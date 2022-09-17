Стадион: Шюко-Арена
3:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
1' ГолХак Робин
2:0
36' ГолСерра Янни
42' Желтая карточкаРжатковски Марк
3:0
48' ГолОкугава Масая
57' Желтая карточкаЗандер Филипп
3:1
59' ГолМюлинг Александер
Ход матча
1'
1:0
36'
2:0
42'
46'
48'
3:0
57'
59'
60'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
25
Шульц
Марвин
31
Бартельс
Фин
20
Арп
Янн-Фите
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Scherning
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
11 Резе ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Арминия
Хольштайн Киль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|4
|0.44
|Окугава Масая
|2
|0.22
|Серра Янни
|2
|0.22
|Хюсинг Оливер
|1
|0.11
|Ласм Бриан
|1
|0.11
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|4
|0.44
|Резе Фабиан
|2
|0.22
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.22
|Корб Юлиан
|1
|0.11
|Беккер Тимо
|1
|0.11
|Мюлинг Александер
|1 (1)
|0.11
|Бартельс Фин
|1
|0.11
|Коменда Марко
|1
|0.11
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ржатковски Марк
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Окугава Масая
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Мюлинг Александер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1
Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|2.
|Дармштадт
|2:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|3.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|12 - 5
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Фортуна
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Ганза
|3:0
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|1:3
|9
|3
|3
|3
|15 - 18
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|12.
|Нюрнберг
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Арминия
|3:1
|9
|2
|2
|5
|11 - 14
|8
|15.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Магдебург
|0:3
|9
|2
|1
|6
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|2:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|3:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|5.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|8.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Хольштайн Киль
|1:3
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|10.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Гамбург
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|14.
|Нюрнберг
|0:2
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Арминия
|3:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|16.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|0:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|1:3
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|7.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Магдебург
|0:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|11.
|Нюрнберг
|0:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|3:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|3:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4