Стадион: Лахден
0'
26' Желтая карточкаАртур Джуд
27' Желтая карточкаКлинга Матти
30' Желтая карточкаЧарльз Джеффри
38' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
53' Желтая карточкаКабаши Ариан
0:1
78' ГолOliver Whyte
80' Желтая карточкаХертси Лооренц
89' Желтая карточкаФриберг Никлас
90'+5
Ход матча
26'
27'
30'
38'
53'
78'
0:1
80'
89'
10
Вирта
Эмели
12
Хакала
Аату
27
Артур
Джуд
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
27 Артур ДжудЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
-
15 Пурме ТиноЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ойала СаломоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Лахти
Хака
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.7%
65.2%
13.1%
5 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.14
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.14
|Чарльз Джеффри
|3
|0.14
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.14
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.05
|Хертси Лооренц
|1
|0.05
|Клинга Матти
|1
|0.05
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Berat Koese
|1
|0.05
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрвин Ли
|14 (3)
|0.64
|Stavros Zarokostas
|7
|0.32
|Роджерсон Логан
|4
|0.18
|Oliver Whyte
|2
|0.09
|Мастокангас Элиас
|2
|0.09
|Лайне Янне-Пекка
|2
|0.09
|Ойала Саломо
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Артур Джуд
|1
|0.05
|Де Лукас Луии
|1
|0.05
|Ацка Нтоналнто
|1
|0.05
|Малундама Хенри
|0
|0
|Пурме Тино
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|10
|0
|Вирта Эмели
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|5
|1
|Мемола Хюсен
|6
|0
|Пирттийоки Юхо
|3
|1
|Чарльз Джеффри
|3
|1
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Адеми Альбион
|3
|0
|Хейнонен Артту
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Хертси Лооренц
|2
|0
|Martinos Christofi
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Регеро Антонио
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|5
|0
|Stavros Zarokostas
|5
|0
|Де Лукас Луии
|4
|0
|Эрвин Ли
|3
|0
|Малундама Хенри
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Лайне Янне-Пекка
|3
|0
|Хакала Аату
|2
|0
|Сааринен Сет
|2
|0
|Артур Джуд
|2
|0
|Ацка Нтоналнто
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
18 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
60%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
4
19%
16-30
3
16%
5
24%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
3
16%
2
10%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
6
32%
76-90
Пропущено
25
17
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
2
8%
5
29%
29%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
36
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
11 Не забивали 4
1
6%
3
8%
1-15
3
17%
7
19%
16-30
2
11%
3
8%
31-45
1
6%
6
17%
46-60
2
11%
6
17%
61-75
9
50%
11
31%
76-90
Пропущено
44
38
17 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 19
7
16%
6
16%
1-15
5
11%
6
16%
16-30
5
11%
10
26%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
10
23%
5
13%
61-75
10
23%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3
Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1 ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2
Хака
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хака - Хонка 2:1 Ильвес - Хака 2:3 Хака - ХИК 0:3 Хака - Оулу 3:2
Мариехамн - Хака 2:0 Хака - КуПС 2:1 ВПС - Хака 3:3 Хака - Интер Турку 3:2 ХИФК - Хака 0:2 Хака - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:2 Хака - Мариехамн 3:2 ХЯС Академия - Хака 0:1 Хака - Лахти 1:1 КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1 Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|15
|4
|3
|34 - 18
|49
|2.
|КуПС
|22
|14
|5
|3
|36 - 16
|47
|3.
|Хонка
|22
|12
|5
|5
|45 - 21
|41
|4.
|Хака
|22
|11
|4
|7
|36 - 38
|37
|5.
|Оулу
|22
|9
|6
|7
|36 - 32
|33
|6.
|СЯК Сейнайоки
|22
|9
|4
|9
|29 - 32
|31
|7.
|Интер Турку
|22
|8
|5
|9
|37 - 29
|29
|8.
|Ильвес
|22
|6
|7
|9
|31 - 36
|25
|9.
|Мариехамн
|22
|6
|6
|10
|25 - 33
|24
|10.
|ВПС
|22
|6
|4
|12
|39 - 36
|22
|11.
|Лахти
|22
|4
|6
|12
|19 - 43
|18
|12.
|ХИФК
|22
|1
|6
|15
|15 - 48
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|ХИК
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|3.
|Хонка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|4.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|6.
|Оулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 15
|19
|7.
|Мариехамн
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|8.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|9.
|Ильвес
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|10.
|ВПС
|11
|1
|3
|7
|13 - 18
|6
|11.
|Лахти
|11
|1
|3
|7
|5 - 19
|6
|12.
|ХИФК
|11
|0
|1
|10
|4 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|11
|7
|3
|1
|15 - 6
|24
|2.
|КуПС
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|3.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|4.
|ВПС
|11
|5
|1
|5
|26 - 18
|16
|5.
|Оулу
|11
|4
|2
|5
|22 - 17
|14
|6.
|Хака
|11
|4
|2
|5
|17 - 21
|14
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|8.
|Ильвес
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Лахти
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|17 (2)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|12 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|10
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|8 (4)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|10
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 6
|Мариехамн
|De
|1 6
|Мариехамн
|Ниссинен Йири
|7