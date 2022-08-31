Стадион: Кристиансунд Зрители: 3516
2:1
Конец матча
0'
1:0
17' ГолМумбанья Фарис
1:1
40' ПенальтиТрипич Златко
2:1
42' ГолМумбанья Фарис
72' Желтая карточкаДиоп Амиду
90'+6
Ход матча
17'
40'
1:1
42'
2:1
72'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 David Agbo
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Кристиансунд
Викинг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.3
|Мумбанья Фарис
|2
|0.1
|Хопмарк Андреас
|2
|0.1
|Диоп Амиду
|2
|0.1
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Муколли Агон
|1
|0.05
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Виллиамсен Макс
|1
|0.05
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.4
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.2
|Трипич Златко
|4 (1)
|0.2
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Траоре Маи
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.1
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.1
|Танген Харальд
|1
|0.05
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Хауген Херман
|1
|0.05
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.05
|Edvin Austboe
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Пропущено
20
22
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
6
27%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
3
15%
6
27%
76-90
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
2
12%
16-30
1
17%
2
12%
31-45
2
33%
2
12%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
1
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
2
25%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
7
37%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
18
33
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
2
11%
3
9%
1-15
6
33%
4
12%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
2
11%
10
30%
61-75
3
17%
10
30%
76-90
Пропущено
39
30
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 14
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
8
27%
16-30
9
23%
4
13%
31-45
11
28%
6
20%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
6
15%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Викинг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|2.
|Будё-Глимт
|20
|12
|5
|3
|52 - 22
|41
|3.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|4.
|Русенборг
|20
|10
|7
|3
|41 - 27
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|20
|8
|5
|7
|32 - 29
|29
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|8.
|Тромсё
|20
|6
|9
|5
|28 - 33
|27
|9.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|20
|2
|4
|14
|18 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|5.
|Будё-Глимт
|10
|5
|5
|0
|31 - 10
|20
|6.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|17 - 21
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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