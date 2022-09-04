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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Шарлеруа
0:1
Первый тайм: 27'
Гент
0'
0:1
22' Гол
Хон Хён-Сок
24' Желтая карточка
Нкуба Кен

Ход матча

22'
0:1
Хон Хён-Сок
(Самуаз Матисс)
24'
Нкуба Кен
 
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Гент
3.70
3.60
3.55
Все Коэффициенты
1
Патрон
Пьер
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
12
Кайембе
Йорис
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
18
Хейманс
Дан
33
Руф
Дави
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
22
Марре
Сулейман
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
11
Кейперс
Уго
Шарлеруа
3-5-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлеруа
Гент

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

43 матча

34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.2%
46.5%
23.3%
13 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.9%
46.5%
32.6%
9 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПДА
0:0
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ПДА
4:0
К
3:1
ПДА
0:1
ТМС
0:4
ПДА
1:4
К
1:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
1:0
ТМК
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anass Zaroury 2 0.29
Мориока Риота 1 0.14
Кайембе Йорис 1 0.14
Нкуба Кен 1 0.14
Голизадех Али 1 0.14
Хейманс Дан 1 0.14
Бессиль Лоик 1 0.14
Jackson Tchatchoua 1 0.14
Зоргане Адем 0 0
Мбенза Исаак 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 4 (2) 0.57
Кумс Свен 1 0.14
Юльсагер Эндрю 1 0.14
Марре Сулейман 1 0.14
Тиссудали Тарик 1 0.14
Лемайич Дарко 1 0.14
Хон Хён-Сок 1 0.14
Торунарига Джордан 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 1 0
Багер Йонас 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Nadir Benbouali 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марре Сулейман 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Гент
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2
Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 17 - 5 21
2. Генк 7 5 1 1 19 - 8 16
3. Брюгге 7 5 1 1 17 - 7 16
4. Гент 1:0 7 4 2 1 11 - 7 14
5. АХ Лёвен 7 4 1 2 13 - 11 13
6. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 8 - 10 10
8. Стандард 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Сент-Трейден 7 2 4 1 6 - 6 10
10. Шарлеруа 0:1 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Мехелен 7 2 1 4 12 - 14 7
12. Кортрейк 7 2 1 4 4 - 7 7
13. Вестерло 7 2 0 5 11 - 15 6
14. Остенде 7 2 0 5 7 - 11 6
15. Серен Юнайтед 7 2 0 5 7 - 14 6
16. Эйпен 7 2 0 5 7 - 13 6
17. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Серкль Брюгге 7 1 2 4 3 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Генк 4 3 1 0 9 - 4 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 3 3 0 0 5 - 2 9
5. Андерлехт 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Мехелен 4 2 0 2 10 - 9 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Вестерло 3 2 0 1 6 - 3 6
10. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 0:1 4 1 0 3 5 - 8 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эйпен 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Кортрейк 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Антверпен 3 3 0 0 5 - 1 9
3. АХ Лёвен 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
5. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Шарлеруа 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Серен Юнайтед 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Сент-Трейден 4 1 3 0 2 - 1 6
10. Андерлехт 3 1 0 2 4 - 3 3
11. Стандард 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Эйпен 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Остенде 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Унион Сент-Жиллуаз 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Вестерло 4 0 0 4 5 - 12 0
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Нкуба Кен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хон Хён-Сок бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шарлеруа
Ничья
Гент
3.70
3.60
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шарлеруа 0:1 Гент онлайн

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