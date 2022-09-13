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Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Ноттингем Форест
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 39
Ноттингем Форест 35.9% (14)
X 35.9% (14)
Фулхэм 28.2% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Фулхэм
3.40
3.58
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ноттингем Форест
Фулхэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.33
Куйяте Шейку 1 0.17
Авонийи Тайво 1 0.17
Гиббс-Уайт Морган 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 6 (1) 1
Рид Бобби 1 0.17
Пальинья Жоау 1 0.17
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Перейра Андреас 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккена Скотт 3 0
Уорролл Джо 3 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Уильямс Неко 2 0
Куйяте Шейку 1 0
Кук Стив 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Деннис Эммануэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 4 0
Рид Бобби 3 0
Тете Кенни 3 0
Митрович Александар 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Мбабу Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3
Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Барнсли - Ноттингем Форест 0:0 Бёртон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Ковентри 1:3 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ноттингем Форест 35.9% (14)
    X 35.9% (14)
    Фулхэм 28.2% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Фулхэм
    3.40
    3.58
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Фулхэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    35.9% (14)
    Ничья
    35.9% (14)
    Фулхэм
    28.2% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (12)
    2:1 Ноттингем Форест
    23.1% (9)
    1:2 Фулхэм
    17.9% (7)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.3% (4)
    0:1 Фулхэм
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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    Ноттингем Форест
    Фулхэм
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