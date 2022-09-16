Стадион: Марио Ригамонти
0'
31' Желтая карточкаКарачич Фран
42' Желтая карточкаБенали Ахмед
42' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
75' Желтая карточкаЛеверб Максим
83' Желтая карточкаГлик Камил
85' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
87' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
90' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
1:0
90' ГолБьянки Флавио
90' Желтая карточкаБьянки Флавио
90'+6
Ход матча
31'
42'
75'
83'
87'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
21
Лабойко
Якуб
28
Бенали
Ахмед
11
Айе
Флориан
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Брешия
Беневенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.5
|Айе Флориан
|2
|0.33
|Галацци Николас
|1
|0.17
|Морео Стефано
|1
|0.17
|Ндой Эмануэле
|1
|0.17
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.17
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.33
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.17
|Куцупиас Илиас
|1
|0.17
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Карачич Фран
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Карич Нермин
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Тельо Андрес
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Леверб Максим
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0
Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1
Беневенто
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0
Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|Кальяри
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Бари
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|6.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|СПАЛ 2013
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Асколи
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|10.
|Козенца
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|15.
|Зюйдтироль
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Пиза
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Читтаделла
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Реджина
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Фрозиноне
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Кальяри
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Палермо
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Парма
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Козенца
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Зюйдтироль
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Бари
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Реджина
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Козенца
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|Венеция
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|Зюйдтироль
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Парма
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|СПАЛ 2013
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Читтаделла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Комо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Палермо
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Пиза
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2