Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 3497
1:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолЙенсен Магнус
33' Желтая карточкаСигурдарсон Арон
35' Желтая карточкаДжаст Элайджа
90'+5
Ход матча
25'
1:0
33'
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 15
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Нордшелланн
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
28 матчей
14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Магнус
|3
|0.3
|Мусонда Лубамба
|2
|0.2
|Anders Jacobsen II
|2
|0.2
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.2
|Thomas Santos
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|5 (1)
|0.5
|Ernest Nuamah
|4
|0.4
|Хансен Мадс
|2
|0.2
|Lasso Coulibaly
|1
|0.1
|Антман Оливер
|1
|0.1
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.1
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.1
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сигурдарсон Арон
|2
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Thomas Santos
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Кристенсен Якоб
|3
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Ernest Nuamah
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Mario Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
5
33%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1
Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|2.
|Раннерс
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Виборг
|9
|6
|0
|3
|15 - 11
|18
|4.
|Силькеборг
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Хорсенс
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|14
|6.
|Орхус
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|7.
|Копенгаген
|9
|4
|0
|5
|16 - 15
|12
|8.
|Митьюлланд
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|9.
|Брондбю
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|10.
|Оденсе
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|11.
|Ольборг
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|Люнгбю
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Раннерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Хорсенс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Силькеборг
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Брондбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Оденсе
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|9.
|Копенгаген
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Ольборг
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|12.
|Митьюлланд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|2.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Митьюлланд
|5
|2
|3
|0
|14 - 8
|9
|4.
|Силькеборг
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|5.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|6.
|Орхус
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|7.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Хорсенс
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|9.
|Виборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Ольборг
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|Люнгбю
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
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|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (1)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|6 (1)
|Оденсе
|Кадри Башким
|4 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|4 (1)
|Хорсенс
|Йенсен Магнус
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Нордшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 2
|Виборг
|Ибрагим Саид
|3
|Брондбю
|Васс Даниэль
|3