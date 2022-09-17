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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Торпедо Москва
1:0
Второй тайм: 60'
ЦСКА Москва
0'
15' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
30' Желтая карточка
Кутепов Илья
32' Желтая карточка
Мойзес Барбоза Роберто
1:0
33' Гол
Шапич Стефан
43' Желтая карточка
Самсонов Артём
Перекладина останавливает удар М...
1:0. Гол Стефана Шапича (видео)....

Ход матча

15'
Ле Таллек Дамьен
 
30'
Кутепов Илья
 
32'
 
Мойзес Барбоза Роберто
33'
Шапич Стефан
1:0
43'
Самсонов Артём
 
59'
Енин Иван
Савич Игор
 
Прогнозы 167
Торпедо Москва 10.2% (17)
X 1.2% (2)
ЦСКА Москва 88.6% (148)
-1
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
3.36
6.15
2.23
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бабурин
Егор
28
Смольников
Игорь
13
Шапич
Стефан
3
Кутепов
Илья
44
Самсонов
Артём
Владимирович
21
Ле
Таллек
Дамьен
24
Савич
Игор
22
Эркинов
Хожимат
27
Каймаков
Михаил
18
Караев
Давид
10
Лебеденко
Игорь
35
Акинфеев
Игорь
4
Виллиан
II
78
Дивеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Гайич
Милан
III
27
Мойзес
Барбоза
Роберто
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
9
Чалов
Фёдор
Торпедо Москва
3-4-2-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Торпедо Москва
ЦСКА Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.1
Шапич Стефан 1 0.1
Померко Алексей 1 (1) 0.1
Самсонов Артём Владимирович 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 5 (2) 0.5
Чалов Фёдор 5 (2) 0.5
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.5
Кучаев Константин 2 0.2
Обляков Иван 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Набабкин Кирилл 1 0.1
Гайч Адольфо 1 0.1
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 4 0
Кутепов Илья 2 1
Енин Иван 3 0
Лебеденко Игорь 2 0
Померко Алексей 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Эркинов Хожимат 2 0
Темников Иван 1 0
Ле Таллек Дамьен 1 0
Смольников Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Мойзес Барбоза Роберто 1 0
Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

2
21
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
100%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

23
8
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
35%
3
38%
31-45
3
13%
3
38%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва 1:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва 1:0 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
3. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва 0:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва 1:0 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Игорь Лебеденко получил жёлтую карточку. Жестковато сыграл в центре поля нападающий "Торпедо".
  • 61'
    Штрафной заработали игроки ЦСКА. Пошёл навес в штрафную площадь на Зайнутдинова, который смог до мяча добраться, но скорее от него отскок за лицевую случился. Без удара тут.
  • 60'
    У Кутепова всё хорошо, судя по всему, он в итоге самостоятельно покинул пределы поля и уже вернулся обратно в игру. Да и замены были сделаны другие.
  • Замена
    59'
    Двойная замена в составе "Торпедо". Вместо Игора Савича на поле появился Иван Енин, а неторопливо уходящий с поле Дамьен Ле Таллек уступил своё место для Олега Кожемякина.
  • Травма, повреждение
    58'
    Илья Кутепов в попытке сыграть в подкате против Мендеса получил какое-то повреждение, нужна помощь врачей защитнику "Торпедо".
  • 57'
    Карраскаль отыграл на подключившегося Мендеса, который с линии штрафной площади пробил, но точности не хватило. Чуть ли не на встречных курсах сейчас пошла игра. Таков отрезок мы наблюдаем.
  • 56'
    Кутепов великолепно сыграл на перехвате на линии штрафной площади, убежали игроки "Торпедо" 3 в 2! Илья отыграл на Караева, который долго смещался и искал момент для удара, в итоге из-за пределов штрафной площади угодил в соперника! Не самый лучший розыгрыш, надо сказать!
  • 55'
    ЦСКА мощно терроризирует оборону "Торпедо", очень непросто игрокам хозяев сейчас.
  • Штанга
    54'
    ШТАНГА! Быстрая комбинация ЦСКА, Гайич справа забежал, в касание выдал идеальный пас в центр штрафной на Чалова, который в касание по воротам пробил, но удар не получился! Слишком слабо, но даже так мяч в штангу угодил, правда с внешней стороны!
  • 53'
    Карраскаль пробил из-за пределов штрафной площади, но намного выше перекладины получилось.
  • 53'
    Прошёл отличный прострел справа на Чалова, который мог принять и тут же пробить, но вместо этого решил в касание Фёдор отыграть на партнёра, но перехватили хозяева!
  • 53'
    Хорошая комбинация ЦСКА, Карраскаль отыграл на Медину, которому сходу бить было не очень удобно, да и игроки соперника перед ним возникли. Продолжается позиционное наступление!
  • 52'
    Много борьбы мы наблюдаем в начале второго тайма. Смольников сейчас на фланге перестарался, затолкал Медину, даже с поля его вытолкнул.
  • 51'
    Затяжная комбинация ЦСКА, Чалов получил мяч на линии штрафной площади, но сразу три игрока его окружили, в итоге к воротам не пустили. Отбилось "Торпедо".
  • Фол, нарушение
    49'
    Медина оказался на газоне, сбили с ног полузащитника ЦСКА на его же половине поля. Старается ещё и прессинговать "Торпедо".
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    • 48'
      Комбинируют в начале второго тайма игроки ЦСКА, но пока к воротам Бабурина приблизиться не получается.
    • 47'
      ЦСКА пошёл в атаку, Зайнутдинов оказался на левом фланге, пытался сделать передачу в штрафную площадь, но его накрыл защитник.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм матча в "Лужниках"! Без замен обошлось после перерыва.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Буквально 30 секунд в итоге команды переиграли, как такового добавленного времени не было.
      Довольно неожиданно московское "Торпедо" выигрывает после первого тайма у ЦСКА, но уже к перерыву армейцы заметно взвинтили обороты, и несколько раз за хозяев поля было тревожно! 1:0, дальше будет ещё интереснее! Скоро вернёмся!
    • 45'
      Последняя минута первого тайма у нас идёт. Там после штрафного от Мойзеса несколько игроков остались лежать в штрафной площади, но никаких наказаний не было.
    • Штанга
      44'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Мойзес исполнил штрафной, здорово закрутил мяч в дальний угол, но попал в каркас! Идеальный по дуге получился бы удар, если бы чуть-чуть пониже! Бабурин бы никак не дотянулся!
    • Желтая карточка
      42'
      Вся игра на половину поля "Торпедо" переместилась! Артём Самсонов в жёстком подкате сейчас не дал ворваться в штрафную Зделару. Ещё чуть-чуть, и пенальти бы смотрели! Думаю, про карточку не стоит и говорить. Очень жёсткий фол прямой ногой.
    • Опасный момент
      41'
      Опасно атакует ЦСКА в последние минуты! Сначала Карраскалю в последний момент не дали пробить, затем уже Мойзес опасно прострелил с левого фланга, мяч проскочил между ног Шапича, чуть не влетев в дальний угол! Рядом со штангой!
    • 40'
      Медина получил мяч в штрафной площади, Кутепов сыграл на опережение и вынес мяч. Поддавливает ЦСКА.
    • 39'
      Опасная атака ЦСКА, Мендес прорвался по левому флангу, прострелил с края штрафной площади, до удара не дошло, правда.
    • 37'
      Мойзес взял на себя инициативу, из центрального округа совершил проход! По ходу движения защитник сместился чуть левее, не дал себя достать Караеву, в итоге пробил сходу из-за пределов штрафной, но в дальний угол не попал!
    • Фол, нарушение
      35'
      Надо сказать, "Торпедо" после этого успеха продолжает идти вперёд. Смольников подключился по правому флангу, и если Карраскаль его не достал, то Зделар сместился и правила нарушил.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Стефан Шапич! 1:0!
      Хозяева открывают счёт! Подача со штрафного справа на дальнюю штангу, Дивеев не смог сыграть головой на перехвате, а Шапич улизнул от Виллиана и ногой с линии вратарской переправил мяч в дальний угол!
    • Желтая карточка
      32'
      И ещё одна карточка у нас. Мойзес отмахнулся, попал по груди Караеву, который с матным словом закричал на весь стадион, схватившись почему-то за лицо. Хорошее актёрское мастерство!
    • 31'
      Зайнутдинов после розыгрыша штрафного попытался с правого края штрафной эффектно пробить через себя, но мяч полетел на дальнюю штангу, откуда защитник "Торпедо" его отбил. Карраскаль оказался на подборе, не очень опасно пробил в ближний угол, и Бабурин мяч поймал.
    • Желтая карточка
      30'
      А у нас опять карточка. Медина и Карраскаль здорово разыграли, в итоге Кутепову пришлось последнего сбивать.
    • 29'
      Довольно интересная у нас получается. ЦСКА вроде и получше смотрится, но чувствуется, что и "Торпедо" может убежать.
    • Опасный момент
      27'
      Опасно у ворот "Торпедо"! Мойзес с левого края штрафной площади хозяев опасно пробил из-под защитника в дальний угол, Бабурин в прыжке команду спас! Гайич был на добивании, но не попал в пустой створ!
    • Угловой
      26'
      Угловой заработали игроки ЦСКА. Медина навесил с левого фланга, отбились хозяева. Подбор остался за гостями, атака продолжается.
    • Фол, нарушение
      24'
      Шапич выдвинулся на Карраскаля в центральный круг и не дал полузащитнику ЦСКА скорость набрать. Фол арбитр увидел.
    • 23'
      В быструю атаку смогли убежать игроки ЦСКА. Виктор Мендес мяч протащил, отыграл налево на Мойзеса, который мягко навесил, но получилось слишком слабо. На ближней штанге сыграл защитник "Торпедо", головой мяч выбил.
    • 21'
      Савич дальний удар наносил по воротам ЦСКА, но принял мяч на себя кто-то из игроков гостей. Обошлось для армейцев.
    • 19'
      Эркинов оказался на газоне недалеко от штрафной площади ЦСКА, но арбитр показывает, что без нарушений обошлось. Кстати говоря, удалось хозяевам в атаку перейти.
    • Угловой
      18'
      Угловой у "Торпедо" опасным не получился. Подача на ближнюю штангу получилась хорошей, но выбили без особых проблем игроки гостей.
    • 17'
      Смольников подключился по правому флангу, но проскочить защитника ЦСКА не получилось. Зато угловой будет.
    • 16'
      Долго готовили удар игроки ЦСКА. Далековато, конечно, было до цели, но это не смутило Дивеева, который мощно зарядил с дальней дистанции. Мимо ворот пролетел мяч.
    • Желтая карточка
      15'
      Дамьен Ле Таллек получает первую карточку в матче. С возвращением! Не смог он удержать Чалова, пришлось руками валить на газон форварда ЦСКА. Весьма опасный штрафной заработали армейцы.
    • 13'
      Не хватает нашей игре пока острых моментов. Не получилось у "Торпедо" развить свой стартовый успех в виде контроля мяча и позиционного преимущества.
    • 11'
      Начинают приходить в себя футболисты ЦСКА, постепенно игра перемещается на половину поля "Торпедо".
    • Опасный момент
      10'
      Опасный момент! Медина навесил от левого флажка, не добрался до мяча Бабурин, а потом последовала скидка на Зайнутдинова, который буквально с метра не смог в створ попасть! Тянулся защитник, конечно, но момент отличный!
    • Угловой
      9'
      Угловой заработали футболисты ЦСКА, это Карраскаль слева в штрафную забрался, но Смольников успел выбить мяч за лицевую.
    • 8'
      В интересном ключе у нас проходит игра. "Торпедо" больше владеет мячом, ЦСКА пока присматривается к сопернику.
    • 7'
      А вот и первое наступление ЦСКА. Карраскаль подхватил мяч, по центру рванул вперёд и решил пробить сходу метров с 30-ти. Совсем удар не получился, свалился мяч с ноги полузащитника гостей.
    • Фол, нарушение
      5'
      Лебеденко сейчас здорово отобрал мяч у Зайнутдинова, потом упал, пытаясь убежать один на один, но арбитр уверенно показал, что сам форвард правила нарушил. Недоволен Игорь с таким решением, потому как игрок ЦСКА руками его хватал после потери.
    • 4'
      Пока довольно неторопливый футбол получается у нас, игроки "Торпедо" больше владеют мячом, но пока приблизиться к воротам ЦСКА не получается.
    • 3'
      Переехали в "Лужники" футболисты "Торпедо", и весьма приличное количество болельщиков сегодня присутствует на футболе! Будем надеяться, что и игра получится что надо у нас.
    • Фол, нарушение
      2'
      Ряд мелких фолов наблюдаем на первых минутах. Футболисты "Торпедо" стараются наладить контроль над мячом, ЦСКА прессингует, но пока в основном только нарушает правила.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Торпедо". В белых майках, чёрных трусах играют хозяева. ЦСКА в не менее традиционных красных майках, синих трусах.
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    10.7% (18)
    Ничья
    1.2% (2)
    ЦСКА Москва
    88.2% (149)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (55)
    Меньше
    54.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    33.88% (41)
    Нет
    66.12% (80)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    32.5% (55)
    1:2 ЦСКА Москва
    12.4% (21)
    1:3 ЦСКА Москва
    7.1% (12)
    0:3 ЦСКА Москва
    7.1% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    5.3% (9)
    1:4 ЦСКА Москва
    2.4% (4)
    0:4 ЦСКА Москва
    1.8% (3)
    1:1 Ничья
    1.2% (2)
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