Стадион: Puwan Stadium
0:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
19'
0:1
27'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
14
Puliang
Shao
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
20
Xinyu
Liu1
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
23 Yiming YangЗащитник
-
18 Hong LiЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Youzu He
-
25 Yue Zhang
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Wei LongЗащитник
-
14 Хайо РонгПолузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
33 Bo Zhao
-
-
10 Matheus XIII
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|2 (2)
|0.14
|Xinyu Liu1
|1
|0.07
|Kaimu Zheng
|1
|0.07
|Shihao Piao
|1
|0.07
|Yiming Yang
|1
|0.07
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.07
|Fuyu Ma
|1
|0.07
|Chuangyi Lin
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|5
|0.38
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.31
|Ulrich Ewolo
|2
|0.15
|Di Gao
|2
|0.15
|Цзяци Чжан
|1
|0.08
|Jin Cheng
|1
|0.08
|Ablikim Abdusalam
|1
|0.08
|Yu Dong
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Zhongliu Chen
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|4
|1
|Bin Gu
|3
|1
|Андрияшевич Франко
|2
|0
|Лён Нок-Хан
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|2
|0
|Xin Yue
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yu Dong
|1
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Ablikim Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
21
11
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
3
14%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Бэйцзин Гоань
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|8.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|12
|3
|5
|4
|15 - 17
|14
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|3
|0
|10
|10 - 21
|9
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|14
|0
|0
|14
|6 - 37
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Шицзячжуан
|0:1
|8
|1
|3
|4
|5 - 9
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Чжэцзян Профессионал
|1:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|7.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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