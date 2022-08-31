Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

42' Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!

40' Г О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с точки!

17' Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!