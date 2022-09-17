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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Дармштадт
2:0
Второй тайм: 61'
Нюрнберг
0'
1:0
8' Гол
Кемпе Тобиас
2:0
27' Гол
Титц Филлип
58' Желтая карточка
Векессер Эрик
60' Желтая карточка
Валентини Энрико

Ход матча

8'
Кемпе Тобиас
(Ману Брайдон)
1:0
27'
Титц Филлип
(Кемпе Тобиас)
2:0
46'
 
Гайс Йоханнес
Фофана Садик
46'
 
Дафернер Кристоф
Кастроп Йенс
58'
 
Векессер Эрик
60'
 
Валентини Энрико

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Нюрнберг
1.70
4.30
60.92
Все Коэффициенты
1
Шуэн
Марсель
5
Пфайффер
Патрик
23
Гьясула
Клаус
20
Мюллер
Янник
17
Ронштадт
Франк
32
Холланд
Фабиан
11
Кемпе
Тобиас
8
Шнелльхардт
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
26
Матения
Кристиан
22
Валентини
Энрико
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
3
Фофана
Садик
6
Темпельман
Лино
17
Кастроп
Йенс
10
Дели
Матс
Мёллер
7
Лохкемпер
Феликс
23
Дуа
Квадво
Дармштадт
3-4-1-2
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Нюрнберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:4
ТМК
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 5 0.56
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.33
Ману Брайдон 3 0.33
Мелем Марвин 2 0.22
Сейдель Аарон 1 0.11
Ронштадт Франк 1 0.11
Пфайффер Патрик 1 0.11
Вильхельмссон Оскар 1 0.11
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 3 0.33
Дафернер Кристоф 2 0.22
Валентини Энрико 1 0.11
Винтцаймер Мануэль 1 0.11
Темпельман Лино 1 0.11
Кастроп Йенс 1 0.11
Дели Матс Мёллер 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 5 0
Гьясула Клаус 2 1
Пфайффер Патрик 1 1
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Мюллер Янник 2 0
Титц Филлип 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ману Брайдон 1 0
Варминг Магнус 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Векессер Эрик 4 0
Темпельман Лино 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Валентини Энрико 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Гиамера Ян 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Фофана Садик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
33%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
44%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
5
50%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Дармштадт 2:0 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
6. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Ганза 2:0 9 4 0 5 8 - 12 12
9. Хольштайн Киль 0:3 9 3 3 3 14 - 18 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
12. Нюрнберг 0:2 9 3 1 5 9 - 15 10
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Арминия 3:0 9 2 2 5 11 - 13 8
15. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Магдебург 0:2 9 2 1 6 11 - 21 7
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 2:0 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 2:0 5 3 0 2 6 - 3 9
5. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Хольштайн Киль 0:3 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
14. Нюрнберг 0:2 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Арминия 3:0 4 2 0 2 7 - 6 6
16. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 0:2 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 2:0 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 0:3 5 1 2 2 6 - 13 5
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Магдебург 0:2 5 1 1 3 7 - 12 4
10. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
11. Нюрнберг 0:2 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 2:0 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3:0 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Нюрнберг
1.70
4.30
60.92
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