С фланга на фланг мяч на первых минутах второго тайма перекатывает "Сатурн". В атаке действовать пока не торопится команда из Раменского.

Нужно, конечно же, пытаться отыграться гостевому коллективу. В этом случае команда переведет встречу в серию пенальти. Но до нее пока очень далеко.

Михайличенко в составе гостей на поле появился. Неплюева также нам показали. Стало быть, и он на газоне оказался в стане команды из Раменского.

Еще одна замена в составе команды гостей. Царев вместо Галушкина на поле появился в составе раменчан.

Царёв, кстати говоря, выступал за молодежную команду "Сатурна", но дорос до основной команды, и, как мы видим, вышел на футбольное поле.

Раков выполнял передачу с левого края в штрафную соперника, Ермаков сыграл на выходе. В высоченном прыжке ему удалось сферу забрать в перчатки.

Закиров с правого края штрафной наносит удар в ближний угол, но попал в штангу. Чуть позже судья поднял флажок. Было "вне игры".

Стартовал в нашем матче второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Бондаренко получил у "Коломны" карточку желтого цвета. Упал он на газон в чужой штрафной, выпрашивая пенальти. Рефери на это не купился.

Подходит к концу первый тайм нашего поединка. Пытается зацепиться за снаряд "Сатурн", но соперник уверенно держит мяч в обороне.

Фролов получает карточку желтого цвета тем временем. Иван Бондаренко получил на газоне, но быстро поднялся с поля, как увидел карточку в руках рефери.

Штрафной удар исполнили игроки хозяев. Последовала подача в штрафную "Сатурна", и отбивается коллектив из Раменского.

Недовольства выражают фанаты "Коломны", поскольку одного из игроков их команды снесли на газон соперники. Больно тому. Игрок с трудом поднимается.

Солидно в первом тайме действовала "Коломна" на всех участках футбольного поля. Как мне кажется, все же заслуженно ведут в счет хозяева.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:0. Впереди у нас "Коломна". Отдохнем немного и вернемся на футбольный газон!

37' Интересно, что игроки "Коломны" на поле не особо активно отметили забитый мяч. Зато гремела скамейка запасных, где даже главный тренер команды порадовал активностью.

36' Удачно играли и агрессивнее игроки "Сатурна" в первом тайме, но пропустили они неожиданный гол и теперь в роли догоняющих выступают.

35' Интересно, что первый гол в сезоне Иванченко забивает в ворота соперника. 1:0, тем интереснее будет смотреть встречу в оставшееся игровое время.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИВАНЧЕНКО! 1:0!

Просочился он в чужую штрафную, убрал мяч от двух соперников и на технику пробил в дальний правый угол! Красивый мяч Иван забивает!

32' Лазарев получил удар по ногам сейчас. Слишком грубый фол. Удивительно, как снова рефери не показал желтую карточку нарушителю в этом эпизоде.

31' Подустали, такое ощущение, футболисты "Коломны". Не так быстро они перемещаются по периметру поля. Далеко не все получается у хозяев встречи.

29' Колотыгин не сумел выполнить передачу в центр штрафной. Его сбили в районе центрального круга. Рефери углядел в этой ситуации нарушение правил.

28' Активнее сейчас мячом владеет "Сатурн". Команда гостей хочет забить гол в первом тайме и уйти на перерыв, ведя в счете.

26' Да, пока сложно сказать, за счет чего кто-то из соперников сможет одержать победу. Пока без опасных атак оппоненты. Нам же хочется более активного футбола.