Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
0'
1:0
8' ГолКемпе Тобиас
2:0
27' ГолТитц Филлип
58' Желтая карточкаВекессер Эрик
60' Желтая карточкаВалентини Энрико
Ход матча
8'
1:0
27'
2:0
58'
60'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
20
Мюллер
Янник
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Niklas Jahn
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Дармштадт
Нюрнберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|5
|0.56
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.33
|Ману Брайдон
|3
|0.33
|Мелем Марвин
|2
|0.22
|Сейдель Аарон
|1
|0.11
|Ронштадт Франк
|1
|0.11
|Пфайффер Патрик
|1
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.11
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|3
|0.33
|Дафернер Кристоф
|2
|0.22
|Валентини Энрико
|1
|0.11
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.11
|Темпельман Лино
|1
|0.11
|Кастроп Йенс
|1
|0.11
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холланд Фабиан
|5
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Пфайффер Патрик
|1
|1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Векессер Эрик
|4
|0
|Темпельман Лино
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
|Фофана Садик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
5
33%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
4
44%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
6
46%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
5
50%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2
Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1 Дармштадт - Эльвeрсберг 1:1 Виктория Грисхайм - Дармштадт 0:8 Дармштадт - Падерборн 3:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Тироль - Нюрнберг 2:0 Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Дармштадт
|2:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Ганза
|2:0
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3
|9
|3
|3
|3
|14 - 18
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|12.
|Нюрнберг
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Арминия
|3:0
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|15.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Магдебург
|0:2
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|2:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Хольштайн Киль
|0:3
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|14.
|Нюрнберг
|0:2
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Арминия
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|16.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|0:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 13
|5
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Магдебург
|0:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|10.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|11.
|Нюрнберг
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|2:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4