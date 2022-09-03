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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лион
2:0
Перерыв
Анже

Ход матча

31'
Токо-Экамби Карл
(Мендес Тьяго)
1:0
38'
Ляказетт Александр
(Гюсто Мало)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 122
Лион 96.7% (118)
X 3.3% (4)
Анже 0% (0)
-1
выиграет Лион, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Анже
5.85
8.35
9.77
Все Коэффициенты
1
Лопеш
Антони
27
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Тальяфико
Николас
15
Февр
Ромен
88
Толиссо
Корентен
6
Какере
Максанс
11
Тете
10
Ляказетт
Александр
7
Токо-Экамби
Карл
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
22
Унтонджи
Седрик
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
8
Унаи
Аззедин
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Лои
Лион
4-3-3
Анже
3-1-4-2

История личных встреч

Лион
Анже

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 0.8
Ляказетт Александр 3 (1) 0.6
Токо-Экамби Карл 2 0.4
Тальяфико Николас 1 0.2
Дембеле Мусса II 1 0.2
Шерки Райан 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Гюсто Мало 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 2 (1) 0.33
Дьони Лои 2 0.33
Салама Амин 1 0.17
Эну Адриен 1 0.17
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Какере Максанс 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Тиуб Сада 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1
Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2
Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
3. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
4. Лион 2:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже 0:2 Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион 2:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Лион играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Анже: 35%.
  • 45'
    Анже пытается что-то создать.
  • 45'
    Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    45'
    Аззеддин Унахи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Валери Ян пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 45'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Анже: 34%.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Лион контролирует мяч.
  • 44'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Анже контролирует мяч.
  • 43'
    Лион пытается что-то создать.
  • 43'
    Лион контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Толиссо Корентен сделал ключевой пас для гола!
    • 38'
      Мало Густо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      ГОООООЛ - Ляказетт Александр Лион забивает ударом головой
    • 38'
      Ляказетт Александр выиграл воздушное противоборство у Унтонджи Седрик.
    • 38'
      Мало Густо из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Токо-Экамби Карл из команды Лион поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 36'
      Анже пытается что-то создать.
    • 36'
      Лион контролирует мяч.
    • Угловой
      35'
      Тете из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Тете из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Анже: 36%.
    • 34'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Лион пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 33'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Анже контролирует мяч.
    • 32'
      Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 31'
      Бамба Абдулайе плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 31'
      Мендес Тьяго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Токо-Экамби Карл забивает с левой ноги!
    • 31'
      Мендес Тьяго из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Февр Ромен выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 30'
      Толиссо Корентен не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Анже: 37%.
    • 29'
      Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Аззеддин Унахи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      29'
      Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • 28'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Дьони Лои наказан за толчок Тальяфико Николас
    • 27'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Анже контролирует мяч.
    • 26'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Матч остановлен
    • 25'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Анже: 36%.
    • Угловой
      25'
      Тальяфико Николас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Лион контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      24'
      Мендес Тьяго наказан за толчок Дьони Лои
    • Угловой
      23'
      Тете из команды Лион подал угловой справа.
    • 23'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лион контролирует мяч.
    • 22'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      22'
      Буфаль Софьян наказан за толчок Тете
    • 22'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 21'
      Лион пытается что-то создать.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Дьони Лои из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Анже контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 64%, Анже: 36%.
    • 19'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Анже пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 19'
      Ляказетт Александр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 18'
      Тальяфико Николас из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      18'
      Дьони Лои из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Тальяфико Николас.
    • 18'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Травма, повреждение
      16'
      Тете возвращается на поле.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
    • Травма, повреждение
      16'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тете получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 16'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Анже: 37%.
    • Офсайд
      15'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион в офсайде
    • 15'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      14'
      Менди Батиста наказан за толчок Тете
    • 14'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 13'
      Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали
    • 13'
      Лион пытается что-то создать.
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Дьони Лои должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Дьони Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
    • 12'
      Валери Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      11'
      Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
    • 11'
      О, нет. Из многообещающей позиции Кастелло Лукеба из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 11'
      Февр Ромен из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      11'
      Тете из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
    • 11'
      Лион пытается что-то создать.
    • 10'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 57%, Анже: 43%.
    • 10'
      Буфаль Софьян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      9'
      Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 9'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Лион контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 7'
      Лион контролирует мяч.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Лион контролирует мяч.
    • 5'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 74%, Анже: 26%.
    • 5'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Анже пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Офсайд
      4'
      Тальяфико Николас из команды Лион в офсайде
    • 3'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
    • 3'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лион 96.7% (118)
    X 3.3% (4)
    Анже 0% (0)
    -1
    выиграет Лион, со счетом 2:1
    Да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Анже
    5.85
    8.35
    9.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион 2:0 Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Лион 2:0 Анже

    Исход игры
    Лион
    96.8% (120)
    Ничья
    3.2% (4)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    37.07% (43)
    Нет
    62.93% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    41.9% (52)
    2:1 Лион
    17.7% (22)
    3:1 Лион
    12.1% (15)
    1:0 Лион
    8.9% (11)
    3:0 Лион
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    4:1 Лион
    2.4% (3)
    4:0 Лион
    1.6% (2)
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    Лион
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