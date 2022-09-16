Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Ивановски Мирко нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

43' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Луи Мунтяну не смог попасть в створ ударом издали

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кики Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает с левой ноги!

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Valentin Ticu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Bart Meijers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Попеску Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Попеску Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

14' Идет дождь, трудные условия для игроков.

11' Луи Мунтяну сделал результативную передачу.

11' Г О О О О Л - Алибек Денис забивает с левой ноги!

11' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Octavian Valceanu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Жаир из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Valentin Ticu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

1' Петролул Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру