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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
1:2
Первый тайм: 45+'
Ухань Три Таунс
0'
1:0
10' Гол
Вуканович Алекса
1:1
24' Гол
Marcao V
28' Желтая карточка
Junjian Liao
1:2
37' Гол
Се Пэнфэй

Ход матча

10'
Вуканович Алекса
(Yilin Yang)
1:0
24'
1:1
Marcao V
(Ханьвэнь Дэн)
28'
Junjian Liao
 
29'
Junfeng Li
Wei Wang
 
37'
1:2
Се Пэнфэй
(Давидсон)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Ухань Три Таунс
6.60
6.20
1.58
Все Коэффициенты
22
Yu
Hou
21
Wei
Wang
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
25
Rodrigo
Henrique
19
Yilin
Yang
9
Вуканович
Алекса
1
Fei
Wu
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
13
Marcao
V
11
Давидсон
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
3-4-3

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Ухань Три Таунс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 5 0.36
Косович Небойша 3 (1) 0.21
Rodrigo Henrique 3 0.21
Yilin Yang 2 0.14
Дугалич Раде 2 0.14
Хунбо Инь 1 0.07
Guokang Chen 1 0.07
Wei Cui III 1 0.07
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 14 (2) 1
Давидсон 8 (1) 0.57
Станчу Николае 7 0.5
Се Пэнфэй 5 0.36
Ademilson 4 (1) 0.29
Xiaobin Zhang II 2 0.14
Haoyang Xu 1 0.07
Хан Жэнь 1 0.07
Сантос Уоллес 1 0.07
Имин Лю 1 0.07
Kuo Yang 1 0.07
Yifei Sang 1 (1) 0.07
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 2 0
Имин Лю 2 0
Marcao V 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Wentao Zhang 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
14%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
4
29%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Забито

4
27
3 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
75%
2
7%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
25%
5
19%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

18
44
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
2
11%
7
16%
1-15
2
11%
9
20%
16-30
5
28%
4
9%
31-45
3
17%
8
18%
46-60
4
22%
7
16%
61-75
2
11%
9
20%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 1:2 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 1:0 14 6 4 4 21 - 20 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 12 5 4 3 16 - 10 19
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 13 2 4 7 9 - 20 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 1:2 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 1:0 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 8 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 0:1 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:1 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 1:0 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
8. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
9. Мэйчжоу Хакка 1:2 6 2 3 1 4 - 3 9
10. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
11. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 0:1 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    6.60
    6.20
    1.58
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