  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 39
Астон Вилла 66.7% (26)
X 23.1% (9)
Саутгемптон 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Саутгемптон
3.60
3.76
3.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Саутгемптон

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 1 0.17
Бэйли Леон 1 0.17
Ингс Дэнни 1 0.17
Буэндия Эмилиано 1 0.17
Соарес Дуглас 1 0.17
Рамси Джакоб 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 2 0.33
Уорд-Праус Джеймс 1 0.17
Армстронг Адам 1 0.17
Уокер-Питерс Кайл 1 0.17
Арибо Джо 1 0.17
Лавия Ромео 1 0.17
Перро Ромен 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Макгинн Джон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Янг Эшли 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Камара Бубакар 1 0
Конса Эзри 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4
Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3
Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 20 - 6 14
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4. Брайтон Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 0 2 8 - 8 12
6. Челси Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Ливерпуль Заявка 6 2 3 1 15 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 15 - 9 9
9. Лидс Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Фулхэм Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Ньюкасл Заявка 6 1 4 1 7 - 6 7
12. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Борнмут Заявка 6 2 1 3 5 - 18 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 1 3 2 3 - 4 6
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
17. Астон Вилла Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
18. Ноттингем Форест Заявка 6 1 1 4 4 - 14 4
19. Эвертон Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
20. Лестер Заявка 6 0 1 5 8 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 14 - 2 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Арсенал Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
5. Брентфорд Заявка 3 2 1 0 10 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Лидс Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
9. Фулхэм Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
10. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Ньюкасл Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Вулверхэмптон Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
13. Кристал Пэлас Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Борнмут Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
16. Саутгемптон Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
17. Ноттингем Форест Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
18. Эвертон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Лестер Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
20. Вест Хэм Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Брайтон Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 2 - 4 6
4. Тоттенхэм Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Манчестер Сити Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
7. Челси Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
8. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Борнмут Заявка 3 1 0 2 3 - 15 3
10. Ливерпуль Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Брентфорд Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эвертон Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Фулхэм Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16. Лидс Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
17. Вулверхэмптон Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Ноттингем Форест Заявка 3 0 1 2 1 - 9 1
19. Астон Вилла Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20. Лестер Заявка 3 0 0 3 5 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 7
Брентфорд Тони Айвен 6 (2)
Тоттенхэм Кейн Гарри 5
Лидс Морено Родриго 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Борнмут Смит Адам 4
Фулхэм Пальинья Жоау 4
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 4
Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 3
Фулхэм Рид Бобби 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Астон Вилла 66.7% (26)
    X 23.1% (9)
    Саутгемптон 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Саутгемптон
    3.60
    3.76
    3.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Астон Вилла - Саутгемптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    66.7% (26)
    Ничья
    23.1% (9)
    Саутгемптон
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    46.2% (18)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    1:0 Астон Вилла
    10.3% (4)
    0:1 Саутгемптон
    7.7% (3)
    0:0 Ничья
    5.1% (2)
    3:1 Астон Вилла
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Саутгемптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     