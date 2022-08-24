Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Chuangyi Lin навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

48' Ох, нехорошо это выглядит. Jin Cheng получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Jin Cheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Sabit Abdusalam получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Jin Cheng навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Junsheng Yao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Поссиньоло Лукас получил желтую карточку от судьи

35' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Хорошую попытку сделал Мушекви Няша . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Матч возобновлен

28' Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Shihao Piao получил желтую карточку от судьи

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Junsheng Yao нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

21' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Junsheng Yao навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Г О О О О Л - Мушекви Няша забивает с правой ноги!

19' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Чжэцзян Профессионал

14' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Chuangyi Lin пробует нанести удар издали, но Chao Gu держит все под контролем

9' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Андрияшевич Франко нанес удар головой, но Puliang Shao спокойно отбил мяч.

7' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Xin Yue получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Xin Yue на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

1' Xin Yue не смог попасть в створ ударом издали

1' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола