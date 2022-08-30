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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Нант
 
Позже
ПСЖ

История личных встреч

Нант
ПСЖ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
200%
1 победа 6 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

24 матча

12.5%
87.5%
3 победы 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

4.2%
33.3%
62.5%
1 победа 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
4:0
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
К
3:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
4:0
Л1
1:4
Л1
0:2
К
2:0
Л1
2:1
КЛ
1:2
Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:4
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 0.4
Мохамед Мостафа 2 0.4
Гессан Эванн 1 0.2
Блас Людовик 1 (1) 0.2
Жиротто Андрей 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (2) 1.4
Мбаппе Килиан 5 1
Месси Лионель 3 0.6
Хакими Ашраф 2 0.4
Бернат Хуан 1 0.2
Маркиньос Маркос 1 0.2
Саншеш Ренату 1 0.2
Мендеш Нуну 0 0
Паредес Леандро 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Мусса 1 0
Фабио да Сильва 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Дескамп Реми 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кимпембе Преснел 2 0
Витинью II 2 0
Рамос Серхио 1 0
Неймар 1 0
Верратти Марко 1 0
Хакими Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
50%
2
13%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
100%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
20
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
29%
3
15%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
3
43%
5
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1
Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1 Нант - Сент-Этьен 1:1 Лион - Нант 3:2 Нант - Ренн 2:1 Ницца - Нант 0:1 Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1 Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3
ПСЖ
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1 Лилль - ПСЖ 1:7 ПСЖ - Монпелье 5:2
Клермон - ПСЖ 0:5 ПСЖ - Нант 4:0 Гамба Осака - ПСЖ 2:6 Урава Редс - ПСЖ 0:3 Кавасаки Фронтале - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2 Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2022, осталось 1 день 20 часов 30 минут.

    Главный судья: Pierre Gaillouste

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Нант 0% (0)
    X 8.3% (4)
    ПСЖ 91.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    ПСЖ
    9.07
    6.70
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Нант - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - ПСЖ

    Исход игры
    Нант
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (4)
    ПСЖ
    91.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    37.5% (18)
    1:3 ПСЖ
    25% (12)
    0:2 ПСЖ
    16.7% (8)
    0:3 ПСЖ
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    0:4 ПСЖ
    4.2% (2)
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    ПСЖ
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