Стадион: Varberg Energi Arena
2:0
Перерыв
0'
1:0
11' ГолFilipe Sisse
13' Желтая карточкаFilipe Sisse
20' Желтая карточкаФиннделл Хампус
2:0
39' ГолЙоханссон Александр
Ход матча
11'
1:0
13'
20'
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
21
Filipe
Sisse
17
Лушаку
Исмет
15
Менса
Гидеон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Filipe SisseПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
15 Менса ГидеонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
-
19 Filip Bohman
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Варберг БоИС
Юргорден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|4 (2)
|0.21
|Йоханссон Александр
|2
|0.11
|Eliton Junior
|1
|0.05
|Винбо Альбин
|1
|0.05
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Менса Гидеон
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Filipe Sisse
|1
|0.05
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.05
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.32
|Асоро Йоэль
|6
|0.32
|Банда Эммануэль
|4
|0.21
|Викхейм Густав
|4
|0.21
|Финнделл Хампус
|3
|0.16
|Радетинац Харис
|3
|0.16
|Эрикссон Магнус
|2
|0.11
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.11
|Хиен Исак
|2
|0.11
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.11
|Андерссон Элиас
|1
|0.05
|Шуллер Расмус
|1
|0.05
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станисич Оливер
|7
|0
|Биркфельдт Йон
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Транберг Робин
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Filipe Sisse
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Викхейм Густав
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Amadou Doumbouya
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Забито
8
26
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
15%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
38%
6
23%
61-75
1
13%
5
19%
76-90
Пропущено
18
8
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
6%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Забито
15
36
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 5
3
20%
5
14%
1-15
3
20%
5
14%
16-30
2
13%
5
14%
31-45
1
7%
7
19%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
3
20%
5
14%
76-90
Пропущено
31
15
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
6%
3
20%
1-15
3
10%
3
20%
16-30
8
26%
3
20%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
7
23%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3
Юргорден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0
Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|18
|11
|5
|2
|43 - 25
|38
|2.
|Юргорден
|0:2
|19
|11
|4
|4
|38 - 15
|37
|3.
|Хаммарбю
|18
|11
|3
|4
|35 - 13
|36
|4.
|Мальмё
|18
|10
|3
|5
|26 - 16
|33
|5.
|АИК
|18
|9
|5
|4
|26 - 22
|32
|6.
|Гётеборг
|18
|9
|3
|6
|24 - 16
|30
|7.
|Кальмар
|18
|8
|3
|7
|21 - 17
|27
|8.
|Мьельбю
|18
|7
|6
|5
|18 - 16
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|11.
|Варберг БоИС
|2:0
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Норрчёпинг
|18
|5
|5
|8
|19 - 22
|20
|13.
|Вернаму
|18
|4
|6
|8
|18 - 28
|18
|14.
|Дегерфорс
|18
|3
|3
|12
|14 - 35
|12
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|18
|3
|1
|14
|17 - 46
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:2
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|5.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|11.
|Варберг БоИС
|2:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|3.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|4.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|5.
|Юргорден
|0:2
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Варберг БоИС
|2:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|13.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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