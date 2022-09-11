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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022


Стадион:
Лахти
0:0
Первый тайм: 42'
Хака
0'
26' Желтая карточка
Артур Джуд
27' Желтая карточка
Клинга Матти
30' Желтая карточка
Чарльз Джеффри
38' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо

Ход матча

26'
 
Артур Джуд
27'
Клинга Матти
 
30'
Чарльз Джеффри
 
38'
Пирттийоки Юхо
 
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Хака
4.22
4.00
2.08
Все Коэффициенты
31
Тиайнен
Йоона
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
22
Хертси
Лооренц
14
Саланович
Деннис
8
Клинга
Матти
10
Вирта
Эмели
7
Зекири
Альтин
99
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
20
Малундама
Хенри
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
17
Лайне
Янне-Пекка
13
Мастокангас
Элиас
9
Эрвин
Ли
Лахти
Хака

История личных встреч

Лахти
Хака

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.14
Пеннинкангас Теему 3 0.14
Чарльз Джеффри 3 0.14
Канджи Макумба 3 (2) 0.14
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Хертси Лооренц 1 0.05
Клинга Матти 1 0.05
Пирттийоки Юхо 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Berat Koese 1 0.05
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 14 (3) 0.64
Stavros Zarokostas 7 0.32
Роджерсон Логан 4 0.18
Мастокангас Элиас 2 0.09
Лайне Янне-Пекка 2 0.09
Ойала Саломо 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Артур Джуд 1 0.05
Де Лукас Луии 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 10 0
Вирта Эмели 7 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Мемола Хюсен 6 0
Пирттийоки Юхо 2 1
Чарльз Джеффри 2 1
Адеми Альбион 3 0
Кабаши Ариан 3 0
Хейнонен Артту 3 0
Энрике Алан 1 1
Martinos Christofi 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Хертси Лооренц 1 0
Регеро Антонио 1 0
Саланович Деннис 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stavros Zarokostas 5 0
Фриберг Никлас 4 0
Де Лукас Луии 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Артур Джуд 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
17 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
3
19%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
3
60%
4
25%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
4
22%
4
19%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
4
19%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
6
32%
76-90

Пропущено

25
17
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
35
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 4
1
6%
3
9%
1-15
3
17%
7
20%
16-30
2
11%
3
9%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
9
50%
10
29%
76-90

Пропущено

43
38
17 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
7
16%
6
16%
1-15
5
12%
6
16%
16-30
5
12%
10
26%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
23%
5
13%
61-75
9
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3
Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2
Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 22 15 4 3 33 - 17 49
2. КуПС 0:0 22 13 6 3 35 - 16 45
3. Хонка 0:1 22 12 5 5 44 - 20 41
4. Хака 0:0 22 10 5 7 35 - 38 35
5. Оулу 2:1 22 9 6 7 32 - 32 33
6. Интер Турку 1:0 22 9 4 9 37 - 28 31
7. СЯК Сейнайоки 0:2 22 9 4 9 29 - 32 31
8. Ильвес 0:1 22 6 6 10 30 - 36 24
9. Мариехамн 2:0 22 6 6 10 25 - 33 24
10. ВПС 0:0 22 6 5 11 39 - 35 23
11. Лахти 0:0 22 4 7 11 19 - 42 19
12. ХИФК 1:2 22 1 6 15 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 11 8 3 0 22 - 6 27
2. ХИК 1:0 11 8 1 2 19 - 12 25
3. Хонка 0:1 11 7 3 1 28 - 9 24
4. Хака 0:0 11 7 2 2 19 - 17 23
5. СЯК Сейнайоки 0:2 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 2:1 11 5 4 2 14 - 15 19
7. Мариехамн 2:0 11 4 4 3 15 - 16 16
8. Интер Турку 1:0 11 4 3 4 18 - 13 15
9. Ильвес 0:1 11 4 0 7 14 - 20 12
10. ВПС 0:0 11 1 4 6 13 - 17 7
11. Лахти 0:0 11 1 4 6 5 - 18 7
12. ХИФК 1:2 11 0 1 10 4 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 11 7 3 1 14 - 5 24
2. КуПС 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
3. Хонка 0:1 11 5 2 4 16 - 11 17
4. Интер Турку 1:0 11 5 1 5 19 - 15 16
5. ВПС 0:0 11 5 1 5 26 - 18 16
6. Оулу 2:1 11 4 2 5 18 - 17 14
7. Лахти 0:0 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Хака 0:0 11 3 3 5 16 - 21 12
9. Ильвес 0:1 11 2 6 3 16 - 16 12
10. СЯК Сейнайоки 0:2 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Мариехамн 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 1:2 11 1 5 5 11 - 20 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 17 (2)
ВПС kalle Multanen 12 (5)
КуПС Вяйринен Тим 12 (2)
Хонка Agon Sadiku 10
Ильвес Пеннанен Петтери 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 10
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Мариехамн De 1 6
Мариехамн Ниссинен Йири 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Хака
4.22
4.00
2.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лахти 0:0 Хака онлайн

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