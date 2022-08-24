Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд получает желтую после опасной игры.

37' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Yin Shang пострадал.

37' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

35' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Yu Fei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Guangliang Huang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Dinghao Yan навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Dinghao Yan . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Yu Fei пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

28' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Wei Wu пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

25' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Yin Shang из команды Далянь Ифан нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

22' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

19' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Yanfeng Dong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

16' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Jiahui Huang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гуанчжоу Эвергранд отменен из-за положения "вне игры".

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

8' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Yin Shang наказан за толчок Dinghao Yan

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

2' Zhuoyi Lu получил желтую карточку от судьи

1' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.