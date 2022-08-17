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РОССИЯ: Кубок

2022-2023
Коломна
1:0
Второй тайм
Сатурн
Прогнозы 99
Коломна 32.3% (32)
X 4% (4)
Сатурн 63.6% (63)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Коломна
Ничья
Сатурн
8.30
6.50
1.38
Все Коэффициенты
Коломна
Сатурн

История личных встреч

Коломна
Сатурн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛГ3П2
3:0
ТМК
1:0
ВЛРГ3П1
3:2
ВЛРГ3П1
3:0
К
0:3
К
2:1
К
0:1
ВДЗЗ
2:0
ВДЗЗ
1:0

Результаты последних матчей

Коломна
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Коломна - Химки-2 0:4 Балашиха - Коломна 0:1 Коломна - Знамя Ногинск 1:0 Сатурн - Коломна 3:0
СКА-2 Хабаровск - Коломна 3:0 Динамо Владивосток - Коломна 2:1 Коломна - Сатурн 1:0 Коломна - Арсенал-2 Тула 1:3 Зенит Пенза - Коломна 4:0 Коломна - Калуга 1:2 Факел-2 - Коломна 5:0 Сахалин - Коломна 3:2 Арсенал-2 Тула - Коломна 0:1 Коломна - Зенит Пенза 0:1 Калуга - Коломна 5:0 Коломна - Факел-2 1:3 Коломна - Сахалин 1:2 Металлург Видное - Коломна 1:4 Коломна - Пересвет Домодедово 3:2 Родина Москва - Коломна 7:0
Сатурн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Зенит Пенза - Сатурн 2:2 Знамя Ногинск - Сатурн 1:2 Сатурн - Балашиха 4:0 Сатурн - Коломна 3:0
Сатурн - Химки-2 3:0 Сатурн - Калуга 0:4 Коломна - Сатурн 1:0 Сатурн - Знамя Труда 2:2 Сатурн - Рязань 3:1 Сатурн - Калуга 1:2 Факел-2 - Сатурн 0:1 Сахалин - Сатурн 2:0 Арсенал-2 Тула - Сатурн 2:2 Сатурн - Зенит Пенза 0:5 Калуга - Сатурн 1:0 Сатурн - Факел-2 5:1 Сатурн - Сахалин 0:2 Сатурн - Арсенал-2 Тула 5:1 Зенит Пенза - Сатурн 3:1 Сатурн - Квант 2:1

Будет доступно позже.

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  • Второй тайм
  • 56'
    Закиров с правого края штрафной наносит удар в ближний угол, но попал в штангу. Чуть позже судья поднял флажок. Было "вне игры".
  • 55'
    Раков выполнял передачу с левого края в штрафную соперника, Ермаков сыграл на выходе. В высоченном прыжке ему удалось сферу забрать в перчатки.
  • 54'
    Царёв, кстати говоря, выступал за молодежную команду "Сатурна", но дорос до основной команды, и, как мы видим, вышел на футбольное поле.
  • Замена
    53'
    Еще одна замена в составе команды гостей. Царев вместо Галушкина на поле появился в составе раменчан.
  • Замена
    51'
    Михайличенко в составе гостей на поле появился. Неплюева также нам показали. Стало быть, и он на газоне оказался в стане команды из Раменского.
  • 50'
    Нужно, конечно же, пытаться отыграться гостевому коллективу. В этом случае команда переведет встречу в серию пенальти. Но до нее пока очень далеко.
  • 49'
    С фланга на фланг мяч на первых минутах второго тайма перекатывает "Сатурн". В атаке действовать пока не торопится команда из Раменского.
  • Желтая карточка
    47'
    Бондаренко получил у "Коломны" карточку желтого цвета. Упал он на газон в чужой штрафной, выпрашивая пенальти. Рефери на это не купился.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Свисток
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди у нас "Коломна". Отдохнем немного и вернемся на футбольный газон!
  • 44'
    Солидно в первом тайме действовала "Коломна" на всех участках футбольного поля. Как мне кажется, все же заслуженно ведут в счет хозяева.
  • Фол, нарушение
    42'
    Недовольства выражают фанаты "Коломны", поскольку одного из игроков их команды снесли на газон соперники. Больно тому. Игрок с трудом поднимается.
  • 41'
    Штрафной удар исполнили игроки хозяев. Последовала подача в штрафную "Сатурна", и отбивается коллектив из Раменского.
  • Желтая карточка
    40'
    Фролов получает карточку желтого цвета тем временем. Иван Бондаренко получил на газоне, но быстро поднялся с поля, как увидел карточку в руках рефери.
  • 38'
    Подходит к концу первый тайм нашего поединка. Пытается зацепиться за снаряд "Сатурн", но соперник уверенно держит мяч в обороне.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Интересно, что игроки "Коломны" на поле не особо активно отметили забитый мяч. Зато гремела скамейка запасных, где даже главный тренер команды порадовал активностью.
    • 36'
      Удачно играли и агрессивнее игроки "Сатурна" в первом тайме, но пропустили они неожиданный гол и теперь в роли догоняющих выступают.
    • 35'
      Интересно, что первый гол в сезоне Иванченко забивает в ворота соперника. 1:0, тем интереснее будет смотреть встречу в оставшееся игровое время.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИВАНЧЕНКО! 1:0!
      Просочился он в чужую штрафную, убрал мяч от двух соперников и на технику пробил в дальний правый угол! Красивый мяч Иван забивает!
    • 32'
      Лазарев получил удар по ногам сейчас. Слишком грубый фол. Удивительно, как снова рефери не показал желтую карточку нарушителю в этом эпизоде.
    • 31'
      Подустали, такое ощущение, футболисты "Коломны". Не так быстро они перемещаются по периметру поля. Далеко не все получается у хозяев встречи.
    • 29'
      Колотыгин не сумел выполнить передачу в центр штрафной. Его сбили в районе центрального круга. Рефери углядел в этой ситуации нарушение правил.
    • 28'
      Активнее сейчас мячом владеет "Сатурн". Команда гостей хочет забить гол в первом тайме и уйти на перерыв, ведя в счете.
    • 26'
      Да, пока сложно сказать, за счет чего кто-то из соперников сможет одержать победу. Пока без опасных атак оппоненты. Нам же хочется более активного футбола.
    • 25'
      Победитель этой встрече сыграет с "Рязанью" в битве регионов Кубка России. Гостевой будет эта игра для "Коломны" или "Сатурна". Матч в любом случае будет непростым.
    • 24'
      Да, +29 градусов в Коломне. Лето пока не отступает здесь, но на европейскую часть России осень придет совсем скоро. Ждать осталось недолго.
    • 22'
      Перерыв на водопой у нас тем временем возник. На улице жара, а именно поэтому у нас будет возникать подобные перерывы, чтобы соперники могли привести себя в порядок и пообщаться с наставниками.
    • 21'
      "Коломна" пыталась организовать атаку на ворота соперника, но подача в центр штрафной оставляла желать лучшего. Ничего интересного из этого не вышло.
    • 20'
      Ермаков сейчас сыграл на выходе, забрав сферу в перчатки. Уверенно он выхватил мяч после навеса в его штрафную. Уже не в первый раз.
    • Угловой
      18'
      Первый в матче угловой. На правом фланге заработали его футболисты "Сатурна". Судя по всему, будет подача в штрафную площадку.
    • Анонс
      17'
      Барнаульский "Темп" выигрывает у барнаульского "Динамо" сейчас в рамках 1/256 финала Кубка России. В той встрече стартовал первый тайм, и там команда хозяев ведет - 1:0.
    • 16'
      Юрьев фолит в атаке. Слишком активно он играл в отборе против соперника, явно завалив последнего на футбольный газон. Фол получился опасным.
    • 14'
      Еще одно активное действие от Иванченко, который выполнял прострельный пас с левого края в центр штрафной - на выходе вновь уверенно действовать вратарь.
    • 13'
      Иванченко выполнил прострельную передачу с правого фланга, и мяч прилетел точно в руки стоявшему на линии вратарской голкиперу.
    • 12'
      Юрьев выполнял передачу с левого края в центр штрафной - до снаряда добрался один из защитников, который вынес сферу подальше от рамки.
    • 10'
      Первые 10 минут отыграли соперники. Пока без опасных ударов обходятся оппоненты. Нет, разумеется, и забитых мячей в нашем поединке.
    • 9'
      Тяжеловато "Коломне" на первых минутах встречи. Соперник значительно активнее своего соперника. Команда активно перекатывает сферу с фланга на фланг, не позволяя сопернику завладеть снарядом.
    • 8'
      Вчера команда "Амкал" из Медийной лиги смогла выйти в следующий раунд Кубка России, преподнеся сюрприз всей футбольной стране. Сегодня у команды 2DROTS будет шанс отметиться таким же достижением.
    • Судья
      6'
      Марков упал на газон в чужой штрафной. Почему-то никто не среагировал на этот эпизод - ни боковой, ни главный арбитры. Встречу можно продолжать.
    • 5'
      Марков выполнял передачу на дальнюю штангу ворот соперника - навес был слишком сильным и неточным. Сферу потеряла атакующая команда.
    • 3'
      Активнее начали действовать "черно-белые". Они прессингуют оппонента и заставляют его ошибаться. При этом, до ударов по воротам дело не доходит.
    • Офсайд
      2'
      В офсайде оказались игроки гостевой команды. Активная атака последовала по правому флангу, и футболист "Сатурна" забрался во "вне игры".
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, ко неравнодушен к Кубку России по футболу. В рамках 1/256 финала турнира сойдутся лицом к лицу "Коломна" и "Сатурн". 

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 99
    Коломна 32.3% (32)
    X 4% (4)
    Сатурн 63.6% (63)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Коломна
    Ничья
    Сатурн
    8.30
    6.50
    1.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Коломна 1:0 Сатурн онлайн

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    Прогнозы на матч Коломна 1:0 Сатурн

    Исход игры
    Коломна
    32.3% (32)
    Ничья
    4% (4)
    Сатурн
    63.6% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (48)
    Меньше
    48.39% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    53.76% (50)
    Нет
    46.24% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Сатурн
    28.3% (28)
    0:1 Сатурн
    22.2% (22)
    2:1 Коломна
    16.2% (16)
    1:0 Коломна
    13.1% (13)
    0:2 Сатурн
    7.1% (7)
    1:1 Ничья
    3% (3)
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