Стадион: Huadu Stadium
0:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаZhuoyi Lu
9' Undefined phrase: football_event_Yang Li3
31' Желтая карточкаGuangliang Huang
37' Желтая карточкаShaocong Wu
49' Желтая карточкаRijin Chen
56' Вторая желтая карточкаRijin Chen
63' Желтая карточкаСюэпэн Ли
90'+6
Ход матча
2'
9'
31'
37'
49'
56'
61'
63'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
1 Угловые 9
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
33
Mingmin
Cai
15
Dinghao
Yan
23
Jiaheng
Li
17
Liyn
Yang
30
Yan
Wu
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
44
Vas
Nunez
16
Lei
Tong
38
Zhuoyi
Lu
23
Yin
Shang
28
Yu
Fei
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
33 Mingmin CaiПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
23 Jiaheng LiНападающий
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
45 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
-
-
-
13 Likai Wan
-
27 Suowei Wei
-
-
24 Xinjie He
-
34 Yu Hou
-
11 Zifeng Xie
-
18 Hengbo Fan
-
28 Ling Jie
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
44 Vas NunezЗащитник
-
16 Lei TongЗащитник
-
38 Zhuoyi LuЗащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Нападающий
-
17 Мамба СтрелиНападающий
-
-
-
-
13 Yaopeng Wang
-
18 Yupeng He
-
20 Tengda Wang
-
26 Ming'an Cui
-
-
21 Zihan Gui
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Далянь Ифан
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
111.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|4
|0.29
|Liyn Yang
|4
|0.29
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.07
|Shaocong Wu
|0
|0
|Yang Li3
|0
|0
|Shilong Wang
|0
|0
|Afrden Asqer
|0
|0
|Rijin Chen
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|5
|0.38
|Yin Shang
|3
|0.23
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.15
|Guowen Sun
|2
|0.15
|Zhu Ting
|1
|0.08
|Wei Wu III
|1
|0.08
|Yupeng He
|1
|0.08
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
|Yu Fei
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|2
|Rijin Chen
|4
|1
|Shaocong Wu
|3
|1
|Вэй Ши-Хао
|4
|0
|Guangliang Huang
|3
|0
|Yu Hou
|3
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Hengbo Fan
|2
|0
|Сюэпэн Ли
|1
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Чжан Сювэй
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Shibo Liu
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Wenzhe Zhao
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|3
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Lei Tong
|1
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
0
0%
4
25%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
2
22%
3
19%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
7
32%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ченду Беттер Сити 1:2 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0
Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|14
|13
|1
|0
|46 - 8
|40
|2.
|Шаньдун Тайшань
|14
|12
|0
|2
|31 - 9
|36
|3.
|Хэнань Цзянье
|14
|8
|3
|3
|28 - 15
|27
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|14
|6
|5
|3
|18 - 13
|23
|6.
|Бэйцзин Гоань
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|7.
|Шанхай СИПГ
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Ченду Беттер Сити
|14
|5
|6
|3
|16 - 14
|21
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|10.
|Тянцзинь Тэда
|14
|5
|4
|5
|21 - 18
|19
|11.
|Ухань Цзалл
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|12.
|Шэньчжэнь
|13
|5
|1
|7
|16 - 23
|16
|13.
|Чанчунь Ятай
|13
|3
|7
|3
|23 - 21
|16
|14.
|Далянь Ифан
|13
|3
|6
|4
|15 - 17
|15
|15.
|Шицзячжуан
|14
|2
|5
|7
|10 - 21
|11
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|14
|3
|1
|10
|10 - 21
|10
|17.
|Хэбей Форчун
|14
|1
|0
|13
|9 - 41
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|14
|0
|0
|14
|6 - 37
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|Шаньдун Тайшань
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|3.
|Хэнань Цзянье
|8
|5
|1
|2
|20 - 11
|16
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|13.
|Шицзячжуан
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|8
|2
|1
|5
|7 - 8
|7
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Шаньдун Тайшань
|8
|6
|0
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Ченду Беттер Сити
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|10
|8.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|9.
|Чанчунь Ятай
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Шэньчжэнь
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
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