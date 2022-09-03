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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион: Зрители: 17035
Осер
0:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
7' Гол
Жерсон Сантос
39' Желтая карточка
Жубал Мендес
42' Желтая карточка
Игорь Тудор
53' Желтая карточка
Jean-Marc Furlan
0:2
84' Гол
Санчес Алексис
90' Желтая карточка
Арит Амин
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Жерсон Сантос
39'
Жубал Мендес
 
42'
 
Игорь Тудор
46'
 
Тавареш Нуну
Клосс Жонатан
53'
Jean-Marc Furlan
 
57'
Ньянг М'Байе
Равелсон Райан
 
59'
 
Санчес Алексис
Юндер Дженгиз
59'
 
Гендузи Маттео
Жерсон Сантос
67'
 
Гуйе Пап
Каборе Исса
69'
Перрен Гаэтан
Отре Матиас
 
69'
Синайоко Лассин
Эн Готье
 
79'
М'Чангама Юссуф
Да Кошта Нуну
 
81'
 
Арит Амин
Суарес Луис
84'
0:2
Санчес Алексис
(Гендузи Маттео)
90'
 
Арит Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Осер 5% (6)
X 9.9% (12)
Марсель 85.1% (103)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
97
Равелсон
Райан
29
Отре
Матиас
9
Да
Кошта
Нуну
16
Пау
Лопес
99
М'Бемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
29
Каборе
Исса
7
Клосс
Жонатан
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
17
Юндер
Дженгиз
8
Жерсон
Сантос
11
Суарес
Луис
III
Осер
4-1-4-1
Марсель
3-4-2-1

История личных встреч

Осер
Марсель

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

К
0:2
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
0:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
4:0
Л1
2:1
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.33
Перрен Гаэтан 1 0.17
Шарбонье Гаэтан 1 0.17
Жанвье Жульян 1 0.17
Да Кошта Нуну 1 0.17
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Алексис 3 0.5
Тавареш Нуну 3 0.5
Суарес Луис III 2 0.33
М'Бемба Шансель 1 0.17
Гуйе Пап 1 0.17
Жерсон Сантос 1 0.17
Клосс Жонатан 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Пайе Димитри 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Балерди Леонардо 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Жубал Мендес 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Jean-Marc Furlan 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 2 1
Ронжье Валентин 3 0
Игорь Тудор 2 0
Верету Жордан 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Пау Лопес 1 0
Байи Эрик 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2
Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1
Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
3. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
4. Лион 2:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже 0:2 Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    М'Бемба Шансель из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Осер: 47%, Марсель: 53%.
  • 94'
    Туре Бирама из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 93'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Гуйе Пап из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Осер 5% (6)
    X 9.9% (12)
    Марсель 85.1% (103)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Да
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    Прогнозы на матч Осер 0:2 Марсель

    Исход игры
    Осер
    5% (6)
    Ничья
    9.9% (12)
    Марсель
    85.1% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    46.3% (56)
    0:1 Марсель
    20.7% (25)
    0:2 Марсель
    7.4% (9)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 Марсель
    5% (6)
    2:1 Осер
    3.3% (4)
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