|10 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|13
|0
|0
|13
|6 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|8.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|0
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