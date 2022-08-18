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Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
3:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
18' Гол
Cristian Colman
28' Желтая карточка
Adonis Frias
2:0
35' Гол
Ivan Tapia
3:0
41' Гол
Bruno Christian Sepulveda
51' Желтая карточка
Gabriel Alanis
3:1
60' Гол
Facundo Gutierrez
61' Вторая желтая карточка
Gabriel Alanis
90'+4
1
Maximiliano
Gagliardo
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
19
Carlos
Martin
Arce
7
Carlos
Valenzuela
35
Cristian
Colman
29
Bruno
Christian
Sepulveda
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
17
Gabriel
Alanis
5
Facundo
Gutierrez
15
Lautaro
Tomas
Escalante
20
Brahian
Cuello
9
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
18
Риос
Андрес
Барракас Централь
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 0.29
Neri Ricardo Bandiera 3 0.21
Ivan Tapia 3 (1) 0.21
Cristian Colman 3 0.21
Facundo Mater 1 0.07
Ринкон Себастьян 1 0.07
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.07
Моуче Пабло 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 2 0.14
Manuel Duarte 2 0.14
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Пиццини Франсиско 1 0.07
Lucas Albertengo 1 0.07
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.07
Facundo Gutierrez 1 0.07
Raul Loaiza 1 0.07
Tomas Galvan 1 0.07
Adonis Frias 1 (1) 0.07
Gaston Togni 0 0
Риос Андрес 0 0
Walter Bou 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Glaby 4 1
Carlos Martin Arce 5 0
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Gonzalo Paz 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Nicolas Ferreyra 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Ivan Tapia 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 1
Кардона Томас 4 0
Gabriel Alanis 2 1
Nazareno Colombo 3 0
Agustin Fontana 2 0
Сото Алексис 2 0
Adonis Frias 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Риос Андрес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Lucas Souto 1 0
Manuel Duarte 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
5
45%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

16
12
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
13%
2
17%
1-15
5
31%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:2
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 14 8 5 1 14 - 6 29
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Уракан 14 6 6 2 17 - 11 24
4. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 14 6 4 4 21 - 13 22
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Ньюэллс Олд Бойз 14 5 5 4 13 - 13 20
13. Бока Хуниорс 14 6 2 6 18 - 20 20
14. Тигре 14 4 6 4 20 - 18 18
15. Арсенал Саранди 14 3 9 2 15 - 15 18
16. Росарио Сентраль 14 5 3 6 11 - 14 18
17. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
18. Барракас Централь 14 4 5 5 17 - 20 17
19. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
20. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
21. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
22. Дефенса и Хустисия 14 3 6 5 12 - 16 15
23. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
24. Велес Сарсфилд 1:0 14 2 7 5 14 - 17 13
25. Индепендьенте Авельянеда 14 3 4 7 13 - 17 13
26. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
27. Альдосиви 0:1 14 2 2 10 7 - 22 8
28. Ланус 14 1 4 9 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 8 5 1 2 14 - 11 16
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
10. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
11. Тигре 7 3 3 1 10 - 5 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Барракас Централь 8 3 2 3 11 - 12 11
17. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
18. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 4 1 6 - 4 10
20. Арсенал Саранди 7 2 4 1 7 - 7 10
21. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
22. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
23. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
24. Индепендьенте Авельянеда 7 2 2 3 5 - 7 8
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 1:0 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 0:1 7 1 1 5 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 8 3 4 1 8 - 7 13
2. Ривер Плейт 8 3 3 2 13 - 7 12
3. Атлетико Тукуман 7 3 3 1 4 - 3 12
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
8. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
9. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
10. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
11. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
12. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Велес Сарсфилд 1:0 8 1 4 3 8 - 11 7
15. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
16. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
18. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
20. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
21. Росарио Сентраль 7 1 2 4 5 - 9 5
22. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Дефенса и Хустисия 7 1 1 5 5 - 11 4
25. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
26. Альдосиви 0:1 7 1 1 5 5 - 14 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 8 0 1 7 4 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бруно Сепульведа бьет в цель!
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