Стадион: Арена Львов
Ход матча
34'
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
25
Белый
Максим
96
Слюсар
Денис
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
25 Белый МаксимЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кучук Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Костик ОрестВратарь
-
14 Кныш ДанилоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|1
|0
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|1
|0
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2
Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1
Металлист
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1
Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1 Кривбасс - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Краматорск - Металлист 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Рух Львов
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Металлист
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заря
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Колос Ковалёвка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рух Львов
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ворскла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Металлист
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Металлист-1925
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верес
|0
|-
|0
|16.
|Черноморец Од
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Металлист
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Металлист-1925
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Черноморец Од
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ингулец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Александрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рух Львов
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Рух Львов 0:0 Металлист
Исход игры
Рух Львов
38.9% (42)
Ничья
33.3% (36)
Металлист
27.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
53.33% (56)
Нет
46.67% (49)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
27.8% (30)
1:1 Ничья
27.8% (30)
1:2 Металлист
14.8% (16)
0:1 Металлист
5.6% (6)
2:1 Рух Львов
5.6% (6)
0:2 Металлист
4.6% (5)
2:0 Рух Львов
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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