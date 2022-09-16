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Румыния: Суперлига


Стадион:
Петролул Плоешти
1:3
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
0:1
11' Гол
Алибек Денис
25' Желтая карточка
Попеску Михай
0:2
35' Гол
Алибек Денис
51' Желтая карточка
Тамаш Габриэль
1:2
57' Гол
Тамаш Габриэль
58' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
79' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
79' Вторая желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
84' Желтая карточка
Касап Карло
90' Желтая карточка
Манзала Хариссон
1:3
90' Гол
Сали Энес
90'+6
31
Вылчану
Октавиан
3
Мейхерс
Барт
30
Тамаш
Габриэль
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
22
Ивановски
Мирко
12
Айоани
Михай
20
Бензар
Ромарио
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
6
Балута
Тудор
24
Грамени
Константин
80
Питу
Алекси
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Петролул Плоешти
Вииторул Констанца

История личных встреч

Петролул Плоешти
Вииторул Констанца

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 3 0.27
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0.27
Тамаш Габриэль 2 0.18
Думитриу Лучан 2 0.18
Жаир 1 0.09
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 4 (1) 0.36
Торже Андрей-Габриэль 3 0.27
Грамени Константин 3 0.27
Мунтяну Луис 2 0.18
Морар Влад 2 (1) 0.18
Петре Адриан 2 (2) 0.18
Питу Алекси 1 0.09
Балута Тудор 1 0.09
Артян Андрей 1 0.09
Дукуре Кевин Гробры 1 0.09
Сали Энес 1 0.09
Ларие Йонуц 1 (1) 0.09
Неделку Драгош 0 0
Касап Карло 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Иробисо Кристиан Окечукву 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Борца Флорин 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торже Андрей-Габриэль 4 0
Попеску Михай 4 0
Алибек Денис 3 0
Кики Давид 2 0
Неделку Драгош 2 0
Питу Алекси 2 0
Балута Тудор 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Младен Себастьян 1 0
Касап Карло 1 0
Артян Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Айоани Михай 1 0
Георге Хаджи 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

7
10
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
29%
2
20%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
4
18%
1-15
5
42%
2
9%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0
Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Дарыджа Генчлербирлиги 5:0 Петролул Плоешти - Аль-Мархия 2:1 Петролул Плоешти - Динамо-Авто 2:1 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Университатя - Петролул Плоешти 3:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вииторул Констанца - Арджеш 3:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:3 Вииторул Констанца - ФКСБ 3:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3
Вииторул Констанца - Волунтари 2:1 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Миовени - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - Волунтари 1:1 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 8 4 7 21 - 21 28
2. Вииторул Констанца 11 7 3 1 22 - 10 24
3. Рапид Бухарест 10 7 0 3 10 - 5 21
4. Германнштадт 9 5 4 0 13 - 6 19
5. Петролул Плоешти 11 5 2 4 11 - 12 17
6. ЧФР Клуж 8 5 0 3 15 - 9 15
7. УТА Арад 10 4 3 3 10 - 11 15
8. Сепси 10 3 4 3 11 - 8 13
9. Арджеш 10 4 1 5 9 - 14 13
10. Ботошани 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Волунтари 11 3 3 5 8 - 11 12
12. ФКСБ 8 1 5 2 10 - 13 8
13. Университатя 10 1 4 5 6 - 11 7
14. Миовени 10 1 3 6 5 - 14 6
15. Киндия Тырговиште 9 0 3 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 7 1 2 14 - 10 22
2. Вииторул Констанца 6 4 2 0 10 - 3 14
3. Германнштадт 5 4 1 0 9 - 3 13
4. ЧФР Клуж 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Рапид Бухарест 4 4 0 0 6 - 1 12
6. УТА Арад 4 3 1 0 7 - 3 10
7. Арджеш 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Волунтари 6 2 2 2 4 - 2 8
9. Петролул Плоешти 6 2 2 2 5 - 6 8
10. ФКСБ 5 1 4 0 8 - 7 7
11. Ботошани 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сепси 4 1 1 2 5 - 3 4
13. Университатя 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Миовени 5 0 2 3 2 - 6 2
15. Киндия Тырговиште 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Петролул Плоешти 5 3 0 2 6 - 6 9
3. Университатя Крайова 10 2 3 5 8 - 13 9
4. Рапид Бухарест 6 3 0 3 4 - 4 9
5. Сепси 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Ботошани 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Германнштадт 4 1 3 0 4 - 3 6
8. УТА Арад 6 1 2 3 3 - 8 5
9. Университатя 6 1 2 3 4 - 7 5
10. Волунтари 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Арджеш 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Миовени 5 1 1 3 3 - 8 4
13. ЧФР Клуж 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Киндия Тырговиште 5 0 2 3 6 - 9 2
15. ФКСБ 3 0 1 2 2 - 6 1
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 8
Германнштадт Паращив Даниэль 5 (1)
Германнштадт Альхассан Баба 4 (1)
Вииторул Констанца Алибек Денис 5 (1)
УТА Арад Микулеску Давид 4
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 5
Сепси Паун Николае 1 4
Петролул Плоешти Ивановски Мирко 1 3
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 3
Вииторул Констанца Торже Андрей-Габриэль 4
Весь список
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