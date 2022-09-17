Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Ход матча
8'
12'
18'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
99 Рабби СимонеНападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Комо
СПАЛ 2013
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Бланко Алехандро
|1
|0.17
|Кутроне Патрик
|1
|0.17
|Liam Kerrigan2
|1
|0.17
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Иоанну Николас
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.67
|Майстро Фабио
|2
|0.33
|Финотто Маттиа
|1
|0.17
|Рабби Симоне
|1
|0.17
|Мончини Габриэле
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Базелли Даниэле
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Фараго Паоло
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
|Бинкс Луис
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Педа Патрик
|1
|1
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Matteo Arena
|1
|0
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2
Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 2013 1:1
СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|15
|2.
|Реджина
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|3.
|Кальяри
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Бари
|0:0
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|6.
|Парма
|1:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|Читтаделла
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|9.
|Дженоа
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Асколи
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Козенца
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|12.
|Палермо
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|14.
|Тернана
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Зюйдтироль
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|16.
|Венеция
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|19.
|Комо
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|20.
|Пиза
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|3.
|Читтаделла
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Кальяри
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Палермо
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Асколи
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Тернана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Парма
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Козенца
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Модена
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Бари
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Дженоа
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Комо
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Реджина
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Дженоа
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Брешия
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Парма
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Козенца
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Кальяри
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Венеция
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Асколи
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Фрозиноне
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Зюйдтироль
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|СПАЛ 2013
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Тернана
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|15.
|Читтаделла
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Палермо
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Комо
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Пиза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Модена
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Перуджа
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|4 (2)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Бари
|Антенуччи Мирко
|4 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (1)
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Читтаделла
|Дель Фабро Дарио
|1 2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|1 2
|Палермо
|Nicolo Valente
|1 2
|Венеция
|Тессманн Таннер
|1 2