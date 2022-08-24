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Украина: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Рух Львов
 
Прерван
Металлист

Ход матча

32'
 
Каплиенко Александр
34'
Marko Sapuha
 
37'
0:1
Yevgen Pidlepenets
41'
Климчук Юрий
1:1
Прогнозы 108
Рух Львов 38.9% (42)
X 33.3% (36)
Металлист 27.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Металлист
2.48
3.14
2.98
Все Коэффициенты
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
25
Белый
Максим
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
6
Довгий
Алексей
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
24
Федорив
Виталий
2
Oleksandr
Mizyuk
26
Каплиенко
Александр
8
Панасенко
Сергей
6
Ралюченко
Андрей
12
Yevgen
Pidlepenets
11
Картушов
Егор
29
Танковский
Вячеслав
7
Коркишко
Дмитрий
Рух Львов
Металлист

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 1 INF
Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yevgen Pidlepenets 1 INF

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 1 0
Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 1 0

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2
Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1
Металлист
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1
Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1 Металлист - Нива Тернополь 2:1 Кривбасс - Металлист 0:5 Металлист - Полесье 1:1 Краматорск - Металлист 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рух Львов 0 0 0 0 1 - 1 0
7. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Металлист 0 0 0 0 1 - 1 0
10. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заря 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Колос Ковалёвка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Шахтёр Донецк 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ворскла 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Металлист 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рух Львов 0 0 0 0 1 - 1 0
14. Металлист-1925 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верес 0 - 0
16. Черноморец Од 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Металлист-1925 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Черноморец Од 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Минай 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ингулец 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Александрия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Металлист 0 0 0 0 1 - 1 0
9. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Днепр-1 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рух Львов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заря 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кривбасс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Ворскла 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Климчук Юрий бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Yevgen Pidlepenets бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Marko Sapuha получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Каплиенко Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 108
Рух Львов 38.9% (42)
X 33.3% (36)
Металлист 27.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
Металлист
2.48
3.14
2.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рух Львов - Металлист онлайн

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Прогнозы на матч Рух Львов - Металлист

Исход игры
Рух Львов
38.9% (42)
Ничья
33.3% (36)
Металлист
27.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
25.71% (27)
Меньше
74.29% (78)
Обе команды забьют
Да
53.33% (56)
Нет
46.67% (49)
Популярный счёт
1:0 Рух Львов
27.8% (30)
1:1 Ничья
27.8% (30)
1:2 Металлист
14.8% (16)
0:1 Металлист
5.6% (6)
2:1 Рух Львов
5.6% (6)
0:2 Металлист
4.6% (5)
2:0 Рух Львов
4.6% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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Рух Львов
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