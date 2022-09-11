Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Ход матча
3'
0:1
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
15
Тенхо
Миро
20
Мурило
19
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хонка
ХИК
24 матча
54.2%
45.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
12 побед 12 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
49 матчей
26.5%
34.7%
38.8%
13 побед 17 ничьих 19 побед
Первый тайм
24.5%
40.8%
34.7%
12 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
24.5%
40.8%
34.7%
12 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|10
|0.45
|Модесто Руй
|6
|0.27
|Воутилайнен Джерри
|5
|0.23
|Florian Krebs2
|4
|0.18
|Янсен Кевин
|4
|0.18
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.14
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.09
|Коски Вилле
|2
|0.09
|Рале Матиас
|2
|0.09
|Коскинен Отсо
|2
|0.09
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.05
|Аалто Хенри
|1
|0.05
|Багарич Дражен
|1
|0.05
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|7 (3)
|0.32
|Терхо Каспер
|4
|0.18
|Олусанья Антони
|4
|0.18
|Тенхо Миро
|2
|0.09
|Жаир
|2
|0.09
|Хостикка Сантери
|2
|0.09
|Хосконен Артту
|2
|0.09
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Серраренс Фабиан
|1
|0.05
|Браун Дэвид
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Мартич Мануэль
|1
|0.05
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|Абубакари Малик
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|6
|0
|Agon Sadiku
|4
|0
|Florian Krebs2
|3
|0
|Коски Вилле
|3
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Багарич Дражен
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|Рале Матиас
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Райтала Юкка
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
7
26%
2
15%
1-15
3
11%
1
8%
16-30
2
7%
5
38%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
6
22%
3
23%
76-90
Пропущено
9
5
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
5
29%
29%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
44
32
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
8
18%
3
9%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
4
9%
7
22%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
10
23%
5
16%
61-75
10
23%
9
28%
76-90
Пропущено
19
17
3 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
7
37%
0
0%
46-60
3
16%
3
18%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4
КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1
Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0 ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|22
|15
|4
|3
|33 - 17
|49
|2.
|КуПС
|0:0
|22
|13
|6
|3
|35 - 16
|45
|3.
|Хонка
|0:1
|22
|12
|5
|5
|44 - 20
|41
|4.
|Хака
|0:0
|22
|10
|5
|7
|35 - 38
|35
|5.
|Оулу
|2:1
|22
|9
|6
|7
|32 - 32
|33
|6.
|Интер Турку
|1:0
|22
|9
|4
|9
|37 - 28
|31
|7.
|СЯК Сейнайоки
|0:2
|22
|9
|4
|9
|29 - 32
|31
|8.
|Ильвес
|0:1
|22
|6
|6
|10
|30 - 36
|24
|9.
|Мариехамн
|2:0
|22
|6
|6
|10
|25 - 33
|24
|10.
|ВПС
|0:0
|22
|6
|5
|11
|39 - 35
|23
|11.
|Лахти
|0:0
|22
|4
|7
|11
|19 - 42
|19
|12.
|ХИФК
|1:2
|22
|1
|6
|15
|15 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|0:0
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|ХИК
|1:0
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|3.
|Хонка
|0:1
|11
|7
|3
|1
|28 - 9
|24
|4.
|Хака
|0:0
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|0:2
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|6.
|Оулу
|2:1
|11
|5
|4
|2
|14 - 15
|19
|7.
|Мариехамн
|2:0
|11
|4
|4
|3
|15 - 16
|16
|8.
|Интер Турку
|1:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|9.
|Ильвес
|0:1
|11
|4
|0
|7
|14 - 20
|12
|10.
|ВПС
|0:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 17
|7
|11.
|Лахти
|0:0
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|12.
|ХИФК
|1:2
|11
|0
|1
|10
|4 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|2.
|КуПС
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|3.
|Хонка
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|4.
|Интер Турку
|1:0
|11
|5
|1
|5
|19 - 15
|16
|5.
|ВПС
|0:0
|11
|5
|1
|5
|26 - 18
|16
|6.
|Оулу
|2:1
|11
|4
|2
|5
|18 - 17
|14
|7.
|Лахти
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|8.
|Хака
|0:0
|11
|3
|3
|5
|16 - 21
|12
|9.
|Ильвес
|0:1
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|10.
|СЯК Сейнайоки
|0:2
|11
|3
|1
|7
|9 - 17
|10
|11.
|Мариехамн
|2:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|1:2
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|17 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|12 (5)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|12 (2)
|Хонка
|Agon Sadiku
|10
|Ильвес
|Пеннанен Петтери
|8 (4)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|10
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|9
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 6
|Мариехамн
|De
|1 6
|Мариехамн
|Ниссинен Йири
|7