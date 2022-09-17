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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Арминия
3:1
Второй тайм: 63'
Хольштайн Киль
0'
1:0
1' Гол
Хак Робин
2:0
36' Гол
Серра Янни
42' Желтая карточка
Ржатковски Марк
3:0
48' Гол
Окугава Масая
57' Желтая карточка
Зандер Филипп
3:1
59' Гол
Мюлинг Александер
60' Желтая карточка

Ход матча

1'
Хак Робин
1:0
36'
Серра Янни
(Хак Робин)
2:0
42'
Ржатковски Марк
 
46'
Ласм Бриан
Серра Янни
 
46'
 
Порат Финн
Шульц Марвин
46'
 
Корб Юлиан
Беккер Тимо
46'
 
Вридт Квази
Арп Янн-Фите
48'
Окугава Масая
(Ласм Бриан)
3:0
57'
 
Зандер Филипп
59'
3:1
Мюлинг Александер
60'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 15
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Хольштайн Киль
3.75
3.74
37.46
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
13
Лепиница
Иван
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
4
Эррас
Патрик
2
Киркесков
Миккель
25
Шульц
Марвин
16
Зандер
Филипп
8
Мюлинг
Александер
31
Бартельс
Фин
20
Арп
Янн-Фите
11
Резе
Фабиан
Арминия
4-2-3-1
Хольштайн Киль
4-1-2-1-2

История личных встреч

Арминия
Хольштайн Киль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
2:2
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 4 0.44
Окугава Масая 2 0.22
Серра Янни 2 0.22
Хюсинг Оливер 1 0.11
Ласм Бриан 1 0.11
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 4 0.44
Резе Фабиан 2 0.22
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.22
Корб Юлиан 1 0.11
Беккер Тимо 1 0.11
Мюлинг Александер 1 (1) 0.11
Бартельс Фин 1 0.11
Коменда Марко 1 0.11
Арп Янн-Фите 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Окугава Масая 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 3 0
Шульц Марвин 2 0
Порат Финн 2 0
Зандер Филипп 2 0
Беккер Тимо 2 0
Корб Юлиан 1 0
Эррас Патрик 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Мюлинг Александер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
13%
2
15%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1
Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Нюрнберг 3:0 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Дармштадт 2:0 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
6. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Ганза 3:0 9 4 0 5 9 - 12 12
9. Хольштайн Киль 1:3 9 3 3 3 15 - 18 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
12. Нюрнберг 0:2 9 3 1 5 9 - 15 10
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Арминия 3:1 9 2 2 5 11 - 14 8
15. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Магдебург 0:3 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 2:0 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 3:0 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Хольштайн Киль 1:3 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
14. Нюрнберг 0:2 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Арминия 3:1 4 2 0 2 7 - 7 6
16. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 0:3 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 2:0 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 1:3 5 1 2 2 7 - 13 5
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Магдебург 0:3 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
11. Нюрнберг 0:2 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 3:0 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3:1 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ржатковски Марк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Хак Робин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Хольштайн Киль
3.75
3.74
37.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 3:1 Хольштайн Киль онлайн

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Арминия
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