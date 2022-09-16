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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион: Зрители: 4137
Зандхаузен
2:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
14' Гол
Тойхерт Седрик
55' Желтая карточка
Нойман Фил
1:1
56' Пенальти
Кинсомби Давид
57' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
1:2
65' Гол
Нильсен Ховард
1:3
71' Гол
Муроя Сэй
2:3
73' Гол
Айдини Басхким
89' Желтая карточка
Эшвайн Александер
90' Желтая карточка
Abu-Bekir El-Zein
90'+11
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Древес
Патрик
19
Айдини
Басхким
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
24
Папела
Мервиль
28
Трибулл
Том
8
Кинсомби
Кристиан
10
Кинсомби
Давид
26
Бахманн
Яник
9
Пулкраб
Матей
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
7
Безушков
Макс
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
Зандхаузен
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Зандхаузен
Ганновер 96

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:2
Б2
4:2
Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинсомби Давид 5 (1) 0.56
Айдини Басхким 2 0.22
Бахманн Яник 1 0.11
Жиров Александр 1 0.11
Кутуджу Ахмед 1 0.11
Думич Дарио 0 0
Ценга Эрик 0 0
Окороджи Чима 0 0
Кинсомби Кристиан 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.56
Тойхерт Седрик 3 0.33
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.33
Муроя Сэй 2 0.22
Кён Деррик 1 0.11
Крайнц Лука 1 0.11
Керк Себастьян 1 (1) 0.11
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трибулл Том 3 0
Бахманн Яник 3 0
Думич Дарио 2 0
Эшвайн Александер 2 0
Ценга Эрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Кинсомби Давид 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Папела Мервиль 2 0
Дикмайер Деннис 1 0
Рицмайер Марсель 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кутуджу Ахмед 1 0
Айдини Басхким 1 0
Abu-Bekir El-Zein 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крайнц Лука 4 0
Кунце Фабиан 4 0
Нойман Фил 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Бёрнер Юлиан 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Кён Деррик 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
2
20%
2
12%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Зандхаузен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Шварц-Вайсс Реден - Зандхаузен 0:4 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Арминия 2:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - РВ Вальдорф 3:1 Зандхаузен - Сепси 3:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Ганза 0:1
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4
Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
3. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
4. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
5. Дармштадт 8 4 3 1 15 - 10 15
6. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 15 12
9. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
10. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
11. Нюрнберг 8 3 1 4 9 - 13 10
12. Ганза 8 3 0 5 6 - 12 9
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
15. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
16. Магдебург 8 2 1 5 11 - 19 7
17. Арминия 8 1 2 5 8 - 13 5
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Дармштадт 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Хольштайн Киль 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Ганза 4 2 0 2 4 - 3 6
13. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
14. Нюрнберг 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
16. Арминия 3 1 0 2 4 - 6 3
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 4 1 2 1 6 - 10 5
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
10. Нюрнберг 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Магдебург 4 1 1 2 7 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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