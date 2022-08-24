Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Yaopeng Wang нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

89' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Ох, нехорошо это выглядит. Yang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Yang Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Линь Лянмин нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.

86' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

85' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Матч возобновлен

83' Dinghao Yan получил травму и заменен. Shengxiong Zheng выходит на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

80' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

77' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Shibo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Shaocong Wu ослабляет давление, выбив мяч.

72' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Ву Ян взял и забрал мяч на выходе

71' Wei Wu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Lei Tong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

66' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Yin Shang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Сюэпэн Ли получил желтую карточку от судьи

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Yin Shang из команды Далянь Ифан в офсайде

60' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Чжан Сювэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Линь Лянмин пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

56' Lei Tong выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Vas Nunez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Vas Nunez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Матч остановлен

53' Yang Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

51' Yanfeng Dong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Rijin Chen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля