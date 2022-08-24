  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2022

Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Конец матча
Далянь Ифан
0'
2' Желтая карточка
Zhuoyi Lu
9' Undefined phrase: football_event_
Yang Li3
31' Желтая карточка
Guangliang Huang
37' Желтая карточка
Shaocong Wu
49' Желтая карточка
Rijin Chen
56' Вторая желтая карточка
Rijin Chen
63' Желтая карточка
Сюэпэн Ли
90'+6

Ход матча

2'
 
Zhuoyi Lu
9'
Yang Li3
 
31'
Guangliang Huang
 
37'
Shaocong Wu
 
46'
 
Pengfei Shan
Zhuoyi Lu
46'
 
Мамба Стрели
Ян Ксиангчуанг
46'
Ling Jie
Guangliang Huang
 
49'
Rijin Chen
 
52'
 
Longchang Lin
Yanfeng Dong
56'
Rijin Chen
 
61'
Сюэпэн Ли
Jiaheng Li
 
61'
 
Yaopeng Wang
Vas Nunez
63'
Сюэпэн Ли
 
83'
Shengxiong Zheng
Dinghao Yan
 
84'
 
Zhu Ting
Wei Wu III

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
5
Shaocong
Wu
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
33
Mingmin
Cai
39
Guangliang
Huang
15
Dinghao
Yan
23
Jiaheng
Li
8
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
44
Vas
Nunez
16
Lei
Tong
38
Zhuoyi
Lu
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
5
Wei
Wu
III
7
Линь
Лянмин
39
Ян
Ксиангчуанг
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Далянь Ифан
5-4-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Далянь Ифан

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

111.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
1:2
С
4:2
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 4 0.29
Liyn Yang 4 0.29
Dinghao Yan 1 (1) 0.07
Shaocong Wu 0 0
Yang Li3 0 0
Shilong Wang 0 0
Afrden Asqer 0 0
Rijin Chen 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 5 0.38
Yin Shang 3 0.23
Ян Ксиангчуанг 2 0.15
Guowen Sun 2 0.15
Zhu Ting 1 0.08
Wei Wu III 1 0.08
Yupeng He 1 0.08
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Yu Fei 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 2
Rijin Chen 4 1
Shaocong Wu 3 1
Вэй Ши-Хао 4 0
Guangliang Huang 3 0
Yu Hou 3 0
Dinghao Yan 2 0
Hengbo Fan 2 0
Сюэпэн Ли 1 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Чжан Сювэй 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Shibo Liu 1 0
Yang Li3 1 0
Wenzhe Zhao 1 0
Likai Wan 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 4 0
Yu Fei 4 0
Longchang Lin 3 0
Jiahui Huang 3 0
Yupeng He 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Lei Tong 1 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yin Shang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
4
25%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Пропущено

22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
7
32%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 14 13 1 0 46 - 8 40
2. Шаньдун Тайшань 14 12 0 2 31 - 9 36
3. Хэнань Цзянье 14 8 3 3 28 - 15 27
4. Шанхай Шеньхуа 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Мэйчжоу Хакка 14 6 5 3 18 - 13 23
6. Бэйцзин Гоань 14 6 4 4 21 - 20 22
7. Шанхай СИПГ 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Ченду Беттер Сити 14 5 6 3 16 - 14 21
9. Чжэцзян Профессионал 13 5 5 3 17 - 11 20
10. Тянцзинь Тэда 14 5 4 5 21 - 18 19
11. Ухань Цзалл 14 5 2 7 20 - 26 17
12. Шэньчжэнь 13 5 1 7 16 - 23 16
13. Чанчунь Ятай 13 3 7 3 23 - 21 16
14. Далянь Ифан 13 3 6 4 15 - 17 15
15. Шицзячжуан 14 2 5 7 10 - 21 11
16. Гуанчжоу Эвергранд 14 3 1 10 10 - 21 10
17. Хэбей Форчун 14 1 0 13 9 - 41 3
18. Гуанчжоу Фули 14 0 0 14 6 - 37 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 6 0 0 27 - 4 18
2. Шаньдун Тайшань 6 6 0 0 14 - 1 18
3. Хэнань Цзянье 8 5 1 2 20 - 11 16
4. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Мэйчжоу Хакка 8 4 2 2 14 - 10 14
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 5 11
8. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
9. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 7 2 2 3 11 - 15 8
13. Шицзячжуан 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Гуанчжоу Эвергранд 8 2 1 5 7 - 8 7
15. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
16. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
17. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Шаньдун Тайшань 8 6 0 2 17 - 8 18
3. Ченду Беттер Сити 9 4 3 2 9 - 7 15
4. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 12 - 10 11
7. Чжэцзян Профессионал 8 2 4 2 11 - 10 10
8. Шанхай СИПГ 6 3 1 2 7 - 6 10
9. Чанчунь Ятай 8 2 4 2 16 - 16 10
10. Мэйчжоу Хакка 6 2 3 1 4 - 3 9
11. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
13. Шэньчжэнь 7 2 1 4 8 - 15 7
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 95'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Эвергранд: 50%, Далянь Ифан: 50%.
  • 95'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    95'
    Yang Li возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    95'
    Ох, нехорошо это выглядит. Yang Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Yaopeng Wang нанес удар головой, но Shibo Liu спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    93'
    Yu Fei из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Далянь Ифан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     