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Финляндия: Вейккауслига
2022


Стадион:
Лахти
0:1
Конец матча
Хака
0'
26' Желтая карточка
Артур Джуд
27' Желтая карточка
Клинга Матти
30' Желтая карточка
Чарльз Джеффри
38' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо
53' Желтая карточка
Кабаши Ариан
0:1
78' Гол
Oliver Whyte
80' Желтая карточка
Хертси Лооренц
89' Желтая карточка
Фриберг Никлас
90'+5
31
Тиайнен
Йоона
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
22
Хертси
Лооренц
14
Саланович
Деннис
8
Клинга
Матти
10
Вирта
Эмели
7
Зекири
Альтин
99
Канджи
Макумба
9
Чарльз
Джеффри
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
5
Де
Лукас
Луии
3
Фриберг
Никлас
20
Малундама
Хенри
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
11
Роджерсон
Логан
17
Лайне
Янне-Пекка
13
Мастокангас
Элиас
9
Эрвин
Ли
Лахти
Хака

История личных встреч

Лахти
Хака

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.14
Пеннинкангас Теему 3 0.14
Чарльз Джеффри 3 0.14
Канджи Макумба 3 (2) 0.14
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.05
Хертси Лооренц 1 0.05
Клинга Матти 1 0.05
Пирттийоки Юхо 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Berat Koese 1 0.05
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрвин Ли 14 (3) 0.64
Stavros Zarokostas 7 0.32
Роджерсон Логан 4 0.18
Oliver Whyte 2 0.09
Мастокангас Элиас 2 0.09
Лайне Янне-Пекка 2 0.09
Ойала Саломо 1 0.05
Сааринен Сет 1 0.05
Артур Джуд 1 0.05
Де Лукас Луии 1 0.05
Ацка Нтоналнто 1 0.05
Малундама Хенри 0 0
Пурме Тино 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 10 0
Вирта Эмели 7 0
Пеннинкангас Теему 5 1
Мемола Хюсен 6 0
Пирттийоки Юхо 3 1
Чарльз Джеффри 3 1
Кабаши Ариан 4 0
Адеми Альбион 3 0
Хейнонен Артту 3 0
Энрике Алан 1 1
Хертси Лооренц 2 0
Martinos Christofi 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Клинга Матти 1 0
Регеро Антонио 1 0
Саланович Деннис 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Jussi Juurikka 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 5 0
Stavros Zarokostas 5 0
Де Лукас Луии 4 0
Эрвин Ли 3 0
Малундама Хенри 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Лайне Янне-Пекка 3 0
Хакала Аату 2 0
Сааринен Сет 2 0
Артур Джуд 2 0
Ацка Нтоналнто 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Мастокангас Элиас 1 0
Ойала Саломо 1 0
Пурме Тино 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
60%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
2
10%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
6
32%
76-90

Пропущено

25
17
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
36
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 4
1
6%
3
8%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
9
50%
11
31%
76-90

Пропущено

44
38
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
7
16%
6
16%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
5
11%
10
26%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
23%
5
13%
61-75
10
23%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3
Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2
Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 22 15 4 3 34 - 18 49
2. КуПС 22 14 5 3 36 - 16 47
3. Хонка 22 12 5 5 45 - 21 41
4. Хака 22 11 4 7 36 - 38 37
5. Оулу 22 9 6 7 36 - 32 33
6. СЯК Сейнайоки 22 9 4 9 29 - 32 31
7. Интер Турку 22 8 5 9 37 - 29 29
8. Ильвес 22 6 7 9 31 - 36 25
9. Мариехамн 22 6 6 10 25 - 33 24
10. ВПС 22 6 4 12 39 - 36 22
11. Лахти 22 4 6 12 19 - 43 18
12. ХИФК 22 1 6 15 15 - 48 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
2. ХИК 11 8 1 2 19 - 12 25
3. Хонка 11 7 3 1 29 - 10 24
4. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
5. СЯК Сейнайоки 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 11 5 4 2 14 - 15 19
7. Мариехамн 11 4 4 3 15 - 16 16
8. Интер Турку 11 4 3 4 18 - 13 15
9. Ильвес 11 4 1 6 15 - 20 13
10. ВПС 11 1 3 7 13 - 18 6
11. Лахти 11 1 3 7 5 - 19 6
12. ХИФК 11 0 1 10 4 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 11 7 3 1 15 - 6 24
2. КуПС 11 6 2 3 14 - 10 20
3. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
4. ВПС 11 5 1 5 26 - 18 16
5. Оулу 11 4 2 5 22 - 17 14
6. Хака 11 4 2 5 17 - 21 14
7. Интер Турку 11 4 2 5 19 - 16 14
8. Ильвес 11 2 6 3 16 - 16 12
9. Лахти 11 3 3 5 14 - 24 12
10. СЯК Сейнайоки 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 11 1 5 5 11 - 20 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 17 (2)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
ВПС kalle Multanen 12 (5)
Хонка Agon Sadiku 10
Ильвес Пеннанен Петтери 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 10
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Мариехамн De 1 6
Мариехамн Ниссинен Йири 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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