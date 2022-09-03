Стадион: Аспмира Стадион
1:4
Второй тайм: 89'
0'
15' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
31' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
0:1
38' ГолКоса Маркус Андреас
1:1
45' ГолАмундсен Исак
1:2
45' ГолБрейвик Эмиль
55' Желтая карточкаМугиша Джоэл
1:3
68' ГолКоса Маркус Андреас
71' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
1:4
84' ГолБрюнхильдсен Ола
Ход матча
15'
38'
45'
1:1
45'
55'
68'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Будё-Глимт
Мольде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед
23 матча
30.4%
13%
56.6%
7 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|19 (3)
|0.9
|Ветлесен Уго
|8
|0.38
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.29
|Салтнес Ульрик
|5
|0.24
|Эспейор Рунар
|5
|0.24
|Мугиша Джоэл
|2
|0.1
|Амундсен Исак
|2
|0.1
|Вембангомо Брис
|1
|0.05
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|Сёрли Сондре
|1
|0.05
|Мо Бреде
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|7 (1)
|0.33
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|6
|0.29
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.24
|Линнес Мартин
|4
|0.19
|Эйкрем Магнус
|3
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.14
|Зехнини Рафик
|2
|0.1
|Брейвик Эмиль
|1
|0.05
|Kristian Eriksen
|1
|0.05
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.05
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.05
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.05
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|7
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хансен Беньямин
|2
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
9
29%
29%
5
33%
31-45
2
6%
5
33%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
3
14%
6
24%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
6
27%
3
12%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
53
40
25 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
1 Не забивали 2
6
11%
7
18%
1-15
5
9%
5
13%
16-30
14
26%
8
20%
31-45
3
6%
9
23%
46-60
12
23%
6
15%
61-75
13
25%
5
13%
76-90
Пропущено
21
21
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
5
24%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
6
29%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1
Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4:1
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|3.
|Будё-Глимт
|1:4
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|4.
|Русенборг
|20
|10
|7
|3
|41 - 27
|37
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|20
|8
|5
|7
|32 - 29
|29
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|34 - 29
|29
|8.
|Тромсё
|20
|6
|9
|5
|28 - 33
|27
|9.
|Одд
|20
|7
|3
|10
|21 - 34
|24
|10.
|Хам-Кам
|20
|4
|11
|5
|24 - 24
|23
|11.
|Хёугесунн
|20
|6
|4
|10
|29 - 32
|22
|12.
|Олесунн
|20
|5
|7
|8
|21 - 30
|22
|13.
|Саннефьёрд
|20
|6
|4
|10
|33 - 44
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|20
|6
|1
|13
|33 - 40
|19
|15.
|Дьерв
|20
|4
|2
|14
|14 - 46
|14
|16.
|Кристиансунд
|20
|2
|4
|14
|18 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4:1
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|2.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|3.
|Русенборг
|9
|7
|2
|0
|20 - 8
|23
|4.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|5.
|Будё-Глимт
|1:4
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|6.
|Стрёмсгодсет
|10
|6
|2
|2
|23 - 14
|20
|7.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Хёугесунн
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|11.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|12.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|14 - 18
|12
|14.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4:1
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|1:4
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|10
|5
|0
|5
|16 - 19
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|17 - 21
|11
|9.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|11.
|Олесунн
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|10
|0
|6
|4
|9 - 19
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|9
|0
|1
|8
|5 - 28
|1
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