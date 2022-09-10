Стадион: Sandefjord Arena
1:3
Конец матча
0'
1:0
26' ГолФло Фредрик
1:1
38' ГолОвусу Соломон
44' Желтая карточкаDennis Gjengaar
1:2
47' ГолDennis Gjengaar
1:3
52' ГолDennis Gjengaar
61' Желтая карточкаВега Дейвер
65' Желтая карточкаРууд Эспен
69' Желтая карточкаХокенстад Матс
74' Желтая карточкаАйер Кинин
90'+10
Ход матча
26'
1:0
38'
44'
47'
1:2
52'
61'
65'
69'
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
23
Айер
Кинин
19
Ордагич
Амер
10
Вега
Дейвер
28
Эррайс
Руфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
28 Эррайс РуфоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Саннефьёрд
Одд
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.5
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.36
|Айер Кинин
|3
|0.14
|Вега Дейвер
|2
|0.09
|Ньенету Франклин
|2
|0.09
|Хокенстад Матс
|2
|0.09
|Jesper Taaje
|2
|0.09
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Фло Фредрик
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Маркманруд Ларс
|1
|0.05
|Ian Smeulers
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|7 (1)
|0.32
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.27
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.14
|Йоргенсен Филип
|2
|0.09
|Dennis Gjengaar
|2
|0.09
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.05
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Диоманде Адама
|1
|0.05
|Овусу Соломон
|1
|0.05
|Abel William Stensrud
|1
|0.05
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Ian Smeulers
|4
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Вега Дейвер
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Винбо Альбин
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
7
33%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
5
50%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
12%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
7
28%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
12%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Забито
38
27
21 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
9
24%
4
15%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
2
5%
9
33%
46-60
9
24%
4
15%
61-75
6
16%
3
11%
76-90
Пропущено
47
35
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
7
15%
6
17%
1-15
2
4%
6
17%
16-30
9
19%
6
17%
31-45
12
26%
7
20%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
9
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3
Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Лиллестрём
|2:0
|22
|13
|5
|4
|39 - 20
|44
|3.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Одд
|22
|9
|3
|10
|26 - 36
|30
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|22
|8
|5
|9
|33 - 33
|29
|9.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|22
|6
|4
|12
|35 - 50
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|2:0
|11
|8
|2
|1
|20 - 4
|26
|2.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|3.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|4.
|Волеренга
|10
|7
|1
|2
|19 - 10
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|2:0
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|6.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|7.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|8.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|19
|3
|4
|2.
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11
|0
|5
|3.
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|11
|2
|5
|4.
|Хёугесунн
|Ндур Алиун
|9
|1
|4
|5.
|Викинг
|Бериша Ветон
|8
|3
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|2.
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|5
|1
|3.
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|4.
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|3
|2
|5.
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|6
|0