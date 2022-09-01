Стадион: АФАС Зрители: 14945
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаДе Вит Дани
0:1
54' ГолМаркес Иван
1:1
57' ГолОдгор Йенс
90' Желтая карточкаБрюин Джорди
90'+7
Ход матча
31'
54'
0:1
57'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
28
Ван
Рой
Барт
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
34 Mees de Wit
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|2 (1)
|0.5
|Класи Йорди
|1
|0.25
|Де Вит Дани
|1
|0.25
|Одгор Йенс
|1
|0.25
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.25
|Керкез Милош
|1
|0.25
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
|Лахдо Майкель
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|1
|0.25
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.25
|Брюин Джорди
|1
|0.25
|Маркес Иван
|1
|0.25
|Тавшан Элаис
|1
|0.25
|Ibrahim Cissoko
|1
|0.25
|Шоне Лассе
|0
|0
|Маркеш Педру
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3
АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3
Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|22 - 5
|12
|2.
|Аякс
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|3.
|Фейеноорд
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|АЗ Алкмаар
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Твенте
|4
|3
|0
|1
|8 - 1
|9
|6.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|7.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 11
|6
|8.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Камбюр
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Эммен
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|13.
|Волендам
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Ваалвейк
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Утрехт
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|16.
|Витесс
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Эммен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|9.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|15.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 3
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Камбюр
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 9
|1
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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