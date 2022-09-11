  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022


Стадион:
Хонка
0:1
Первый тайм: 43'
ХИК

Ход матча

3'
0:1
Вяянянен Сантери
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
ХИК
6.50
3.97
2.75
Все Коэффициенты
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
39
Багарич
Дражен
1
Хазард
Конор
15
Тенхо
Миро
2
Араюури
Паулус
6
Хальме
Аапо
14
Пелтола
Матти
10
Бурджеллаб
Нассим
21
Вяянянен
Сантери
20
Мурило
19
Терхо
Каспер
77
Абубакари
Малик
29
Олусанья
Антони
Хонка
ХИК

История личных встреч

Хонка
ХИК

24 матча

54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

49 матчей

26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед

Первый тайм

24.5%
40.8%
34.7%
12 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

24.5%
40.8%
34.7%
12 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

В
1:0
В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 10 0.45
Модесто Руй 6 0.27
Воутилайнен Джерри 5 0.23
Florian Krebs2 4 0.18
Янсен Кевин 4 0.18
Эрнандес Алдайр 3 0.14
Арко-Менса Эдмунд 2 0.09
Коски Вилле 2 0.09
Рале Матиас 2 0.09
Коскинен Отсо 2 0.09
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.05
Аалто Хенри 1 0.05
Багарич Дражен 1 0.05
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 7 (3) 0.32
Терхо Каспер 4 0.18
Олусанья Антони 4 0.18
Тенхо Миро 2 0.09
Жаир 2 0.09
Хостикка Сантери 2 0.09
Хосконен Артту 2 0.09
Хетемай Перпарим 1 0.05
Серраренс Фабиан 1 0.05
Браун Дэвид 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Или-Кокко Йоханнес 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Мартич Мануэль 1 0.05
Бурджеллаб Нассим 1 0.05
Абубакари Малик 1 0.05
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 6 0
Agon Sadiku 4 0
Florian Krebs2 3 0
Коски Вилле 3 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Багарич Дражен 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Арко-Менса Эдмунд 2 0
Рале Матиас 2 0
Рудаков Максим 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Модесто Руй 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 3 0
Райтала Юкка 3 0
Тенхо Миро 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Пелтола Матти 2 0
Танака Атому 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
7
26%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
2
7%
5
38%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
6
22%
3
23%
76-90

Пропущено

9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

44
32
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
8
18%
3
9%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
4
9%
7
22%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
10
23%
5
16%
61-75
10
23%
9
28%
76-90

Пропущено

19
17
3 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
6
32%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4
КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1
Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 22 15 4 3 33 - 17 49
2. КуПС 0:0 22 13 6 3 35 - 16 45
3. Хонка 0:1 22 12 5 5 44 - 20 41
4. Хака 0:0 22 10 5 7 35 - 38 35
5. Оулу 2:1 22 9 6 7 32 - 32 33
6. Интер Турку 1:0 22 9 4 9 37 - 28 31
7. СЯК Сейнайоки 0:2 22 9 4 9 29 - 32 31
8. Ильвес 0:1 22 6 6 10 30 - 36 24
9. Мариехамн 2:0 22 6 6 10 25 - 33 24
10. ВПС 0:0 22 6 5 11 39 - 35 23
11. Лахти 0:0 22 4 7 11 19 - 42 19
12. ХИФК 1:2 22 1 6 15 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 0:0 11 8 3 0 22 - 6 27
2. ХИК 1:0 11 8 1 2 19 - 12 25
3. Хонка 0:1 11 7 3 1 28 - 9 24
4. Хака 0:0 11 7 2 2 19 - 17 23
5. СЯК Сейнайоки 0:2 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 2:1 11 5 4 2 14 - 15 19
7. Мариехамн 2:0 11 4 4 3 15 - 16 16
8. Интер Турку 1:0 11 4 3 4 18 - 13 15
9. Ильвес 0:1 11 4 0 7 14 - 20 12
10. ВПС 0:0 11 1 4 6 13 - 17 7
11. Лахти 0:0 11 1 4 6 5 - 18 7
12. ХИФК 1:2 11 0 1 10 4 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 11 7 3 1 14 - 5 24
2. КуПС 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
3. Хонка 0:1 11 5 2 4 16 - 11 17
4. Интер Турку 1:0 11 5 1 5 19 - 15 16
5. ВПС 0:0 11 5 1 5 26 - 18 16
6. Оулу 2:1 11 4 2 5 18 - 17 14
7. Лахти 0:0 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Хака 0:0 11 3 3 5 16 - 21 12
9. Ильвес 0:1 11 2 6 3 16 - 16 12
10. СЯК Сейнайоки 0:2 11 3 1 7 9 - 17 10
11. Мариехамн 2:0 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 1:2 11 1 5 5 11 - 20 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 17 (2)
ВПС kalle Multanen 12 (5)
КуПС Вяйринен Тим 12 (2)
Хонка Agon Sadiku 10
Ильвес Пеннанен Петтери 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 10
Оулу Magnus Breitenmoser 9
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 6
Мариехамн De 1 6
Мариехамн Ниссинен Йири 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
ХИК
6.50
3.97
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 0:1 ХИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хонка
ХИК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 