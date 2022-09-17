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Италия: Серия B
2022-2023


Стадион:
Комо
1:1
Первый тайм: 20'
СПАЛ 2013
0'
0:1
8' Гол
Майстро Фабио
1:1
12' Гол
Кутроне Патрик
18' Желтая карточка

Ход матча

8'
0:1
Майстро Фабио
(Мончини Габриэле)
12'
Кутроне Патрик
(Манкузо Леонардо)
1:1
18'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
СПАЛ 2013
2.77
3.50
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
2
Бинкс
Луис
44
Иоанну
Николас
8
Фараго
Паоло
4
Фабрегас
Сеск
10
Базелли
Даниэле
19
Бланко
Алехандро
77
Манкузо
Леонардо
63
Кутроне
Патрик
1
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
16
Вальцания
Лука
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
Комо
4-4-2
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
СПАЛ 2013

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:2
СB
1:1
КИЛП
0:0
КИЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкузо Леонардо 1 0.17
Бланко Алехандро 1 0.17
Кутроне Патрик 1 0.17
Liam Kerrigan2 1 0.17
Арригони Томмазо 0 0
Иоанну Николас 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.67
Майстро Фабио 2 0.33
Финотто Маттиа 1 0.17
Рабби Симоне 1 0.17
Мончини Габриэле 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арригони Томмазо 1 1
Базелли Даниэле 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Фараго Паоло 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Бинкс Луис 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 3 0
Педа Патрик 1 1
Меккарьелло Бьяджо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Дзанеллато Никколо 1 0
Майстро Фабио 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Matteo Arena 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 6 5 0 1 9 - 5 15
2. Реджина 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
3. Кальяри 0:0 6 3 2 1 6 - 3 11
4. Фрозиноне 0:0 6 3 1 2 7 - 3 10
5. Бари 0:0 6 2 4 0 9 - 6 10
6. Парма 1:0 6 2 3 1 9 - 8 9
7. СПАЛ 2013 1:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8. Читтаделла 0:0 6 2 3 1 7 - 6 9
9. Дженоа 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Асколи 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Козенца 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
12. Палермо 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
13. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
14. Тернана 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Зюйдтироль 0:0 6 2 1 3 5 - 9 7
16. Венеция 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Перуджа 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Модена 5 1 0 4 6 - 8 3
19. Комо 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
20. Пиза 0:0 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Реджина 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
3. Читтаделла 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Фрозиноне 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
5. Кальяри 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Палермо 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
7. СПАЛ 2013 1:1 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Асколи 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Тернана 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Парма 1:0 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Зюйдтироль 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Перуджа 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Козенца 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Модена 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
16. Бари 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Дженоа 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Комо 1:1 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Пиза 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
2. Реджина 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Дженоа 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Брешия 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Парма 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Козенца 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Кальяри 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Венеция 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Асколи 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Фрозиноне 0:0 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Зюйдтироль 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
13. СПАЛ 2013 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Тернана 3 1 0 2 5 - 8 3
15. Читтаделла 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Палермо 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Комо 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Пиза 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Модена 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Перуджа 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 4 (2)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Асколи Гондо Седрик 5
Бари Антенуччи Мирко 4 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Читтаделла Дель Фабро Дарио 1 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 1 2
Палермо Nicolo Valente 1 2
Венеция Тессманн Таннер 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
СПАЛ 2013
2.77
3.50
3.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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