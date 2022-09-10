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Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион:
Саннефьёрд
1:3
Конец матча
Одд
0'
1:0
26' Гол
Фло Фредрик
1:1
38' Гол
Овусу Соломон
44' Желтая карточка
Dennis Gjengaar
1:2
47' Гол
Dennis Gjengaar
1:3
52' Гол
Dennis Gjengaar
61' Желтая карточка
Вега Дейвер
65' Желтая карточка
Рууд Эспен
69' Желтая карточка
Хокенстад Матс
74' Желтая карточка
Айер Кинин
90'+10
1
Стуревик
Якоб
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
21
Фло
Фредрик
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
25
Эгели
Ветле
Валле
19
Ордагич
Амер
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
28
Эррайс
Руфо
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
24
Dennis
Gjengaar
15
Ингебритсен
Микаэль
8
Евтович
Милан
Саннефьёрд
4-3-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Одд

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

Т
0:1
ТМК
2:0
Т
0:0
Т
2:3
ТМК
0:0
Т
1:1
Т
1:2
К
1:1
Т
1:1
Т
5:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
4:3
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.5
Тветер Александер Рууд 8 0.36
Айер Кинин 3 0.14
Вега Дейвер 2 0.09
Ньенету Франклин 2 0.09
Хокенстад Матс 2 0.09
Jesper Taaje 2 0.09
Янсен Квинт 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Фло Фредрик 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Маркманруд Ларс 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 7 (1) 0.32
Леуритсен Тобиас 6 0.27
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 2 0.09
Dennis Gjengaar 2 0.09
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Бьортуфт Один Лурас 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Диоманде Адама 1 0.05
Овусу Соломон 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 4 0
Ian Smeulers 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Винбо Альбин 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 5 0
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Dennis Gjengaar 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
7
33%
0
0%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
5
50%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
12%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
20%
5
29%
29%
31-45
7
28%
2
12%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
2
12%
4
24%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
18%
3
17%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Забито

38
27
21 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
9
24%
4
15%
1-15
6
16%
4
15%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
2
5%
9
33%
46-60
9
24%
4
15%
61-75
6
16%
3
11%
76-90

Пропущено

47
35
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
7
15%
6
17%
1-15
2
4%
6
17%
16-30
9
19%
6
17%
31-45
12
26%
7
20%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
9
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5
Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4
Одд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3
Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 2:0 22 13 5 4 39 - 20 44
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Стрёмсгодсет 0:2 22 8 5 9 33 - 33 29
9. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 2:0 11 8 2 1 20 - 4 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 0:2 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 2:0 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
6. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
7. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
8. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 11 2 3 6 9 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 19 3 4
2. Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 0 5
3. Русенборг Сэтер Оле Кристиан 11 2 5
4. Хёугесунн Ндур Алиун 9 1 4
5. Викинг Бериша Ветон 8 3 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мольде Маннсверк Сиверт 7 0
2. Дьерв Фернандес Леандро II 5 1
3. Одд Бьортуфт Один Лурас 3 2
4. Сарпсборг-08 Скиппер Антон 3 2
5. Олесунн Чанаджия Дарио 6 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Dennis Gjengaar бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Dennis Gjengaar получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Овусу Соломон бьет в цель!
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Фло Фредрик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 1:3 Одд онлайн

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