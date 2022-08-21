  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Цзалл
2:2
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
1:0
3' Гол
Huajun Zhang
2:0
9' Гол
Rentian Hu
16' Красная карточка
Дурадо Энрике
2:1
26' Гол
Zichang Huang
2:2
69' Гол
Yihao Zhong
90'+4

Ход матча

3'
Huajun Zhang
(Форбс Браун)
1:0
9'
Rentian Hu
(Jinghang Hu)
2:0
16'
 
Дурадо Энрике
26'
2:1
Zichang Huang
(Межеевски Адриан)
46'
 
Junwei Zheng
Dong Han
46'
 
Honglue Zhao
Yuhao Zhao
46'
 
Boxuan Feng
Dilmurat Mawlanyaz
53'
Jiali Hu
Jinghang Hu
 
69'
2:2
Yihao Zhong
(Межеевски Адриан)
72'
 
Пина Томас
Zichang Huang
72'
 
Keqiang Chen
Junwei Zheng
73'
Chao Li
Виана Бруно
 
74'
Jingbin Wang
Huajun Zhang
 
85'
Chen Yuhao
Rentian Hu
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
5
Виана
Бруно
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
17
Huajun
Zhang
19
Guoming
Wang
18
Yuhao
Zhao
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
10
Межеевски
Адриан
32
Dong
Han
9
Дурадо
Энрике
Ухань Цзалл
4-3-3
Хэнань Цзянье
3-4-2-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Хэнань Цзянье

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.5
Каевич Асмир 3 0.21
Виана Бруно 3 0.21
Peng Li 2 0.14
Rentian Hu 2 0.14
Huajun Zhang 1 0.07
Мин Тянь 1 0.07
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.43
Дурадо Энрике 5 (1) 0.36
Zichang Huang 4 0.29
Yihao Zhong 4 0.29
Dong Han 2 0.14
Межеевски Адриан 1 0.07
Yuhao Zhao 1 0.07
Boxuan Feng 1 0.07
Ма Ксянгью 1 0.07
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.07
Shuai Yang2 1 0.07
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 3 0
Виана Бруно 3 0
Peng Li 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Dong Xu 2 0
Форбс Браун 1 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Шангуань Ван 3 0
Xin Luo 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Межеевски Адриан 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
2
13%
2
50%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
38%
2
11%
61-75
2
25%
7
37%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
21%
2
7%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
1
5%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
6
32%
9
33%
76-90

Пропущено

27
16
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
6
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 13 12 1 0 44 - 7 37
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Мэйчжоу Хакка 13 6 5 2 17 - 11 23
5. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
6. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
7. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
8. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
9. Бэйцзин Гоань 13 5 4 4 20 - 20 19
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 13 0 0 13 6 - 36 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
7. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
8. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
9. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
9. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 92'
    Boxuan Feng пробует нанести удар издали, но Zhenqiang Zhang держит все под контролем
  • 92'
    Yuhao Chen успешно блокирует удар.
  • 92'
    Boxuan Feng нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Dong Xu ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Keqiang Chen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 90'
    Шунич Тони из команды Хэнань Цзянье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dongxihu Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Цзалл 2:2 Хэнань Цзянье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     