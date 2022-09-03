Да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|4
|0.8
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.6
|Токо-Экамби Карл
|2
|0.4
|Тальяфико Николас
|1
|0.2
|Дембеле Мусса II
|1
|0.2
|Шерки Райан
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|2 (1)
|0.33
|Дьони Лои
|2
|0.33
|Салама Амин
|1
|0.17
|Эну Адриен
|1
|0.17
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Тиуб Сада
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|3.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|4.
|Лион
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|2:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0