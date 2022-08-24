Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

28' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Shihao Piao получил желтую карточку от судьи

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Junsheng Yao нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с правой ноги!

19' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Чжэцзян Профессионал

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Chuangyi Lin пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

9' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Андрияшевич Франко нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

7' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Yue получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Xin Yue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

1' Xin Yue не смог попасть в створ ударом издали

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола