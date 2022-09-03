Стадион: Аббе-Дешам Зрители: 17035
0'
0:1
7' ГолЖерсон Сантос
39' Желтая карточкаЖубал Мендес
42' Желтая карточкаИгорь Тудор
53' Желтая карточкаJean-Marc Furlan
0:2
84' ГолСанчес Алексис
90' Желтая карточкаАрит Амин
90'+4
Ход матча
7'
0:1
39'
42'
53'
67'
81'
84'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
26
Жоли
Поль
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
16
Пау
Лопес
29
Каборе
Исса
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Суарес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
36 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
77 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осер
Марсель
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.33
|Перрен Гаэтан
|1
|0.17
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.17
|Жанвье Жульян
|1
|0.17
|Да Кошта Нуну
|1
|0.17
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Алексис
|3
|0.5
|Тавареш Нуну
|3
|0.5
|Суарес Луис III
|2
|0.33
|М'Бемба Шансель
|1
|0.17
|Гуйе Пап
|1
|0.17
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|Клосс Жонатан
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Балерди Леонардо
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Jean-Marc Furlan
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|2
|1
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Игорь Тудор
|2
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
75%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
50%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2
Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0 Кан - Осер 1:1 Осер - Дижон 2:1
Марсель
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Клермон 1:0 Ницца - Марсель 0:3 Марсель - Нант 2:1 Брест - Марсель 1:1
Марсель - Реймс 4:1 Марсель - Милан 0:2 Бетис - Марсель 1:1 Мидлсбро - Марсель 2:0 Марсель - Норвич 0:3 Марсель - Мариньян 4:1 Марсель - Страсбург 4:0 Ренн - Марсель 2:0 Лорьян - Марсель 0:3 Марсель - Фейеноорд 0:0 Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|4.
|Лион
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Осер 0:2 Марсель
Исход игры
Осер
5% (6)
Ничья
9.9% (12)
Марсель
85.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
60% (69)
Меньше
40% (46)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
1:2 Марсель
46.3% (56)
0:1 Марсель
20.7% (25)
0:2 Марсель
7.4% (9)
1:1 Ничья
7.4% (9)
1:3 Марсель
5% (6)
2:1 Осер
3.3% (4)
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