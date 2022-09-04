Стадион: Дю Паи де Шарлеруа Зрители: 6427
0'
0:1
22' ГолХон Хён-Сок
24' Желтая карточкаКайембе Йорис
1:1
37' ГолМориока Риота
39' Красная карточкаОкуму Джозеф
70' Желтая карточкаХейманс Дан
2:1
73' ГолЗоргане Адем
90'+6
Ход матча
22'
0:1
24'
37'
1:1
39'
70'
73'
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хейманс ДанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Шарлеруа
Гент
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
40.9%
63.6%
9 побед 14 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
43 матча
34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.2%
46.5%
23.3%
13 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.9%
46.5%
32.6%
9 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|2
|0.29
|Anass Zaroury
|2
|0.29
|Зоргане Адем
|1
|0.14
|Нкуба Кен
|1
|0.14
|Кайембе Йорис
|1
|0.14
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.14
|Голизадех Али
|1
|0.14
|Хейманс Дан
|1
|0.14
|Бессиль Лоик
|1
|0.14
|Мбенза Исаак
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|4 (2)
|0.57
|Хон Хён-Сок
|2
|0.29
|Кумс Свен
|1
|0.14
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.14
|Марре Сулейман
|1
|0.14
|Тиссудали Тарик
|1
|0.14
|Лемайич Дарко
|1
|0.14
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
Карточки
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
33%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8
Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Гент
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2
Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0 Гент - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - Гент 1:0 Хайдук - Гент 0:3 Вестерло - Гент 6:2 Диккельвенн - Гент 0:6 Гент - Шарлеруа 1:2 Генк - Гент 0:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Шарлеруа - Гент 1:3 Гент - Генк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|17 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|5
|1
|1
|19 - 8
|16
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|АХ Лёвен
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Шарлеруа
|7
|4
|0
|3
|11 - 10
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Стандард
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Мехелен
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|13.
|Вестерло
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|14.
|Остенде
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|15.
|Серен Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|2
|4
|3 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Генк
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|5.
|Андерлехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Мехелен
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|Вестерло
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|9.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|Сент-Трейден
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Кортрейк
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|АХ Лёвен
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Серен Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Сент-Трейден
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|11.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|Остенде
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|13.
|Стандард
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мехелен
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Унион Сент-Жиллуаз
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Вестерло
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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