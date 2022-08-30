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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лион
 
Позже
Анже
Прогнозы 47
Лион 93.6% (44)
X 6.4% (3)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Анже
6.10
8.65
9.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лион
Анже

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
3:0
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 4 1
Ляказетт Александр 2 (1) 0.5
Токо-Экамби Карл 1 0.25
Тальяфико Николас 1 0.25
Дембеле Мусса II 1 0.25
Шерки Райан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 2 (1) 0.4
Дьони Лои 2 0.4
Салама Амин 1 0.2
Эну Адриен 1 0.2
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Какере Максанс 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 2 1
Шабанович Халид 1 1
Тиуб Сада 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1
Интер Милан - Лион 2:2 Фейеноорд - Лион 0:2 Виллем II - Лион 5:0 Андерлехт - Лион 3:0 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Бур-Перонна - Лион 2:4 Клермон - Лион 1:2 Лион - Нант 3:2 Мец - Лион 3:2 Марсель - Лион 0:3 Лион - Монпелье 5:2 Брест - Лион 2:1 Лион - Бордо 6:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Страсбург - Лион 1:1
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2
Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 18 часов 30 минут.

    Главный судья: Леонард Томас

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Лион 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Анже 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Анже
    6.10
    8.65
    9.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лион - Анже онлайн

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    Прогнозы на матч Лион - Анже

    Исход игры
    Лион
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    31.91% (15)
    Нет
    68.09% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Лион
    51.1% (24)
    2:1 Лион
    17% (8)
    1:0 Лион
    10.6% (5)
    3:1 Лион
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    Лион
    Анже
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