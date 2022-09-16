  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Брешия
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
31' Желтая карточка
Карачич Фран
42' Желтая карточка
Бенали Ахмед
42' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
75' Желтая карточка
Леверб Максим
83' Желтая карточка
Глик Камил
85' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
87' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
1:0
90' Гол
Бьянки Флавио
90' Желтая карточка
Бьянки Флавио
90'+6
12
Леццерини
Лука
2
Карачич
Фран
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
21
Лабойко
Якуб
25
Бизоли
Димитри
9
Морео
Стефано
28
Бенали
Ахмед
11
Айе
Флориан
21
Палеари
Альберто
15
Глик
Камил
33
Леверб
Максим
55
Весели
Фредерик
3
Летиция
Гаэтано
18
Фулон
Дам
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
88
Форте
Франческо
25
Сими
Нванкво
Брешия
4-3-2-1
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Беневенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьянки Флавио 3 (1) 0.5
Айе Флориан 2 0.33
Галацци Николас 1 0.17
Морео Стефано 1 0.17
Ндой Эмануэле 1 0.17
Бертаньоли Массимо 1 0.17
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.33
Ла Гумина Антонино 1 0.17
Куцупиас Илиас 1 0.17
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 2 0
Карачич Фран 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Адорни Давиде 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Уар Матье 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ла Гумина Антонино 3 0
Фулон Дам 3 0
Вивиани Маттиа 2 0
Карич Нермин 2 0
Глик Камил 1 0
Скьяттарелла Паскуале 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Тельо Андрес 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Леверб Максим 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1
Беневенто
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0
Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 5 4 0 1 11 - 2 12
3. Кальяри 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Фрозиноне 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Бари 5 2 3 0 9 - 6 9
6. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
7. СПАЛ 2013 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Асколи 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Читтаделла 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Козенца 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Палермо 5 2 1 2 6 - 7 7
12. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Парма 5 1 3 1 8 - 8 6
15. Зюйдтироль 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Венеция 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 5 0 2 3 3 - 8 2
20. Пиза 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Читтаделла 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Реджина 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Фрозиноне 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Кальяри 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Палермо 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Парма 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Козенца 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Зюйдтироль 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Бари 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Реджина 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Козенца 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
8. Венеция 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
12. Зюйдтироль 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Парма 2 0 2 0 3 - 3 2
14. СПАЛ 2013 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Читтаделла 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Комо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Палермо 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Пиза 2 0 0 2 4 - 6 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Брешия 1:0 Беневенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     