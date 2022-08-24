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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:1
Первый тайм: 39'
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
19' Гол
Мушекви Няша
27' Желтая карточка
Shihao Piao
37' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас

Ход матча

19'
0:1
Мушекви Няша
(Цзяци Чжан)
27'
Shihao Piao
 
37'
 
Поссиньоло Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Чжэцзян Профессионал
7.00
4.72
1.50
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
3
Haiqing
Cao
11
Bughrahan
Iskandar
15
Sabit
Abdusalam
8
Chuangyi
Lin
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Шицзячжуан
5-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛК
2:1
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.14
Xinyu Liu1 1 0.07
Kaimu Zheng 1 0.07
Shihao Piao 1 0.07
Yiming Yang 1 0.07
Bughrahan Iskandar 1 0.07
Fuyu Ma 1 0.07
Chuangyi Lin 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 5 0.38
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.31
Ulrich Ewolo 2 0.15
Di Gao 2 0.15
Цзяци Чжан 1 0.08
Jin Cheng 1 0.08
Ablikim Abdusalam 1 0.08
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Zhongliu Chen 3 0
Shihao Piao 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yu Dong 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

21
11
13 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
6
29%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
3
14%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Чжэцзян Профессионал 1:0 13 6 4 3 17 - 10 22
7. Бэйцзин Гоань 14 6 4 4 21 - 20 22
8. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
9. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 12 3 5 4 15 - 17 14
15. Шицзячжуан 0:1 14 2 4 8 9 - 21 10
16. Гуанчжоу Эвергранд 13 3 0 10 10 - 21 9
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 1:0 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Шицзячжуан 0:1 8 1 3 4 5 - 9 6
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 2 0 5 7 - 8 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Чжэцзян Профессионал 1:0 8 3 3 2 11 - 9 12
5. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
7. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
8. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
10. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
11. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 0:1 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    7.00
    4.72
    1.50
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