Кутепов великолепно сыграл на перехвате на линии штрафной площади, убежали игроки "Торпедо" 3 в 2! Илья отыграл на Караева, который долго смещался и искал момент для удара, в итоге из-за пределов штрафной площади угодил в соперника! Не самый лучший розыгрыш, надо сказать!

Карраскаль отыграл на подключившегося Мендеса, который с линии штрафной площади пробил, но точности не хватило. Чуть ли не на встречных курсах сейчас пошла игра. Таков отрезок мы наблюдаем.

Илья Кутепов в попытке сыграть в подкате против Мендеса получил какое-то повреждение, нужна помощь врачей защитнику "Торпедо".

Двойная замена в составе "Торпедо". Вместо Игора Савича на поле появился Иван Енин , а неторопливо уходящий с поле Дамьен Ле Таллек уступил своё место для Олега Кожемякина .

У Кутепова всё хорошо, судя по всему, он в итоге самостоятельно покинул пределы поля и уже вернулся обратно в игру. Да и замены были сделаны другие.

Штрафной заработали игроки ЦСКА. Пошёл навес в штрафную площадь на Зайнутдинова, который смог до мяча добраться, но скорее от него отскок за лицевую случился. Без удара тут.

Медина оказался на газоне, сбили с ног полузащитника ЦСКА на его же половине поля. Старается ещё и прессинговать "Торпедо".

Затяжная комбинация ЦСКА, Чалов получил мяч на линии штрафной площади, но сразу три игрока его окружили, в итоге к воротам не пустили. Отбилось "Торпедо".

Много борьбы мы наблюдаем в начале второго тайма. Смольников сейчас на фланге перестарался, затолкал Медину, даже с поля его вытолкнул.

Хорошая комбинация ЦСКА, Карраскаль отыграл на Медину, которому сходу бить было не очень удобно, да и игроки соперника перед ним возникли. Продолжается позиционное наступление!

Прошёл отличный прострел справа на Чалова, который мог принять и тут же пробить, но вместо этого решил в касание Фёдор отыграть на партнёра, но перехватили хозяева!

ШТАНГА! Быстрая комбинация ЦСКА, Гайич справа забежал, в касание выдал идеальный пас в центр штрафной на Чалова, который в касание по воротам пробил, но удар не получился! Слишком слабо, но даже так мяч в штангу угодил, правда с внешней стороны!

Начался второй тайм матча в "Лужниках"! Без замен обошлось после перерыва.

ЦСКА пошёл в атаку, Зайнутдинов оказался на левом фланге, пытался сделать передачу в штрафную площадь, но его накрыл защитник.

Комбинируют в начале второго тайма игроки ЦСКА, но пока к воротам Бабурина приблизиться не получается.

Опасная атака ЦСКА, Мендес прорвался по левому флангу, прострелил с края штрафной площади, до удара не дошло, правда.

Медина получил мяч в штрафной площади, Кутепов сыграл на опережение и вынес мяч. Поддавливает ЦСКА.

Опасно атакует ЦСКА в последние минуты! Сначала Карраскалю в последний момент не дали пробить, затем уже Мойзес опасно прострелил с левого фланга, мяч проскочил между ног Шапича, чуть не влетев в дальний угол! Рядом со штангой!

Вся игра на половину поля "Торпедо" переместилась! Артём Самсонов в жёстком подкате сейчас не дал ворваться в штрафную Зделару. Ещё чуть-чуть, и пенальти бы смотрели! Думаю, про карточку не стоит и говорить. Очень жёсткий фол прямой ногой.

ПЕРЕКЛАДИНА! Мойзес исполнил штрафной, здорово закрутил мяч в дальний угол, но попал в каркас! Идеальный по дуге получился бы удар, если бы чуть-чуть пониже! Бабурин бы никак не дотянулся!

Последняя минута первого тайма у нас идёт. Там после штрафного от Мойзеса несколько игроков остались лежать в штрафной площади, но никаких наказаний не было.

Буквально 30 секунд в итоге команды переиграли, как такового добавленного времени не было. Довольно неожиданно московское "Торпедо" выигрывает после первого тайма у ЦСКА, но уже к перерыву армейцы заметно взвинтили обороты, и несколько раз за хозяев поля было тревожно! 1:0, дальше будет ещё интереснее! Скоро вернёмся!

37' Мойзес взял на себя инициативу, из центрального округа совершил проход! По ходу движения защитник сместился чуть левее, не дал себя достать Караеву, в итоге пробил сходу из-за пределов штрафной, но в дальний угол не попал!

35' Надо сказать, "Торпедо" после этого успеха продолжает идти вперёд. Смольников подключился по правому флангу, и если Карраскаль его не достал, то Зделар сместился и правила нарушил.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Стефан Шапич! 1:0!

Хозяева открывают счёт! Подача со штрафного справа на дальнюю штангу, Дивеев не смог сыграть головой на перехвате, а Шапич улизнул от Виллиана и ногой с линии вратарской переправил мяч в дальний угол!

32' И ещё одна карточка у нас. Мойзес отмахнулся, попал по груди Караеву, который с матным словом закричал на весь стадион, схватившись почему-то за лицо. Хорошее актёрское мастерство!

31' Зайнутдинов после розыгрыша штрафного попытался с правого края штрафной эффектно пробить через себя, но мяч полетел на дальнюю штангу, откуда защитник "Торпедо" его отбил. Карраскаль оказался на подборе, не очень опасно пробил в ближний угол, и Бабурин мяч поймал.

30' А у нас опять карточка. Медина и Карраскаль здорово разыграли, в итоге Кутепову пришлось последнего сбивать.

29' Довольно интересная у нас получается. ЦСКА вроде и получше смотрится, но чувствуется, что и "Торпедо" может убежать.

27' Опасно у ворот "Торпедо"! Мойзес с левого края штрафной площади хозяев опасно пробил из-под защитника в дальний угол, Бабурин в прыжке команду спас! Гайич был на добивании, но не попал в пустой створ!

26' Угловой заработали игроки ЦСКА. Медина навесил с левого фланга, отбились хозяева. Подбор остался за гостями, атака продолжается.

24' Шапич выдвинулся на Карраскаля в центральный круг и не дал полузащитнику ЦСКА скорость набрать. Фол арбитр увидел.

23' В быструю атаку смогли убежать игроки ЦСКА. Виктор Мендес мяч протащил, отыграл налево на Мойзеса, который мягко навесил, но получилось слишком слабо. На ближней штанге сыграл защитник "Торпедо", головой мяч выбил.

21' Савич дальний удар наносил по воротам ЦСКА, но принял мяч на себя кто-то из игроков гостей. Обошлось для армейцев.

19' Эркинов оказался на газоне недалеко от штрафной площади ЦСКА, но арбитр показывает, что без нарушений обошлось. Кстати говоря, удалось хозяевам в атаку перейти.

18' Угловой у "Торпедо" опасным не получился. Подача на ближнюю штангу получилась хорошей, но выбили без особых проблем игроки гостей.

17' Смольников подключился по правому флангу, но проскочить защитника ЦСКА не получилось. Зато угловой будет.

16' Долго готовили удар игроки ЦСКА. Далековато, конечно, было до цели, но это не смутило Дивеева, который мощно зарядил с дальней дистанции. Мимо ворот пролетел мяч.

15' Дамьен Ле Таллек получает первую карточку в матче. С возвращением! Не смог он удержать Чалова, пришлось руками валить на газон форварда ЦСКА. Весьма опасный штрафной заработали армейцы.

13' Не хватает нашей игре пока острых моментов. Не получилось у "Торпедо" развить свой стартовый успех в виде контроля мяча и позиционного преимущества.

11' Начинают приходить в себя футболисты ЦСКА, постепенно игра перемещается на половину поля "Торпедо".

10' Опасный момент! Медина навесил от левого флажка, не добрался до мяча Бабурин, а потом последовала скидка на Зайнутдинова, который буквально с метра не смог в створ попасть! Тянулся защитник, конечно, но момент отличный!

9' Угловой заработали футболисты ЦСКА, это Карраскаль слева в штрафную забрался, но Смольников успел выбить мяч за лицевую.

8' В интересном ключе у нас проходит игра. "Торпедо" больше владеет мячом, ЦСКА пока присматривается к сопернику.

7' А вот и первое наступление ЦСКА. Карраскаль подхватил мяч, по центру рванул вперёд и решил пробить сходу метров с 30-ти. Совсем удар не получился, свалился мяч с ноги полузащитника гостей.

5' Лебеденко сейчас здорово отобрал мяч у Зайнутдинова, потом упал, пытаясь убежать один на один, но арбитр уверенно показал, что сам форвард правила нарушил. Недоволен Игорь с таким решением, потому как игрок ЦСКА руками его хватал после потери.

4' Пока довольно неторопливый футбол получается у нас, игроки "Торпедо" больше владеют мячом, но пока приблизиться к воротам ЦСКА не получается.

3' Переехали в "Лужники" футболисты "Торпедо", и весьма приличное количество болельщиков сегодня присутствует на футболе! Будем надеяться, что и игра получится что надо у нас.

2' Ряд мелких фолов наблюдаем на первых минутах. Футболисты "Торпедо" стараются наладить контроль над мячом, ЦСКА прессингует, но пока в основном только нарушает правила.