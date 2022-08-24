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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
19' Гол
Мушекви Няша
27' Желтая карточка
Shihao Piao
36' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
45' Желтая карточка
Sabit Abdusalam
50' Желтая карточка
Yu Dong
1:1
88' Гол
Zhe Jiang
90'+4

Ход матча

19'
0:1
Мушекви Няша
(Цзяци Чжан)
27'
Shihao Piao
 
36'
 
Поссиньоло Лукас
45'
Sabit Abdusalam
 
46'
Yifeng Zang
Bughrahan Iskandar
 
46'
Zhe Jiang
Shihao Piao
 
50'
 
Yu Dong
77'
 
Dongsheng Wang
Xin Yue
78'
Hao Guo
Chuangyi Lin
 
86'
Овусу-Секьере Деабеас
Xinyu Liu1
 
87'
Fuyu Ma
Sabit Abdusalam
 
88'
 
Haoran Zhong
Junsheng Yao
88'
 
Matheus XIII
Ulrich Ewolo
88'
Zhe Jiang
(Овусу-Секьере Деабеас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

14
Puliang
Shao
31
Zhongliu
Chen
23
Yiming
Yang
18
Hong
Li
17
Shihao
Piao
3
Haiqing
Cao
11
Bughrahan
Iskandar
15
Sabit
Abdusalam
8
Chuangyi
Lin
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
1
Chao
Gu
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Шицзячжуан
5-4-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Чжэцзян Профессионал

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛК
2:1
ПЛК
1:0
ПЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.14
Xinyu Liu1 1 0.07
Zhe Jiang 1 0.07
Kaimu Zheng 1 0.07
Shihao Piao 1 0.07
Yiming Yang 1 0.07
Bughrahan Iskandar 1 0.07
Fuyu Ma 1 0.07
Chuangyi Lin 0 0
Овусу-Секьере Деабеас 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 5 0.38
Андрияшевич Франко 4 (1) 0.31
Ulrich Ewolo 2 0.15
Di Gao 2 0.15
Цзяци Чжан 1 0.08
Jin Cheng 1 0.08
Ablikim Abdusalam 1 0.08
Yu Dong 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Zhongliu Chen 3 0
Shihao Piao 3 0
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 4 1
Bin Gu 3 1
Андрияшевич Франко 2 0
Yu Dong 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Лён Нок-Хан 2 0
Zheng'ao Sun 2 0
Xin Yue 2 0
Bo Zhao 2 0
Tianyu Gao 2 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Ablikim Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

22
12
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
2
9%
3
25%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 3:0
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 14 6 4 4 21 - 20 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 0:0 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
8. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
10. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
11. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
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