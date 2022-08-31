  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 3516
Кристиансунд
2:1
Конец матча
Викинг
0'
1:0
17' Гол
Мумбанья Фарис
1:1
40' Пенальти
Трипич Златко
2:1
42' Гол
Мумбанья Фарис
72' Желтая карточка
Диоп Амиду
90'+6

Ход матча

17'
Мумбанья Фарис
(Ульвестад Дан Петер)
1:0
40'
1:1
Трипич Златко
42'
Мумбанья Фарис
(Ярл Себастиан)
2:1
66'
 
Траоре Маи
Daniel Seland Karlsbakk
72'
Диоп Амиду
 
76'
Аскар Армин
Нилсен Снорре
 
76'
 
Edvin Austboe
Торстейнбё Фредерик
76'
Гйесдал Хенрик
Мумбанья Фарис
 
83'
 
Сандберг Никлас
Бьёрсхоль Сондре
83'
 
Кабран Кевин
Свеннсен Сандер
83'
 
Танген Харальд
Сольбаккен Маркус
84'
Хрупалла Павел
Бюэ Бендик
 
89'
Каллудра Лиридон
Исаксен Йеспер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Макдермот
Шон
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
18
Ярл
Себастиан
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
13
Бюэ
Бендик
29
Мумбанья
Фарис
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
7
Торстейнбё
Фредерик
29
Свеннсен
Сандер
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
10
Трипич
Златко
Кристиансунд
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Викинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Т
2:1
ТМК
4:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
3:5
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.3
Мумбанья Фарис 2 0.1
Хопмарк Андреас 2 0.1
Диоп Амиду 2 0.1
Нилсен Снорре 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.4
Себулонсен Себастьян 4 0.2
Трипич Златко 4 (1) 0.2
Кабран Кевин 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (1) 0.1
Лёкберг Кристоффер 2 0.1
Танген Харальд 1 0.05
Сольбаккен Маркус 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Хауген Херман 1 0.05
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.05
Edvin Austboe 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.05
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Веватне Вильяр 2 0
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Пропущено

20
22
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
27%
76-90

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
7
37%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

18
33
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
11%
3
9%
1-15
6
33%
4
12%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
2
11%
10
30%
61-75
3
17%
10
30%
76-90

Пропущено

39
30
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
8
27%
16-30
9
23%
4
13%
31-45
11
28%
6
20%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
6
15%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Викинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 20 15 3 2 43 - 18 48
2. Будё-Глимт 20 12 5 3 52 - 22 41
3. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
4. Русенборг 20 10 7 3 41 - 27 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 20 8 5 7 32 - 29 29
7. Викинг 20 8 5 7 34 - 29 29
8. Тромсё 20 6 9 5 28 - 33 27
9. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 20 2 4 14 18 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 10 5 5 0 31 - 10 20
6. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 7 2 0 16 - 7 23
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 10 3 2 5 17 - 21 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с точки!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кристиансунд 2:1 Викинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     