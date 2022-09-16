Стадион: BWT-Stadion am Hardtwald Зрители: 4137
2:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолТойхерт Седрик
55' Желтая карточкаНойман Фил
1:1
56' ПенальтиКинсомби Давид
57' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
1:2
65' ГолНильсен Ховард
1:3
71' ГолМуроя Сэй
2:3
73' ГолАйдини Басхким
89' Желтая карточкаЭшвайн Александер
90' Желтая карточкаAbu-Bekir El-Zein
90'+11
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Ход матча
14'
0:1
55'
56'
1:1
57'
65'
1:2
71'
1:3
73'
2:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Зандхаузен
Ганновер 96
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинсомби Давид
|5 (1)
|0.56
|Айдини Басхким
|2
|0.22
|Бахманн Яник
|1
|0.11
|Жиров Александр
|1
|0.11
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.11
|Думич Дарио
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
|Кинсомби Кристиан
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|5
|0.56
|Тойхерт Седрик
|3
|0.33
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.33
|Муроя Сэй
|2
|0.22
|Кён Деррик
|1
|0.11
|Крайнц Лука
|1
|0.11
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.11
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трибулл Том
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Думич Дарио
|2
|0
|Эшвайн Александер
|2
|0
|Ценга Эрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Папела Мервиль
|2
|0
|Дикмайер Деннис
|1
|0
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|Айдини Басхким
|1
|0
|Abu-Bekir El-Zein
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крайнц Лука
|4
|0
|Кунце Фабиан
|4
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Бёрнер Юлиан
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4
Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Дармштадт
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|6.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 15
|12
|9.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|11.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|9 - 13
|10
|12.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|6 - 12
|9
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|15.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Арминия
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Дармштадт
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|13.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|14.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|16.
|Арминия
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|2
|1
|6 - 10
|5
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|10.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Магдебург
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
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- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4