Стадион: Ostseestadion Зрители: 26500
0'
1:0
30' ГолПрёгер Кай
2:0
41' ГолПрёгер Кай
45' Желтая карточкаНайдхарт Нико
59' Желтая карточкаКонде Амара
3:0
62' ГолЛукас Фрёде
71' Желтая карточкаГнака Силас
74' Желтая карточкаЛукас Фрёде
3:0
83' Не забитый пенальтиАтик Бариш
3:1
90' ГолАтик Бариш
90'+5
Ход матча
30'
1:0
41'
2:0
45'
59'
60'
62'
3:0
67'
71'
74'
83'
3:0
90'
3:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
16
Мэлоун
Райан
20
Шерфф
Лукас
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
25
Гнака
Силас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
-
20 Шерфф ЛукасЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
10 Jason Ceka
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Ганза
Магдебург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прёгер Кай
|4
|0.44
|Лукас Фрёде
|2
|0.22
|Ферхук Йон
|1
|0.11
|Россбах Дамиан
|1
|0.11
|Шумахер Кевин
|1
|0.11
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
|Dennis Dressel
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квартенг Мориц-Брони
|4
|0.44
|Атик Бариш
|2
|0.22
|Jason Ceka
|1
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.11
|Пиччини Кристиано
|1
|0.11
|Connor Krempicki
|1
|0.11
|Andreas Mueller
|1
|0.11
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|2
|2
|Райманн Доминик
|2
|0
|Конде Амара
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Andreas Mueller
|2
|0
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Гнака Силас
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
11%
2
18%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фортуна - Ганза 3:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ганза - Санкт-Паули 2:0
Дармштадт - Ганза 4:0 Ганза - Арминия 2:1 Любек - Ганза 1:0 Гамбург - Ганза 0:1 Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0
Магдебург
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4
Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|9
|7
|0
|2
|13 - 5
|21
|2.
|Падерборн
|8
|6
|1
|1
|24 - 8
|19
|3.
|Дармштадт
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|5.
|Хайденхайм
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|6.
|Фортуна
|0:1
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|8
|3
|4
|1
|16 - 13
|13
|8.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|9.
|Ганза
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|11.
|Санкт-Паули
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|12.
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|14.
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Ян
|8
|2
|2
|4
|5 - 14
|8
|16.
|Айнтрахт Бр
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|17.
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|8
|0
|4
|4
|10 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Дармштадт
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|3.
|Фортуна
|0:1
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|4.
|Ганза
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|5.
|Гамбург
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|7.
|Кайзерслаутерн
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|8.
|Ганновер 96
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Хайденхайм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|10.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|11.
|Айнтрахт Бр
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Карлсруэ
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|13.
|Зандхаузен
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Нюрнберг
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|15.
|Арминия
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|16.
|Ян
|4
|1
|2
|1
|2 - 6
|5
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|18.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Ганновер 96
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|3.
|Хайденхайм
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Дармштадт
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|2
|2
|8 - 14
|5
|7.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Магдебург
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|9.
|Карлсруэ
|5
|1
|1
|3
|8 - 9
|4
|10.
|Фортуна
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Нюрнберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|12.
|Ян
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ганза
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Санкт-Паули
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Арминия
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Зандхаузен
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (1)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|6 (3)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|5 (1)
|Магдебург
|Лоуренс Джеймс
|2 2
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|5
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|5
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|4
|Ганновер 96
|Крайнц Лука
|4