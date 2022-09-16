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Германия: Бундеслига
2022-2023


Стадион: Зрители: 25300
Майнц
1:1
Конец матча
Герта
0'
0:1
30' Гол
Тусар Люка
40' Желтая карточка
Кор Доминик
48' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
58' Желтая карточка
Лукебакио Доди
64' Желтая карточка
Дордой Мартон
65' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
67' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
74' Желтая карточка
Онисиво Карим
1:1
90' Гол
Каси Антони
90' Желтая карточка
Кристенсен Оливер
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
1:1. Гол Антони Каси (видео). Че...
0:1. Гол Люка Тузара (видео). Че...

Ход матча

30'
0:1
Тусар Люка
(Эджуке Чидера)
40'
Кор Доминик
 
46'
Мустафа Сулиман
Фюльжени Анжело
 
46'
 
Дордой Мартон
Кемпф Марк-Оливер
48'
 
Платтенхардт Марвин
54'
Каси Антони
Аарон Мартин
 
55'
 
Миттельштедт Максимилиан
Платтенхардт Марвин
58'
 
Лукебакио Доди
59'
Да Коста Данни
Фернандес Эдимилсон
 
64'
 
Дордой Мартон
65'
 
Бутьюс Жан-Поль
67'
Мустафа Сулиман
 
72'
 
Рихтер Марко
Бутьюс Жан-Поль
72'
 
Дарида Владимир
Лукебакио Доди
74'
Онисиво Карим
 
79'
Баркок Аймен
Бель Штефан
 
79'
Ингвартсен Маркус
Мустафа Сулиман
 
83'
 
Пекарик Петер
Эджуке Чидера
90'
Каси Антони
1:1
90'
 
Кристенсен Оливер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Майнц 74.6% (94)
X 13.5% (17)
Герта 11.9% (15)
-1
выиграет Майнц, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
30
Видмер
Сильван
16
Бель
Штефан
5
Лайч
Максим
20
Фернандес
Эдимилсон
3
Аарон
Мартин
31
Кор
Доминик
8
Баррейро
Леандро
10
Фюльжени
Анжело
7
Ли
Чхэ-Сон
II
9
Онисиво
Карим
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
5
Уремович
Филип
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
10
Бутьюс
Жан-Поль
14
Лукебакио
Доди
18
Канга
Вилфрид
40
Эджуке
Чидера
Майнц
3-4-2-1
Герта
4-3-3

История личных встреч

Майнц
Герта

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онисиво Карим 3 0.43
Аарон Мартин 1 0.14
Кор Доминик 1 0.14
Ли Чхэ-Сон II 1 0.14
Каси Антони 1 0.14
Фернандес Эдимилсон 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Стах Антон 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 2 0.29
Рихтер Марко 2 0.29
Сердар Суат 2 0.29
Тусар Люка 1 0.14
Эджуке Чидера 0 0
Йоветич Стеван 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бель Штефан 3 0
Онисиво Карим 3 0
Кор Доминик 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Хак Александер 0 1
Свенссон Бо 1 0
Центнер Робин 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Сердар Суат 2 0
Платтенхардт Марвин 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Зельке Дейви 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2
Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Герта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Бавария Заявка 6 3 3 0 19 - 5 12
4. Боруссия Д Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
5. Хоффенхайм Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6. Майнц Заявка 7 3 2 2 7 - 10 11
7. Кёльн Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Боруссия М Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
9. Вердер Заявка 6 2 2 2 12 - 11 8
10. Айнтрахт Фр Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
11. РБ Лейпциг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Герта Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
13. Аугсбург Заявка 6 2 0 4 4 - 10 6
14. Шальке 04 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
15. Штуттгарт Заявка 6 0 5 1 6 - 7 5
16. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Байер Л Заявка 6 1 1 4 8 - 11 4
18. Бохум Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. РБ Лейпциг Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Боруссия М Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бавария Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Кёльн Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 6 - 9 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Герта Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Вольфсбург Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Майнц Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Вердер Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Байер Л Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17. Аугсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрайбург Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Майнц Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 14 - 2 7
4. Унион Берлин Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
5. Вердер Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Аугсбург Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Кёльн Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9. Байер Л Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
11. Герта Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Хоффенхайм Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Вольфсбург Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Боруссия М Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
15. Штуттгарт Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Шальке 04 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Бохум Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бекер Шеральдо 5 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 7
Бавария Мусиала Джамал 4 (1)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 5
Фрайбург Грегорич Михаэль 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Герта Уремович Филип 1 3
Айнтрахт Фр Соу Джибриль 4
Вердер Пипер Амос 4
Байер Л Баккер Митчел 1 2
Кёльн Килиан Лука 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Майнц сравняла счет.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25300 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 56%, Герта: 44%.
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Кристенсен Оливер сейчас получил желтую
  • 94'
    Команда Майнц сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Каси Антони первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лайч Максим из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      93'
      Баркок Аймен из команды Майнц подал угловой справа.
    • 92'
      Герта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      92'
      Канга Вилфрид наказан за толчок Лайч Максим
    • 91'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Майнц контролирует мяч.
    • 91'
      Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, Герта: 44%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Первый тайм
    • 47'
      Фернандес Эдимилсон не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Команда Герта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Герта: 50%.
    • 47'
      Бель Штефан выиграл воздушное противоборство у Лукебакио Доди.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 46'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Герта: 50%.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Майнц начинает контратаку
    • 44'
      Герта пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Фюльжени Анжело из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шуньич Иван
    • 43'
      Герта контролирует мяч.
    • 42'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Платтенхардт Марвин из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Эджуке Чидера. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Канга Вилфрид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Герта начинает контратаку
    • 41'
      Майнц контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Герта: 50%.
    • Желтая карточка
      40'
      Рефери не любит споров - именно за это Кор Доминик сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      40'
      Назначен штрафной. Пострадал Фюльжени Анжело, его свалил Бутьюс Жан-Поль.
    • 40'
      Майнц начинает контратаку
    • 40'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      39'
      Бель Штефан из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Канга Вилфрид.
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Майнц пробьет пенальти!
    • 39'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      38'
      Онисиво Карим задерживает мяч рукой
    • 38'
      Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья свистит. Уремович Филип атаковал сзади соперника. Это Онисиво Карим заработал своей команде штрафной
    • 37'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 36'
      Лайч Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Лайч Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 49%, Герта: 51%.
    • 35'
      Видмер Сильван ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Баррейро Леандро из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
    • 34'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Кристенсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Кристенсен Оливер из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Уремович Филип из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
    • 32'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Кенни Джонджо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Кемпф Марк-Оливер из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Кенни Джонджо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 31'
      Команда Герта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 30'
      Эджуке Чидера сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      ГОООООЛ - Тусар Люка Герта забивает ударом головой
    • 30'
      Эджуке Чидера создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Лайч Максим из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 48%, Герта: 52%.
    • 30'
      Герта контролирует мяч.
    • 29'
      Кристенсен Оливер из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Кенни Джонджо выиграл воздушное противоборство у Ли Чхэ-Сон II.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 28'
      Эджуке Чидера не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Герта контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • Травма, повреждение
      27'
      Уремович Филип возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      27'
      Фюльжени Анжело возвращается на поле.
    • 26'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      26'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фюльжени Анжело получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      25'
      Ох, нехорошо это выглядит. Уремович Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 47%, Герта: 53%.
    • Травма, повреждение
      24'
      Фюльжени Анжело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      24'
      Уремович Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      24'
      Фюльжени Анжело из команды Майнц в офсайде
    • 24'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Шуньич Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Кенни Джонджо ошибается в защите.
    • 23'
      Герта контролирует мяч.
    • 23'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      Майнц контролирует мяч.
    • 21'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Герта контролирует мяч.
    • 21'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 46%, Герта: 54%.
    • 20'
      Лайч Максим успешно блокирует удар.
    • 20'
      Лукебакио Доди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Лайч Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Бутьюс Жан-Поль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Герта контролирует мяч.
    • 19'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Лукебакио Доди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Герта
    • 18'
      Онисиво Карим из команды Майнц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Герта поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
    • 17'
      Герта пытается что-то создать.
    • 16'
      Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Герта пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 38%, Герта: 62%.
    • 15'
      Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Ли Чхэ-Сон II выиграл воздушное противоборство у Кенни Джонджо.
    • 14'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Кор Доминик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Герта контролирует мяч.
    • 12'
      Бель Штефан из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Майнц контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      11'
      Кемпф Марк-Оливер возвращается на поле.
    • Угловой
      11'
      Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кемпф Марк-Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 45%, Герта: 55%.
    • Травма, повреждение
      10'
      Кемпф Марк-Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Кемпф Марк-Оливер успешно блокирует удар.
    • 9'
      Онисиво Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Майнц начинает контратаку
    • 9'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Кемпф Марк-Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Герта контролирует мяч.
    • 7'
      Лайч Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 7'
      Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Бель Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Майнц: 50%, Герта: 50%.
    • 5'
      Герта контролирует мяч.
    • 4'
      Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Платтенхардт Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Аарон Мартин из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Майнц контролирует мяч.
    • 2'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Герта начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Майнц 74.6% (94)
    X 13.5% (17)
    Герта 11.9% (15)
    -1
    выиграет Майнц, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Герта

    Исход игры
    Майнц
    74.6% (94)
    Ничья
    13.5% (17)
    Герта
    11.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    47.6% (60)
    1:0 Майнц
    16.7% (21)
    1:1 Ничья
    11.1% (14)
    1:2 Герта
    6.3% (8)
    2:0 Майнц
    4% (5)
    3:1 Майнц
    1.6% (2)
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