- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раков ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Шостак АртёмНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Волков АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Предеус ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Igor FrolovНападающий
-
Главный тренер: Серёжкин Дмитрий
История личных встреч
Коломна
Сатурн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Коломна
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Коломна - Химки-2 0:4 Балашиха - Коломна 0:1 Коломна - Знамя Ногинск 1:0 Сатурн - Коломна 3:0
СКА-2 Хабаровск - Коломна 3:0 Динамо Владивосток - Коломна 2:1 Коломна - Сатурн 1:0 Коломна - Арсенал-2 Тула 1:3 Зенит Пенза - Коломна 4:0 Коломна - Калуга 1:2 Факел-2 - Коломна 5:0 Сахалин - Коломна 3:2 Арсенал-2 Тула - Коломна 0:1 Коломна - Зенит Пенза 0:1 Калуга - Коломна 5:0 Коломна - Факел-2 1:3 Коломна - Сахалин 1:2 Металлург Видное - Коломна 1:4 Коломна - Пересвет Домодедово 3:2 Родина Москва - Коломна 7:0
Сатурн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит Пенза - Сатурн 2:2 Знамя Ногинск - Сатурн 1:2 Сатурн - Балашиха 4:0 Сатурн - Коломна 3:0
Сатурн - Химки-2 3:0 Сатурн - Калуга 0:4 Коломна - Сатурн 1:0 Сатурн - Знамя Труда 2:2 Сатурн - Рязань 3:1 Сатурн - Калуга 1:2 Факел-2 - Сатурн 0:1 Сахалин - Сатурн 2:0 Арсенал-2 Тула - Сатурн 2:2 Сатурн - Зенит Пенза 0:5 Калуга - Сатурн 1:0 Сатурн - Факел-2 5:1 Сатурн - Сахалин 0:2 Сатурн - Арсенал-2 Тула 5:1 Зенит Пенза - Сатурн 3:1 Сатурн - Квант 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Коломна 1:0 Сатурн
Исход игры
Коломна
32.3% (32)
Ничья
4% (4)
Сатурн
63.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (48)
Меньше
48.39% (45)
Обе команды забьют
Да
53.76% (50)
Нет
46.24% (43)
Популярный счёт
1:2 Сатурн
28.3% (28)
0:1 Сатурн
22.2% (22)
2:1 Коломна
16.2% (16)
1:0 Коломна
13.1% (13)
0:2 Сатурн
7.1% (7)
1:1 Ничья
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!