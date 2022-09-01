Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Юсуф Бараси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Юсуф Бараси нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Оооо... вот это был удар! Юсуф Бараси должен был забить с этой позиции.

90' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Milos Kerkez получил травму и заменен. Меес де Вит выходит на поле.

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Таннан Уссама наказан за толчок Milos Kerkez

86' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Эвьен Хэкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

85' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

84' Milos Kerkez задерживает мяч рукой

84' Матч возобновлен

83' Тактическая замена. Одгор Йенс уходит с поля и его заменяет Юсуф Бараси

82' Таннан Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Оооо... вот это был удар! Сугавара Юкинари должен был забить с этой позиции.

82' Сугавара Юкинари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Сугавара Юкинари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Хорошую попытку сделал Milos Kerkez. Удар в створ, но вратарь начеку

78' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Рейндерс Тиджани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Класи Йорди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Де Вит Дани пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

71' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Milos Kerkez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хорошую попытку сделал Рейндерс Тиджани . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Хацидиакос Пантелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

65' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

63' Ван Бредероде Мирон пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

62' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Хацидиакос Пантелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

61' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хацидиакос Пантелис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Г О О О О Л - Одгор Йенс наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

56' Де Вит Дани пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

55' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Команда НЕК Неймеген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

52' Эвьен Хэкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

51' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля