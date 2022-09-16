Стадион: Илие Оана
1:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолАлибек Денис
25' Желтая карточкаПопеску Михай
0:2
35' ГолАлибек Денис
51' Желтая карточкаТамаш Габриэль
1:2
57' ГолТамаш Габриэль
58' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
79' Желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
79' Вторая желтая карточкаИробисо Кристиан Окечукву
84' Желтая карточкаКасап Карло
90' Желтая карточкаМанзала Хариссон
1:3
90' ГолСали Энес
90'+6
Ход матча
11'
0:1
25'
35'
0:2
51'
57'
1:2
72'
84'
89'
90'
90'
1:3
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дикэ Николае II
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
77 Сали ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Петролул Плоешти
Вииторул Констанца
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.27
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0.27
|Тамаш Габриэль
|2
|0.18
|Думитриу Лучан
|2
|0.18
|Жаир
|1
|0.09
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|4 (1)
|0.36
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.27
|Грамени Константин
|3
|0.27
|Мунтяну Луис
|2
|0.18
|Морар Влад
|2 (1)
|0.18
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.18
|Питу Алекси
|1
|0.09
|Балута Тудор
|1
|0.09
|Артян Андрей
|1
|0.09
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.09
|Сали Энес
|1
|0.09
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.09
|Неделку Драгош
|0
|0
|Касап Карло
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|2
|1
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Борца Флорин
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торже Андрей-Габриэль
|4
|0
|Попеску Михай
|4
|0
|Алибек Денис
|3
|0
|Кики Давид
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
2
20%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
4
18%
1-15
5
42%
2
9%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
1
8%
6
27%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
6
55%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|8
|4
|7
|21 - 21
|28
|2.
|Вииторул Констанца
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|3.
|Рапид Бухарест
|10
|7
|0
|3
|10 - 5
|21
|4.
|Германнштадт
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|5.
|Петролул Плоешти
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|6.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|7.
|УТА Арад
|10
|4
|3
|3
|10 - 11
|15
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Арджеш
|10
|4
|1
|5
|9 - 14
|13
|10.
|Ботошани
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Волунтари
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|12.
|ФКСБ
|8
|1
|5
|2
|10 - 13
|8
|13.
|Университатя
|10
|1
|4
|5
|6 - 11
|7
|14.
|Миовени
|10
|1
|3
|6
|5 - 14
|6
|15.
|Киндия Тырговиште
|9
|0
|3
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|7
|1
|2
|14 - 10
|22
|2.
|Вииторул Констанца
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Германнштадт
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|4.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Рапид Бухарест
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|6.
|УТА Арад
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|Арджеш
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Волунтари
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|9.
|Петролул Плоешти
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|ФКСБ
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|11.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Сепси
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|13.
|Университатя
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Миовени
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|Киндия Тырговиште
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Петролул Плоешти
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|3.
|Университатя Крайова
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|0
|3
|4 - 4
|9
|5.
|Сепси
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Ботошани
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Германнштадт
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|УТА Арад
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|Университатя
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Киндия Тырговиште
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|15.
|ФКСБ
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
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|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|8
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|5 (1)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|4 (1)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|5 (1)
|УТА Арад
|Микулеску Давид
|4
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 5
|Сепси
|Паун Николае
|1 4
|Петролул Плоешти
|Ивановски Мирко
|1 3
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 3
|Вииторул Констанца
|Торже Андрей-Габриэль
|4