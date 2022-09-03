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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Будё-Глимт
1:4
Конец матча
Мольде
0'
15' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
31' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
0:1
38' Гол
Коса Маркус Андреас
1:1
45' Гол
Амундсен Исак
1:2
45' Гол
Брейвик Эмиль
55' Желтая карточка
Мугиша Джоэл
1:3
68' Гол
Коса Маркус Андреас
71' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
1:4
84' Гол
Брюнхильдсен Ола
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
7
Пеллегрино
Амаль
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
Будё-Глимт
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Мольде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

23 матча

30.4%
13%
56.6%
7 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
26.1%
52.2%
5 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Т
3:1
К
0:1
Т
0:2
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 19 (3) 0.9
Ветлесен Уго 8 0.38
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.29
Салтнес Ульрик 5 0.24
Эспейор Рунар 5 0.24
Мугиша Джоэл 2 0.1
Амундсен Исак 2 0.1
Вембангомо Брис 1 0.05
Сольбаккен Ола 1 0.05
Сёрли Сондре 1 0.05
Мо Бреде 1 0.05
Сампстед Альфонс 1 0.05
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 7 (1) 0.33
Грёдем Магнус 7 (1) 0.33
Коса Маркус Андреас 6 0.29
Брюнхильдсен Ола 5 0.24
Линнес Мартин 4 0.19
Эйкрем Магнус 3 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.14
Зехнини Рафик 2 0.1
Брейвик Эмиль 1 0.05
Kristian Eriksen 1 0.05
Кнутсон Эрлинг 1 0.05
Хуссейн Эцаз 1 0.05
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.05
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хаген Элиас 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Сери Яфет 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 7 0
Хауган Эйрик 5 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хансен Беньямин 2 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
19
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
3
9%
1
5%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
10
31%
7
37%
31-45
2
6%
5
26%
46-60
7
22%
3
16%
61-75
7
22%
3
16%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
3
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 10
3
14%
6
24%
1-15
2
9%
5
20%
16-30
5
23%
3
12%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
5
23%
4
16%
61-75
6
27%
3
12%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

54
44
26 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
1 Не забивали 2
6
11%
7
16%
1-15
5
9%
5
11%
16-30
15
28%
10
23%
31-45
3
6%
9
20%
46-60
12
22%
7
16%
61-75
13
24%
6
14%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
5
23%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
4
16%
6
27%
61-75
6
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5
Мольде
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1
Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 20 10 7 3 41 - 27 37
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 20 8 5 7 32 - 29 29
7. Викинг 20 8 5 7 34 - 29 29
8. Тромсё 20 6 9 5 28 - 33 27
9. Одд 20 7 3 10 21 - 34 24
10. Хам-Кам 20 4 11 5 24 - 24 23
11. Хёугесунн 20 6 4 10 29 - 32 22
12. Олесунн 20 5 7 8 21 - 30 22
13. Саннефьёрд 20 6 4 10 33 - 44 22
14. Сарпсборг-08 20 6 1 13 33 - 40 19
15. Дьерв 20 4 2 14 14 - 46 14
16. Кристиансунд 20 2 4 14 18 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
2. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
3. Русенборг 9 7 2 0 20 - 8 23
4. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
6. Стрёмсгодсет 10 6 2 2 23 - 14 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
10. Хёугесунн 10 4 2 4 17 - 16 14
11. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
12. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Одд 10 4 0 6 14 - 18 12
14. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
15. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
16. Кристиансунд 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 10 5 0 5 16 - 19 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Викинг 10 3 2 5 17 - 21 11
9. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 13 9
10. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
11. Олесунн 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 10 0 6 4 9 - 19 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 9 0 1 8 5 - 28 1
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Брейвик Эмиль бьет в цель!
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