  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Кристиансунд
2:1
Перерыв
Викинг
0'
1:0
17' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
40' Пенальти
Трипич Златко
2:1
42' Гол
Мумбанья Фарис

Ход матча

17'
Мумбанья Фарис
(Ульвестад Дан Петер)
1:0
40'
1:1
Трипич Златко
42'
Мумбанья Фарис
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Викинг
2.95
3.64
4.54
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
29
Мумбанья
Фарис
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
7
Торстейнбё
Фредерик
29
Свеннсен
Сандер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
Кристиансунд
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Викинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Т
2:1
ТМК
4:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
3:5
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.3
Мумбанья Фарис 2 0.1
Хопмарк Андреас 2 0.1
Диоп Амиду 2 0.1
Нилсен Снорре 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.4
Себулонсен Себастьян 4 0.2
Трипич Златко 4 (1) 0.2
Кабран Кевин 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (1) 0.1
Лёкберг Кристоффер 2 0.1
Танген Харальд 1 0.05
Сольбаккен Маркус 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Хауген Херман 1 0.05
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.05
Edvin Austboe 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.05
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Веватне Вильяр 2 0
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
20%
2
13%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
3
15%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
4
21%
4
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
7
37%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

16
32
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
13%
3
9%
1-15
5
31%
4
13%
16-30
1
6%
3
9%
31-45
3
19%
2
6%
46-60
2
13%
10
31%
61-75
3
19%
10
31%
76-90

Пропущено

38
28
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 13
4
11%
3
11%
1-15
6
16%
7
25%
16-30
8
21%
3
11%
31-45
11
29%
6
21%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
6
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Викинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 20 10 7 3 41 - 27 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 0:1 20 8 5 7 32 - 29 29
7. Викинг 1:2 20 8 5 7 34 - 29 29
8. Тромсё 1:0 20 6 9 5 28 - 33 27
9. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 2:1 20 2 4 14 18 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Тромсё 1:0 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
6. Стрёмсгодсет 0:1 10 6 2 2 23 - 14 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 1:2 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 2:1 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 1:2 10 3 2 5 17 - 21 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 0:1 10 2 3 5 9 - 15 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:0 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 2:1 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с точки!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Викинг
2.95
3.64
4.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 2:1 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристиансунд
Викинг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 