Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
10' ГолВуканович Алекса
1:1
24' ГолMarcao V
28' Желтая карточкаJunjian Liao
1:2
37' ГолСе Пэнфэй
Ход матча
10'
1:0
24'
1:1
28'
29'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
19
Yilin
Yang
1
Fei
Wu
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Shuai Li II
-
-
18 Liang Huo
-
33 Sheng Liu
-
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
1 Fei WuВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гао ЧжуньиПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
16 Kuo YangЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
- Нападающий
-
35 Yusup Wahaf
-
-
37 Haoyang Xu
-
33 Tongshuai He
-
32 Haidong Lu
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|5
|0.36
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.21
|Rodrigo Henrique
|3
|0.21
|Yilin Yang
|2
|0.14
|Дугалич Раде
|2
|0.14
|Хунбо Инь
|1
|0.07
|Guokang Chen
|1
|0.07
|Wei Cui III
|1
|0.07
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|14 (2)
|1
|Давидсон
|8 (1)
|0.57
|Станчу Николае
|7
|0.5
|Се Пэнфэй
|5
|0.36
|Ademilson
|4 (1)
|0.29
|Xiaobin Zhang II
|2
|0.14
|Haoyang Xu
|1
|0.07
|Хан Жэнь
|1
|0.07
|Сантос Уоллес
|1
|0.07
|Имин Лю
|1
|0.07
|Kuo Yang
|1
|0.07
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.07
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Имин Лю
|2
|0
|Marcao V
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Wentao Zhang
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Забито
4
27
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
75%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
25%
5
19%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
18
44
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
2
11%
7
16%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
5
28%
4
9%
31-45
3
17%
8
18%
46-60
4
22%
7
16%
61-75
2
11%
9
20%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|7.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|12
|5
|4
|3
|16 - 10
|19
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|3
|0
|10
|10 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|14
|0
|0
|14
|6 - 37
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:1
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|8.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:1
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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