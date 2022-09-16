Стадион: MEWA Arena Зрители: 25300
0'
0:1
30' ГолТусар Люка
40' Желтая карточкаКор Доминик
48' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
58' Желтая карточкаЛукебакио Доди
64' Желтая карточкаДордой Мартон
65' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
67' Желтая карточкаМустафа Сулиман
74' Желтая карточкаОнисиво Карим
1:1
90' ГолКаси Антони
90' Желтая карточкаКристенсен Оливер
90'+5
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Ход матча
30'
0:1
40'
58'
64'
65'
67'
74'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
29
Тусар
Люка
34
Шуньич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тауэр НикласЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Герта
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онисиво Карим
|3
|0.43
|Аарон Мартин
|1
|0.14
|Кор Доминик
|1
|0.14
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0.14
|Каси Антони
|1
|0.14
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|2
|0.29
|Рихтер Марко
|2
|0.29
|Сердар Суат
|2
|0.29
|Тусар Люка
|1
|0.14
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бель Штефан
|3
|0
|Онисиво Карим
|3
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Хак Александер
|0
|1
|Свенссон Бо
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Сердар Суат
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
1
10%
4
44%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Майнц 4:1 Боруссия М - Майнц 0:1 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 1:2
Майнц - Унион Берлин 0:0 Бохум - Майнц 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Майнц 0:3 Майнц - Атлетик Б 1:1 Майнц - Ньюкасл 1:0 Бешикташ - Майнц 1:0 Майнц - Ворматия 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Герта - Майнц 1:2 Майнц - Бавария 3:1 Вольфсбург - Майнц 5:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Майнц 3:2 Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Герта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0
Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7 Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|19 - 5
|12
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|12
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 10
|11
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 11
|8
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|18.
|Бохум
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бавария
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 9
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Вердер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Майнц
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 2
|7
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Байер Л
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|11.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Бохум
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|5 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|7
|Бавария
|Мусиала Джамал
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|5
|Фрайбург
|Грегорич Михаэль
|3 (1)
|Герта
|Уремович Филип
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Соу Джибриль
|4
|Вердер
|Пипер Амос
|4
|Байер Л
|Баккер Митчел
|1 2
|Кёльн
|Килиан Лука
|1 2
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Герта
Исход игры
Майнц
74.6% (94)
Ничья
13.5% (17)
Герта
11.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
2:1 Майнц
47.6% (60)
1:0 Майнц
16.7% (21)
1:1 Ничья
11.1% (14)
1:2 Герта
6.3% (8)
2:0 Майнц
4% (5)
3:1 Майнц
1.6% (2)
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