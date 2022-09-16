  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023


Стадион: Зрители: 3497
Хорсенс
1:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
25' Гол
Йенсен Магнус
33' Желтая карточка
Сигурдарсон Арон
35' Желтая карточка
Джаст Элайджа
90'+5

Ход матча

25'
Йенсен Магнус
(Джаст Элайджа)
1:0
33'
Сигурдарсон Арон
 
35'
Джаст Элайджа
 
62'
Крузе Давид
Джанус Драчманн
 
62'
Опондо Мозес
Джаст Элайджа
 
62'
 
Антман Оливер
Диоманде Мохаммед
62'
 
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
62'
 
Фагир Вахид
Хансен Мадс
72'
Лассен Миккель
Сигурдарсон Арон
 
81'
 
Беньямин Нюгрен
Кристенсен Якоб
81'
 
Lasso Coulibaly
Фресе Мартин
89'
Макиенок Симон
Мусонда Лубамба
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 15
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

1
Делач
Матей
21
Гомес
Джеймс
4
Киилерик
Мальте
3
Йенсен
Магнус
18
Thomas
Santos
8
Джанус
Драчманн
14
Геммер
Йонас
24
Мусонда
Лубамба
27
Джаст
Элайджа
9
Anders
Jacobsen
II
11
Сигурдарсон
Арон
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
Хорсенс
3-4-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Хорсенс
Нордшелланн

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

28 матчей

14.3%
32.1%
53.6%
4 победы 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
46.4%
35.7%
5 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:2
СД
1:1
СД
6:0
СД
0:3
СД
3:3
СД
0:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
6:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:4
СД
3:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
К
0:1
СЛ
3:0
ТМС
0:0
СЛ
2:3
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Магнус 3 0.3
Мусонда Лубамба 2 0.2
Anders Jacobsen II 2 0.2
Сигурдарсон Арон 2 (2) 0.2
Thomas Santos 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Крузе Давид 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 5 (1) 0.5
Ernest Nuamah 4 0.4
Хансен Мадс 2 0.2
Lasso Coulibaly 1 0.1
Антман Оливер 1 0.1
Беньямин Нюгрен 1 0.1
Диоманде Мохаммед 1 0.1
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 2 0
Киилерик Мальте 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Thomas Santos 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 3 0
Фресе Мартин 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Ernest Nuamah 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Mario Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
5
33%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
4
40%
2
22%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1
Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Хельсингёр 3:3 Хорсенс - Люнгбю 2:1 Видовре - Хорсенс 0:1 Хорсенс - Нюкёбинг 3:2 Люнгбю - Хорсенс 1:2
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1
Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 10 6 2 2 15 - 9 20
2. Раннерс 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Виборг 9 6 0 3 15 - 11 18
4. Силькеборг 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Хорсенс 10 4 2 4 9 - 10 14
6. Орхус 9 4 1 4 11 - 9 13
7. Копенгаген 9 4 0 5 16 - 15 12
8. Митьюлланд 9 2 4 3 16 - 16 10
9. Брондбю 9 3 1 5 10 - 15 10
10. Оденсе 9 3 1 5 10 - 17 10
11. Ольборг 9 2 3 4 8 - 11 9
12. Люнгбю 9 0 3 6 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 5 5 0 0 12 - 5 15
2. Раннерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Хорсенс 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Силькеборг 4 3 0 1 7 - 3 9
6. Брондбю 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Орхус 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Оденсе 6 2 0 4 6 - 12 6
9. Копенгаген 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Ольборг 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Люнгбю 4 0 2 2 5 - 10 2
12. Митьюлланд 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 3 1 1 8 - 4 10
2. Раннерс 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Митьюлланд 5 2 3 0 14 - 8 9
4. Силькеборг 5 2 1 2 7 - 6 7
5. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
6. Орхус 5 2 0 3 5 - 5 6
7. Оденсе 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Хорсенс 5 1 1 3 2 - 4 4
9. Виборг 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Ольборг 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Брондбю 4 1 0 3 4 - 8 3
12. Люнгбю 5 0 1 4 3 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (1)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 6 (1)
Оденсе Кадри Башким 4 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хорсенс Йенсен Магнус 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Нордшелланн Вилладсен Оливер 1 2
Виборг Ибрагим Саид 3
Брондбю Васс Даниэль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Делач Матей из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хорсенс: 29%, Норшеланн: 71%.
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Игрок из команды Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Угловой
    93'
    Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Андреас Шельдеруп пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
  • 92'
    Антман Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хорсенс
  • 91'
    Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Хорсенс: 30%, Норшеланн: 70%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 87'
      Антман Оливер бьет со штрафного в створ, но Матей Делак держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      87'
      Судья сигнализирует, что Опондо Мозес из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 86'
      Крузе Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Хорсенс: 30%, Норшеланн: 70%.
    • 85'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      85'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 85'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      84'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 84'
      Сегодняшная посещаемость составляет 3497 болельщиков
    • 84'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      82'
      Андреас Шельдеруп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      81'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Фресе Мартин уходит с поля. Лассо Кулибали выходит вместо него
    • 81'
      Кристенсен Якоб уходит с поля. Беньямин Нюгрен выходит вместо него
    • 81'
      Лассен Миккель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Хорсенс: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Лассен Миккель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Андреас Шельдеруп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      78'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 77'
      Фагир Вахид из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      77'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 77'
      Опондо Мозес успешно блокирует удар.
    • 76'
      Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 76'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Хорсенс: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 75'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 74'
      Андреас Шельдеруп не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 73'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 72'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 72'
      Сигурдарсон Арон уходит с поля. Лассен Миккель выходит вместо него
    • 72'
      Хорсенс пытается что-то создать.
    • 71'
      Опондо Мозес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Контроль мяча: Хорсенс: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 70'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      70'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 69'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      68'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 68'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 66'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 66'
      Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Контроль мяча: Хорсенс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 65'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 64'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 63'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 62'
      Вилладсен Оливер уходит с поля. Даниэль Свенссон выходит вместо него
    • 62'
      Мохаммед Диоманд уходит с поля. Антман Оливер выходит вместо него
    • 62'
      Джаст Элайджа уходит с поля. Опондо Мозес выходит вместо него
    • 62'
      Джанус Драчманн уходит с поля. Крузе Давид выходит вместо него
    • 62'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Хансен Мадс уходит с поля. Фагир Вахид выходит вместо него
    • 62'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Контроль мяча: Хорсенс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 60'
      Андерс К. Якобсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      60'
      Джанус Драчманн из команды Хорсенс подал угловой слева.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Мусонда Лубамба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Контроль мяча: Хорсенс: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 55'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Джаст Элайджа ослабляет давление, выбив мяч.
    • Офсайд
      54'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс в офсайде
    • 53'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Мусонда Лубамба ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      53'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Контроль мяча: Хорсенс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 50'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Геммер Йонас выиграл воздушное противоборство у Кристенсен Якоб.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 49'
      Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      49'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Геммер Йонас из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Джаст Элайджа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Хорсенс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 44'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Томас Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Мусонда Лубамба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Джеймс Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Хорсенс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джаст Элайджа
    • 40'
      Адамо Нагало пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем
    • 39'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Геммер Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 37'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Офсайд
      37'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 37'
      Геммер Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Сигурдарсон Арон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Хорсенс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • Желтая карточка
      35'
      Джаст Элайджа получил желтую карточку от судьи
    • Травма, повреждение
      35'
      Ernest Nuamah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      35'
      Безумный фол. Джаст Элайджа грубо играет против соперника. Пострадал Ernest Nuamah
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Джаст Элайджа
    • 34'
      Джаст Элайджа ослабляет давление, выбив мяч.
    • Желтая карточка
      33'
      Сигурдарсон Арон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Сигурдарсон Арон из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 33'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 31'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Томас Сантос из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Хорсенс: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 29'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Бидструп Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      28'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Киилерик Мальте из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Контроль мяча: Хорсенс: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 25'
      Джеймс Гомес сделал ключевой пас для гола!
    • 25'
      Джаст Элайджа сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О О Л - Йенсен Магнус из команды Хорсенс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Йенсен Магнус легко с этим справился!
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Ernest Nuamah. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      23'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Геммер Йонас.
    • 22'
      Джеймс Гомес нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      22'
      Джанус Драчманн из команды Хорсенс подал угловой справа.
    • 21'
      Оооо... вот это был удар! Йенсен Магнус должен был забить с этой позиции.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Магнус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Джаст Элайджа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Джаст Элайджа из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Контроль мяча: Хорсенс: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 20'
      Томас Сантос из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Хорсенс контролирует мяч.
    • 18'
      Джеймс Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Хорсенс: 44%, Норшеланн: 56%.
    • Фол, нарушение
      16'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Мусонда Лубамба.
    • 15'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Геммер Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Йенсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Мусонда Лубамба из команды Хорсенс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Джанус Драчманн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Хорсенс: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 10'
      Сигурдарсон Арон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      10'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Джеймс Гомес из команды Хорсенс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 8'
      Йенсен Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Геммер Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Контроль мяча: Хорсенс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Угловой
      5'
      Джанус Драчманн из команды Хорсенс подал угловой справа.
    • 4'
      Йенсен Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Андерс К. Якобсен из команды Хорсенс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 4'
      Сигурдарсон Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мусонда Лубамба
    • 3'
      Томас Сантос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Хорсенс
    • 3'
      Хансен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 2'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      1'
      Йенсен Магнус из команды Хорсенс в офсайде
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хорсенс 1:0 Нордшелланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     