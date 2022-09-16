Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг) Зрители: 17307
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаНиколау Яннис
1:0
44' ГолУджа Энтони
1:1
54' ГолВанитцек Марвин
58' Желтая карточкаКраусе Робин
70' Желтая карточкаДе Медина Натан
2:1
72' ГолУджа Энтони
90' Желтая карточкаЙенсен Леон
90'+6
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Ход матча
20'
44'
1:0
54'
1:1
58'
70'
72'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
16
Фейзич
Ясмин
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
14
Уджа
Энтони
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эндо КейтаНападающий
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Карлсруэ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|4
|0.44
|Ферай Иммануэль
|2
|0.22
|Кауфманн Фабио
|2
|0.22
|Краусе Робин
|1
|0.11
|Донкор Антон
|1
|0.11
|Николау Яннис
|0
|0
|Виб Данило
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|3 (1)
|0.33
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.22
|Батмаз Малик
|2
|0.22
|Гондорф Жером
|1
|0.11
|Рапп Симоне
|1
|0.11
|Хайзе Филип
|1
|0.11
|Небель Пауль
|1
|0.11
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.11
|Франке Марсель
|1
|0.11
|Куэто Лукас
|1
|0.11
|Кауфманн Миккель
|1
|0.11
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусе Робин
|3
|0
|Николау Яннис
|2
|0
|Де Медина Натан
|2
|0
|Хеннинг Брайан
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Ферай Иммануэль
|2
|0
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Киевски Нико
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
5
56%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
4
36%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
33%
6
43%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Хайденхайм - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0 Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6
Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Дармштадт
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|6.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|9.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|11.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|14.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4