Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Ахмат
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3
|0.33
|Каштанов Алексей
|1
|0.11
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3
|0.33
|Трошечкин Александр
|2
|0.22
|Тимофеев Артём
|2
|0.22
|Журавлёв Юрий
|1
|0.11
|Бериша Бернард
|1
|0.11
|Садулаев Лечи
|1
|0.11
|Ильин Владимир
|1
|0.11
|Швец Антон
|1
|0.11
|Агаларов Гамид
|1
|0.11
|Олейников Иван
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|5
|0
|Конате Мохамед II
|2
|1
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
2
50%
1
8%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
5
33%
16-30
3
18%
3
20%
31-45
6
35%
1
7%
46-60
4
24%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0
Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3 Урал - Уфа 2:1 Зенит - Урал 3:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1
Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|27 - 3
|23
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 11
|19
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 13
|17
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|21 - 11
|16
|7.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Пари НН
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 26
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Краснодар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|2.
|Зенит
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 21
|0
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|10 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|12 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|1 3
|Урал
|Егорычев Андрей
|1 3
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Ахмат
Исход игры
Урал
35% (21)
Ничья
48.3% (29)
Ахмат
16.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (16)
Меньше
71.93% (41)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (28)
1:0 Урал
16.7% (10)
1:2 Ахмат
13.3% (8)
2:1 Урал
13.3% (8)
0:1 Ахмат
3.3% (2)
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