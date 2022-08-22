Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ханьвэнь Дэн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Гао Чжуньи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Вуканович Алекса не смог попасть в створ ударом издали

42' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Г О О О О Л - Се Пэнфэй забивает с левой ноги!

37' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Хорошую попытку сделал Marcao . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Junjian Liao получил желтую карточку от судьи

27' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Се Пэнфэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Давидсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Liang Shi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сантос Уоллес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

16' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Marcao пробует нанести удар издали, но Yu Hou держит все под контролем

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Команда Мэйчжоу Хакка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Вуканович Алекса забивает с правой ноги!

10' Yilin Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Косович Небойша решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

7' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Станчу Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру