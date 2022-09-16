Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Норшеланн

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Удар от ворот произведет Норшеланн

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Хорсенс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Хорсенс

44' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Томас Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.

40' Адамо Нагало пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

38' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

37' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

35' Джаст Элайджа получил желтую карточку от судьи

35' Ernest Nuamah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Сигурдарсон Арон получил желтую карточку от судьи

33' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Норшеланн

29' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

29' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Джеймс Гомес сделал ключевой пас для гола!

24' Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Джеймс Гомес нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

21' Оооо... вот это был удар! Йенсен Магнус должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Йенсен Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Джаст Элайджа из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Йенсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

4' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Хорсенс

3' Хансен Мадс не смог попасть в створ ударом издали

2' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля