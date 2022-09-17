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Германия: Бундеслига 2
2022-2023


Стадион:
Ганза
3:0
Второй тайм: 64'
Магдебург
0'
1:0
30' Гол
Прёгер Кай
2:0
41' Гол
Прёгер Кай
45' Желтая карточка
Найдхарт Нико
59' Желтая карточка
Конде Амара
3:0
62' Гол

Ход матча

30'
Прёгер Кай
(Ингельссон Сванте)
1:0
41'
Прёгер Кай
(Ферхук Йон)
2:0
45'
Найдхарт Нико
 
59'
 
Конде Амара
60'
 
Лоуренс Джеймс
Пиччини Кристиано
60'
 
Атик Бариш
Эль-Ханкури Мохамед
60'
 
Ито Тацуя
Шулер Лука
62'
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Магдебург
2.20
9.46
3.45
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
6
Dennis
Dressel
20
Шерфф
Лукас
22
Хинтерзеер
Лукас
14
Ингельссон
Сванте
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Райманн
Доминик
7
Бокхорн
Эберт
2
Пиччини
Кристиано
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
13
Connor
Krempicki
8
Квартенг
Мориц-Брони
26
Шулер
Лука
11
Эль-Ханкури
Мохамед
Ганза
3-3-2-2
Магдебург
4-2-1-3

История личных встреч

Ганза
Магдебург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прёгер Кай 4 0.44
Ферхук Йон 1 0.11
Россбах Дамиан 1 0.11
Лукас Фрёде 1 0.11
Шумахер Кевин 1 0.11
Ингельссон Сванте 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Dennis Dressel 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.44
Jason Ceka 1 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.11
Пиччини Кристиано 1 0.11
Атик Бариш 1 0.11
Connor Krempicki 1 0.11
Andreas Mueller 1 0.11
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Ферхук Йон 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 2 0
Лукас Фрёде 2 0
Dennis Dressel 2 0
Ван Дронгелен Рик 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 2 2
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Leon Bell 2 0
Andreas Mueller 2 0
Биттрофф Александер 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Конде Амара 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Шулер Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
2
67%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
17%
4
20%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
4
20%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0
Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 8 6 1 1 24 - 8 19
2. Дармштадт 2:0 9 5 3 1 17 - 10 18
3. Гамбург 8 6 0 2 12 - 5 18
4. Ганновер 96 9 5 2 2 17 - 12 17
5. Хайденхайм 8 4 3 1 12 - 5 15
6. Фортуна 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Кайзерслаутерн 8 3 4 1 16 - 13 13
8. Ганза 3:0 9 4 0 5 9 - 12 12
9. Хольштайн Киль 1:3 9 3 3 3 15 - 18 12
10. Карлсруэ 9 3 2 4 15 - 14 11
11. Санкт-Паули 8 2 4 2 14 - 13 10
12. Нюрнберг 0:2 9 3 1 5 9 - 15 10
13. Зандхаузен 9 2 2 5 10 - 13 8
14. Арминия 3:1 9 2 2 5 11 - 14 8
15. Ян 8 2 2 4 5 - 14 8
16. Айнтрахт Бр 9 2 2 5 10 - 19 8
17. Магдебург 0:3 9 2 1 6 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 5 5 0 0 20 - 4 15
2. Дармштадт 2:0 5 3 2 0 11 - 4 11
3. Фортуна 4 3 1 0 11 - 4 10
4. Ганза 3:0 5 3 0 2 7 - 3 9
5. Санкт-Паули 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Кайзерслаутерн 5 2 2 1 11 - 10 8
7. Ганновер 96 4 2 2 0 6 - 4 8
8. Хайденхайм 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Хольштайн Киль 1:3 4 2 1 1 8 - 5 7
10. Айнтрахт Бр 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Карлсруэ 4 2 1 1 7 - 5 7
12. Зандхаузен 5 2 1 2 6 - 6 7
13. Гамбург 4 2 0 2 3 - 3 6
14. Нюрнберг 0:2 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Арминия 3:1 4 2 0 2 7 - 7 6
16. Ян 4 1 2 1 2 - 6 5
17. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 6 - 8 3
18. Магдебург 0:3 4 1 0 3 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Ганновер 96 5 3 0 2 11 - 8 9
3. Хайденхайм 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Дармштадт 2:0 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Кайзерслаутерн 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Хольштайн Киль 1:3 5 1 2 2 7 - 13 5
7. Фортуна 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Падерборн 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Магдебург 0:3 5 1 1 3 7 - 13 4
10. Карлсруэ 5 1 1 3 8 - 9 4
11. Нюрнберг 0:2 5 1 1 3 6 - 10 4
12. Ян 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ганза 3:0 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Санкт-Паули 4 0 2 2 5 - 8 2
15. Арминия 3:1 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Зандхаузен 4 0 1 3 4 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 4 0 1 3 4 - 8 1
18. Айнтрахт Бр 4 0 1 3 2 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Фортуна Ковнацки Давид 6 (3)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 5 (1)
Гамбург Глацель Роберт 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Лоуренс Джеймс 2 2
Дармштадт Холланд Фабиан 5
Ян Гимбер Бенедикт 5
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 4
Ганновер 96 Крайнц Лука 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Прёгер Кай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Магдебург
2.20
9.46
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 3:0 Магдебург онлайн

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