Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Удар от ворот произведет Майнц

88' Удар от ворот произведет Майнц

87' Удар от ворот произведет Герта

86' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

85' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

85' Кор Доминик из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

81' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

81' О, нет. Из многообещающей позиции Ингвартсен Маркус из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

81' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Герта

80' Баркок Аймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

78' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

77' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Онисиво Карим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

70' Видмер Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Герта

69' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

67' Мустафа Сулиман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Бутьюс Жан-Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Удар от ворот произведет Герта

64' Судья подбегает и показывает Мартон Дардаи из команды Герта отложенную желтую карточку за фол.

64' Мартон Дардаи из команды Герта фолит на Мустафа Сулиман , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

64' Баррейро Леандро нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

64' Каси Антони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

62' Миттельштедт Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Лукебакио Доди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эджуке Чидера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Аарон Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Майнц пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

52' Мартон Дардаи ослабляет давление, выбив мяч.

52' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Матч возобновлен

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

48' Фернандес Эдимилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Платтенхардт Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Мартон Дардаи из команды Герта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Кемпф Марк-Оливер уходит с поля и его заменяет Мартон Дардаи