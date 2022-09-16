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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион: Зрители: 17307
Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
20' Желтая карточка
Николау Яннис
1:0
44' Гол
Уджа Энтони
1:1
54' Гол
Ванитцек Марвин
58' Желтая карточка
Краусе Робин
70' Желтая карточка
Де Медина Натан
2:1
72' Гол
Уджа Энтони
90' Желтая карточка
Йенсен Леон
90'+6
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
16
Фейзич
Ясмин
15
Де
Медина
Натан
30
Берендт
Бриан
18
Бенкович
Филип
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
15
Амброзиус
Стефан
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
10
Ванитцек
Марвин
26
Небель
Пауль
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Карлсруэ
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Карлсруэ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 4 0.44
Ферай Иммануэль 2 0.22
Кауфманн Фабио 2 0.22
Краусе Робин 1 0.11
Донкор Антон 1 0.11
Николау Яннис 0 0
Виб Данило 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 3 (1) 0.33
Шлойзенер Фабиан 2 0.22
Батмаз Малик 2 0.22
Гондорф Жером 1 0.11
Рапп Симоне 1 0.11
Хайзе Филип 1 0.11
Небель Пауль 1 0.11
Брайтхаупт Тим 1 0.11
Франке Марсель 1 0.11
Куэто Лукас 1 0.11
Кауфманн Миккель 1 0.11
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусе Робин 3 0
Николау Яннис 2 0
Де Медина Натан 2 0
Хеннинг Брайан 2 0
Донкор Антон 2 0
Philipp Strompf 2 0
Ферай Иммануэль 2 0
Фейзич Ясмин 1 0
Уджа Энтони 1 0
Кауфманн Фабио 1 0
Киевски Нико 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амброзиус Стефан 4 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Небель Пауль 2 0
Франке Марсель 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Йенсен Леон 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
5
56%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
4
36%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
33%
6
43%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6
Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
4. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Дармштадт 8 4 3 1 15 - 10 15
6. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
9. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
10. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
11. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ганза 8 3 0 5 6 - 12 9
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
15. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
16. Магдебург 8 2 1 5 11 - 19 7
17. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
14. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Уджа Энтони бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Николау Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 2:1 Карлсруэ онлайн

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