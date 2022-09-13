Стадион: Вилла Парк
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Саутгемптон
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|1
|0.17
|Бэйли Леон
|1
|0.17
|Ингс Дэнни
|1
|0.17
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.17
|Соарес Дуглас
|1
|0.17
|Рамси Джакоб
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|2
|0.33
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.17
|Армстронг Адам
|1
|0.17
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.17
|Арибо Джо
|1
|0.17
|Лавия Ромео
|1
|0.17
|Перро Ромен
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Янг Эшли
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Камара Бубакар
|1
|0
|Конса Эзри
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4
Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3
Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 6
|14
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Брайтон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 9
|9
|9.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 18
|7
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|19.
|Эвертон
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|20.
|Лестер
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 2
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 4
|6
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 15
|3
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эвертон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Лестер
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|7
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6 (2)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|5
|Лидс
|Морено Родриго
|4 (1)
|Борнмут
|Смит Адам
|4
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|4
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|4
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|3
|Фулхэм
|Рид Бобби
|3
Прогнозы на матч Астон Вилла - Саутгемптон
Исход игры
Астон Вилла
66.7% (26)
Ничья
23.1% (9)
Саутгемптон
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
46.2% (18)
1:1 Ничья
17.9% (7)
1:0 Астон Вилла
10.3% (4)
0:1 Саутгемптон
7.7% (3)
0:0 Ничья
5.1% (2)
3:1 Астон Вилла
5.1% (2)
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