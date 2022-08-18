3:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолCristian Colman
28' Желтая карточкаAdonis Frias
2:0
35' ГолIvan Tapia
3:0
41' ГолBruno Christian Sepulveda
51' Желтая карточкаGabriel Alanis
3:1
60' ГолFacundo Gutierrez
61' Вторая желтая карточкаGabriel Alanis
90'+4
Ход матча
18'
1:0
28'
35'
41'
51'
60'
3:1
61'
14
Juan
Diaz4
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Ramos
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.29
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.21
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.21
|Cristian Colman
|3
|0.21
|Facundo Mater
|1
|0.07
|Ринкон Себастьян
|1
|0.07
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.07
|Моуче Пабло
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.14
|Manuel Duarte
|2
|0.14
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Пиццини Франсиско
|1
|0.07
|Lucas Albertengo
|1
|0.07
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.07
|Facundo Gutierrez
|1
|0.07
|Raul Loaiza
|1
|0.07
|Tomas Galvan
|1
|0.07
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.07
|Gaston Togni
|0
|0
|Риос Андрес
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Glaby
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|5
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|1
|Кардона Томас
|4
|0
|Gabriel Alanis
|2
|1
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Adonis Frias
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Риос Андрес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
5
45%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
16
12
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|5
|1
|14 - 6
|29
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Уракан
|14
|6
|6
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|14
|6
|4
|4
|21 - 13
|22
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|5
|5
|4
|13 - 13
|20
|13.
|Бока Хуниорс
|14
|6
|2
|6
|18 - 20
|20
|14.
|Тигре
|14
|4
|6
|4
|20 - 18
|18
|15.
|Арсенал Саранди
|14
|3
|9
|2
|15 - 15
|18
|16.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|18.
|Барракас Централь
|14
|4
|5
|5
|17 - 20
|17
|19.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|21.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|22.
|Дефенса и Хустисия
|14
|3
|6
|5
|12 - 16
|15
|23.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|24.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|14
|2
|7
|5
|14 - 17
|13
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|4
|7
|13 - 17
|13
|26.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|27.
|Альдосиви
|0:1
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|28.
|Ланус
|14
|1
|4
|9
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|11.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Барракас Централь
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|17.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|20.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|22.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|23.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|0:1
|7
|1
|1
|5
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|2.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|3.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|3
|1
|4 - 3
|12
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|9.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|15.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|18.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|20.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|22.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|25.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Альдосиви
|0:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес