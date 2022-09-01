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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 14945
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
31' Желтая карточка
Де Вит Дани
0:1
54' Гол
Маркес Иван
1:1
57' Гол
Одгор Йенс
90' Желтая карточка
Брюин Джорди
90'+7

Ход матча

31'
Де Вит Дани
 
54'
0:1
Маркес Иван
(Таннан Уссама)
57'
Одгор Йенс
(Хацидиакос Пантелис)
1:1
69'
 
Брюин Джорди
Маркеш Педру
76'
 
Димата Ландри
Тавшан Элаис
79'
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
 
79'
Лахдо Майкель
Ван Бредероде Мирон
 
83'
Бараси Юсуф
Одгор Йенс
 
83'
 
Вердонк Калвин
Дуэлунд Миккель
87'
Mees de Wit
Керкез Милош
 
90'
 
Брюин Джорди

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
7
Одгор
Йенс
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
5
Крамер
Йорис
16
Эль-Каруани
Суфьян
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
20
Шоне
Лассе
10
Дуэлунд
Миккель
9
Маркеш
Педру
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-1-4-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.5
Класи Йорди 1 0.25
Де Вит Дани 1 0.25
Одгор Йенс 1 0.25
Ван Бредероде Мирон 1 0.25
Керкез Милош 1 0.25
Витри Аслак Фонн 0 0
Хацидиакос Пантелис 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 1 0.25
Дуэлунд Миккель 1 0.25
Брюин Джорди 1 0.25
Маркес Иван 1 0.25
Тавшан Элаис 1 0.25
Ibrahim Cissoko 1 0.25
Шоне Лассе 0 0
Маркеш Педру 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 1 0
Керкез Милош 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Тавшан Элаис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3
АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3
Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 22 - 5 12
2. Аякс 4 4 0 0 12 - 3 12
3. Фейеноорд 4 3 1 0 10 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Твенте 4 3 0 1 8 - 1 9
6. Херенвен 4 2 2 0 6 - 1 8
7. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 11 6
8. Гронинген 4 1 2 1 5 - 9 5
9. НЕК Неймеген 4 1 2 1 6 - 4 5
10. Камбюр 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Спарта Роттердам 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Эммен 4 1 1 2 5 - 11 4
13. Волендам 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Ваалвейк 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Утрехт 4 0 2 2 4 - 7 2
16. Витесс 4 0 1 3 5 - 14 1
17. Гоу Эхед Иглс 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Фортуна Ситтард 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Твенте 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
4. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Эммен 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Гронинген 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
9. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Ваалвейк 2 0 1 1 2 - 3 1
12. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
15. Спарта Роттердам 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 6 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
2. ПСВ 2 2 0 0 11 - 3 6
3. Фейеноорд 2 2 0 0 6 - 2 6
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Камбюр 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Эксельсиор 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Утрехт 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
14. Волендам 2 0 1 1 3 - 9 1
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14945 болельщиков
  • 97'
    АЗ Алкмаар не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 63%, НЕК Неймеген: 37%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 96'
    АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Брюин Джорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Силлессен Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Ван Рой Барт успешно блокирует удар.
    • 91'
      Юсуф Бараси нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Де Вит Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 НЕК Неймеген онлайн

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