Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

37' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Хорошую попытку сделал Marcao . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Junjian Liao получил желтую карточку от судьи

27' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Давидсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Marcao пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Команда Мэйчжоу Хакка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Вуканович Алекса забивает с правой ноги!

10' Yilin Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Косович Небойша решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

7' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру