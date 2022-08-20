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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Варберг БоИС
2:0
Перерыв
Юргорден
0'
1:0
11' Гол
Filipe Sisse
13' Желтая карточка
Filipe Sisse
20' Желтая карточка
Финнделл Хампус
2:0
39' Гол
Йоханссон Александр

Ход матча

11'
Filipe Sisse
1:0
13'
Filipe Sisse
 
20'
 
Финнделл Хампус
39'
Йоханссон Александр
(Лушаку Исмет)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Юргорден
6.50
4.08
1.70
Все Коэффициенты
29
Андерссон
Фредрик
20
Карлссон
Тобиас
III
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
14
Альфонси
Оливер
7
Транберг
Робин
21
Filipe
Sisse
17
Лушаку
Исмет
15
Менса
Гидеон
9
Симович
Робин
16
Йоханссон
Александр
15
Васютин
Александр
2
Юханссон
Петр
33
Даниэльссон
Маркус
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
12
Банда
Эммануэль
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
25
Amadou
Doumbouya
Варберг БоИС
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Юргорден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

А
4:0
А
2:3
А
1:3
А
1:0
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 4 (2) 0.21
Йоханссон Александр 2 0.11
Eliton Junior 1 0.05
Винбо Альбин 1 0.05
Карлссон Тобиас III 1 0.05
Линднер Йоаким 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Менса Гидеон 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Filipe Sisse 1 0.05
Jaheem Burke 1 (1) 0.05
Лильенбэк Антон 0 0
Боман Андре 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.32
Асоро Йоэль 6 0.32
Банда Эммануэль 4 0.21
Викхейм Густав 4 0.21
Финнделл Хампус 3 0.16
Радетинац Харис 3 0.16
Эрикссон Магнус 2 0.11
Хакшабанович Сеад 2 0.11
Хиен Исак 2 0.11
Экдаль Хьяльмар 2 0.11
Андерссон Элиас 1 0.05
Шуллер Расмус 1 0.05

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станисич Оливер 7 0
Биркфельдт Йон 6 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Транберг Робин 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Лильенбэк Антон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Filipe Sisse 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Викхейм Густав 3 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Amadou Doumbouya 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Забито

8
26
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
15%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
38%
6
23%
61-75
1
13%
5
19%
76-90

Пропущено

18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Забито

15
36
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
3
20%
5
14%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
2
13%
5
14%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
3
20%
5
14%
76-90

Пропущено

31
15
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
6%
3
20%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
8
26%
3
20%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
7
23%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3
Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0
Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 18 11 5 2 43 - 25 38
2. Юргорден 0:2 19 11 4 4 38 - 15 37
3. Хаммарбю 18 11 3 4 35 - 13 36
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 18 9 3 6 24 - 16 30
7. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
8. Мьельбю 18 7 6 5 18 - 16 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Варберг БоИС 2:0 19 6 4 9 17 - 31 22
12. Норрчёпинг 18 5 5 8 19 - 22 20
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 18 3 3 12 14 - 35 12
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:2 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
6. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 2:0 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
3. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
4. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
5. Юргорден 0:2 10 3 3 4 10 - 9 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Варберг БоИС 2:0 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Йоханссон Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Финнделл Хампус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Filipe Sisse получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Filipe Sisse бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Юргорден
6.50
4.08
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 2:0 Юргорден онлайн

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