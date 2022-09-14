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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Урал
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 59
Урал 33.9% (20)
X 49.2% (29)
Ахмат 16.9% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Ахмат
3.20
3.48
2.83
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Ахмат

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.33
Каштанов Алексей 1 0.11
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 0.33
Трошечкин Александр 2 0.22
Тимофеев Артём 2 0.22
Журавлёв Юрий 1 0.11
Бериша Бернард 1 0.11
Садулаев Лечи 1 0.11
Ильин Владимир 1 0.11
Швец Антон 1 0.11
Агаларов Гамид 1 0.11
Олейников Иван 0 0
Тодорович Дарко 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 5 0
Конате Мохамед II 2 1
Трошечкин Александр 3 0
Нижич Зоран 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Быстров Марат 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
5
33%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
6
35%
1
7%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0
Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1
Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 12 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Урал 33.9% (20)
    X 49.2% (29)
    Ахмат 16.9% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Ахмат
    3.20
    3.48
    2.83
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Урал - Ахмат

    Исход игры
    Урал
    35% (21)
    Ничья
    48.3% (29)
    Ахмат
    16.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (16)
    Меньше
    71.93% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (28)
    1:0 Урал
    16.7% (10)
    1:2 Ахмат
    13.3% (8)
    2:1 Урал
    13.3% (8)
    0:1 Ахмат
    3.3% (2)
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    Урал
    Ахмат
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