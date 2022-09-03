Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Марсель

88' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Марсель будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Г О О О О Л - Санчес Алексис забивает с правой ноги!

84' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Осер

82' Гуйе Пап выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Колашинац Сеад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Осер

78' Санчес Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Гуйе Пап из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' М'Бемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Осер

72' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Гуйе Пап выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Марсель

69' Туре Бирама из команды Осер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Хорошую попытку сделал Санчес Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Близко! Тавареш Нуну нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

67' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

67' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Марсель

66' Шанс! Paul Joly из команды Осер пробил головой, но мимо

66' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Матч возобновлен

63' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновится спорным мячом

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хорошую попытку сделал Эн Готье . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Туре Бирама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Сегодняшная посещаемость составляет 17035 болельщиков

58' Удар от ворот произведет Марсель

57' Отре Матиас из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' М'Бемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рефери не любит споров - именно за это Jean-Marc Furlan сейчас получил желтую

53' Каборе Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Жерсон Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Осер

50' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Рефери не любит споров - именно за это Jean-Marc Furlan сейчас получил желтую

50' М'Бемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

46' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.