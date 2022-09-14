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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023


Стадион:
Торпедо Москва
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 63
Торпедо Москва 11.1% (7)
X 3.2% (2)
ЦСКА Москва 85.7% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
ЦСКА Москва
9.40
5.05
1.44
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
ЦСКА Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.11
Померко Алексей 1 (1) 0.11
Самсонов Артём Владимирович 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 5 (2) 0.56
Чалов Фёдор 5 (2) 0.56
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.56
Кучаев Константин 2 0.22
Обляков Иван 1 0.11
Дивеев Игорь 1 0.11
Набабкин Кирилл 1 0.11
Гайч Адольфо 1 0.11
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Мойзес Барбоза Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 3 0
Енин Иван 3 0
Кутепов Илья 1 1
Лебеденко Игорь 2 0
Померко Алексей 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Эркинов Хожимат 2 0
Темников Иван 1 0
Смольников Игорь 1 0
Бабурин Егор 1 0
Нетфуллин Равиль 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Турищев Максим 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 3 0
Карраскаль Хорхе 3 0
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

2
21
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
2
100%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

23
8
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
8
35%
3
38%
31-45
3
13%
3
38%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
6
26%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Торпедо Москва 1:3 Урал - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2
Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Зенит - Торпедо Москва 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Химки 1:3 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:1 Торпедо Москва - Текстильщик 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Торпедо Москва - ФК Кубань 2:2 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Металлург Липецк - Торпедо Москва 1:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 27 - 3 23
2. ЦСКА Москва Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 4 0 17 - 11 19
4. Краснодар Заявка 9 5 2 2 18 - 13 17
5. Динамо Москва Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
6. Спартак Москва Заявка 9 5 1 3 21 - 11 16
7. Сочи Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
8. Пари НН Заявка 9 3 3 3 16 - 16 12
9. Ахмат Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
10. Крылья Советов Заявка 9 2 4 3 9 - 12 10
11. Локомотив Москва Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
12. Оренбург Заявка 9 3 0 6 12 - 26 9
13. Химки Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Факел Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
15. Урал Заявка 9 1 1 7 4 - 17 4
16. Торпедо Москва Заявка 9 0 1 8 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Сочи Заявка 4 4 0 0 10 - 4 12
4. Ростов Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
5. Динамо Москва Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
8. Спартак Москва Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
15. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Торпедо Москва Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
2. Зенит Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
4. Крылья Советов Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Ахмат Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Химки Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Факел Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
14. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
15. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Оренбург Заявка 5 0 0 5 3 - 21 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 12 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 3
Урал Егорычев Андрей 1 3
Пари НН Сулейманов Тимур 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2022, осталось 1 день 14 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 63
    Торпедо Москва 11.1% (7)
    X 3.2% (2)
    ЦСКА Москва 85.7% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    9.40
    5.05
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Торпедо Москва
    11.1% (7)
    Ничья
    3.2% (2)
    ЦСКА Москва
    85.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (30)
    Меньше
    45.45% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (25)
    Нет
    54.55% (30)
    Популярный счёт
    0:2 ЦСКА Москва
    31.7% (20)
    1:2 ЦСКА Москва
    22.2% (14)
    1:3 ЦСКА Москва
    11.1% (7)
    0:3 ЦСКА Москва
    6.3% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    0:4 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
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    Торпедо Москва
    ЦСКА Москва
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